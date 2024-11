blue Sport nimmt die für die Länderspiele gegen Deutschland und England aufgebotenen Nati-Spielerinnen unter die Lupe und zeigt dir, wie sie im Verein performen und was sie im Nationalteam bisher geleistet haben.

Auf die Schweizer Nati warten zum Jahresabschluss zwei harte Brocken. Wie vor zwei Jahren, damals unmittelbar vor der EM 2022, testet die Schweiz gegen Deutschland und England. Vor zweieinhalb Jahren unterlag die Nati Deutschland mit 0:7, England mit 0:4. Während die Schweiz in der Gruppe ausschied, standen sich England und Deutschland einen Monat später im EM-Final gegenüber, wobei sich die Lionesses mit 2:1 durchsetzten. Gegen beide Teams hat die Schweiz noch nie gewonnen. 17 Niederlagen und 1 Remis (1988 beim ersten Direktduell) gegen Deutschland bei einem Torverhältnis von 4:87 und 10 Niederlagen und 1 Remis (2010 beim Algarve Cup) gegen England bei einem Torverhältnis von 6:34 sprechen eine klare Sprache. Nach den Spielen gegen Australien (1:1) und Frankreich (2:1) rücken die Nati-Cracks am Montagvormittag trotz der schwierigen Ausgangslage mit viel Selbstvertrauen ins Nati-Camp ein.

Torhüterinnen

Elvira Herzog

Herzog scheiterte mit RB Leipzig im September im Sechzehntelfinal des DFB-Pokal gegen das unterklassige Union Berlin und deshalb hat sie am vergangenen Wochenende spielfrei. In der Nati wird Herzog aber voraussichtlich sowohl gegen Deutschland als auch gegen England das Tor hüten, denn Pia Sundhage hat sie im Rahmen der Kaderbekanntgabe zur aktuellen Nummer 1 ausgerufen. Mit Blick auf die Heim-EM im kommenden Sommer bedeutet dies allerdings lediglich, dass sie in der Pole-Position ist, eine Stammplatzgarantie gibt es deswegen nicht.

✍️ Steckbrief Elvira Herzog Geburtsdatum: 5. März 2020

Grösse: 1,79

Position: Tor

Verein: RB Leipzig

Länderspiele: 15

Livia Peng

Peng ist die unumstrittene Nummer 1 bei Werder Bremen, in der Nati steht ihr dagegen Elvira Herzog vor der Sonne. Am Wochenende sitzt Peng auch im Verein auf der Bank, weil im DFB-Pokal gegen das unterklassige Fortuna Köln für einmal die Belgierin Diede Lemey mittun darf.

✍️ Steckbrief Livia Peng Geburtsdatum: 14. März 2002

Grösse: 1,74

Position: Tor

Verein: SV Werder Bremen

Länderspiele: 7

Nadine Böhi

In den ersten 11 Super-League-Spielen hat die Torhüterin des FC St.Gallen nur 7 Gegentore zugelassen. Böhi, die letzte Woche ihren 21. Geburtstag feierte, rückt gut erholt in die Nati ein, denn am Wochenende findet in der Super League einzig die Partie zwischen YB und Servette statt. Alle anderen Partien wurden aufgrund der unbespielbaren Terrains verschoben.

✍️ Steckbrief Nadine Böhi Geburtsdatum: 21. November 2003

Grösse: 1,78

Position: Tor

Verein: St.Gallen

Länderspiele: 0

Verteidigerinnen

Viola Calligaris

Calligaris ist beim Tabellenersten der Serie A in der Dreierabwehr gesetzt. In der Champions League hat Juve trotz zuletzt zwei Niederlagen gegen Arsenal noch Chancen, die Viertelfinals zu erreichen, allerdings stehen die Zeichen eher auf Aus nach der Gruppenphase. In der Nati ist die 28-Jährige ein sicherer Wert und für eine Verteidigerin äusserst torgefährlich. In 58 Länderspielen hat sie bereits 8 Tore erzielt, 3 davon in der vergangenen EM-Quali, womit sie vor Ana-Maria Crnogorcevic (2) und der verletzungsbedingt abwesenden Luana Bühler (2), letztere ist ebenfalls Verteidigerin, beste Schweizer Torschützin war. An Calligaris führt aktuell kein Weg vorbei.

✍️ Steckbrief Viola Calligaris Geburtsdatum: 17. März 1996

Grösse: 1,67

Position: Abwehr

Verein: Juventus Turin

Länderspiele: 58

Julia Stierli

Am Sonntag scheidet Stierli im DFB-Pokal aus, gegen den amtierenden Meister Bayern München setzt es eine 1:2-Niederlage ab, wobei Stierli in der Innenverteidigung einmal mehr durchspielt. In Abwesenheit von Luana Bühler dürfte sie deren Position einnehmen. Die 27-Jährige debütierte schon 2017 in der Nati, war zwischenzeitlich Stammspielerin und dann wieder zweite Wahl. An der EM 2022 wird sie nur im letzten Spiel eingewechselt, obwohl sie in der Quali noch eine wichtige Rolle spielt. Ein Jahr später ist es genau umgekehrt: In der Quali spielt Stierli nur wenig, an der WM verpasst sie dann aber keine Sekunde und macht einen guten Job. Mit Blick auf die Heim-EM ist alles möglich, dabei sein wird sie auf jeden Fall, sofern sie sich nicht verletzt und bei Freiburg weiter gesetzt ist.

✍️ Steckbrief Julia Stierli Geburtsdatum: 3. April 1997

Grösse: 1,82

Position: Abwehr

Verein: SC Freiburg

Noelle Maritz

Drei Mal sitzt die 28-Jährige zuletzt auf der Bank, ehe sie am Samstag bei der 0:1-Niederlage im League Cup gegen Tottenham wieder in der Startelf steht und wie so oft über die volle Distanz spielt. Nati-Kollegin Luana Bühler fehlt bei den Spurs verletzt und verpasst auch die Länderspiele. Maritz ist schon seit 2013 Nationalspielerin und überzeugt mit ihrer Zweikampfstärke, Ballsicherheit, Passqualität und Polyvalenz. Maritz kann in der Abwehr alle Positionen einnehmen und ist im Notfall selbst im zentralen Mittelfeld oder am Flügel eine Option. In den letzten beiden Partien gegen Australien und Frankreich spielte sie hinten links.

✍️ Steckbrief Noelle Maritz Geburtsdatum: 23. Dezember 1995

Grösse: 1,65

Position: Abwehr

Verein: Aston Villa

Länderspiele: 120

Nadine Riesen

Die 24-Jährige pendelt sowohl bei Frankfurt, aktuell Tabellenzweiter in der Bundesliga, als auch in der Nati zwischen Startelf- und Joker-Einsätzen. Am Wochenende darf sie beim 2:0-Sieg im DFB-Pokal auswärts gegen Union Berlin von Beginn an ran. Riesen ist eine Powerfussballerin, die unermüdlich die Linie, vorzugsweise auf der linken Seite, rauf und runter sprintet und auch gerne mal in den Abschluss geht.

✍️ Steckbrief Nadine Riesen Geburtsdatum: 11. April 2000

Grösse: 1,68

Position: Abwehr

Verein: Eintracht Frankfurt

Länderspiele: 23

Larina Baumann

Im Mai dieses Jahres debütierte Baumann unter Sundhage in der Nati. Inzwischen kommt sie auf vier Einsätze, drei Mal stand die 26-Jährige gar in der Startelf. Gegen Frankreich sitzt sie beim letzten Zusammenzug auf der Bank, vier Tage zuvor wird sie eine Viertelstunde vor Schluss eingewechselt und wird beinahe zur Matchwinnerin. In der 90. Minute knallt sie den Ball von ausserhalb des Sechzehners an die Latte. Beim FC St.Gallen ist die Aussenverteidigerin unumstrittene Stammkraft.

✍️ Steckbrief Larina Baumann Geburtsdatum: 17. Februar 1998

Grösse: 1,67

Position: Abwehr

Verein: St.Gallen

Länderspiele: 4

Lara Marti

Bei RB Leipzig reicht es für Lara Marti, die vor über fünf Jahren ihr Nati-Debüt gab, oft nur für Teileinsätze. Marti steht auch an der EM 2022 und an der WM 2023 im Kader, kommt aber an beiden Turnieren nur zu einem Kurzeinsatz – und das auch erst zu einem Zeitpunkt, als jeweils das Aus bereits besiegelt ist. Ihre Rolle akzeptiert sie, ohne dabei je Gefahr zu laufen, schlechte Stimmung zu verbreiten. Ein nicht zu unterschätzender Pluspunkt auch mit Blick auf eine Nomination für die Heim-EM. Marti ist vielleicht keine Unterschiedsspielerin, aber eine verlässliche Arbeiterin. Das hat sie zuletzt auch bei ihrem Teileinsatz gegen Frankreich gezeigt.

✍️ Steckbrief Lara Marti Geburtsdatum: 21. Spetember 1999

Grösse: 1,62

Position: Abwehr

Verein: RB Leipzig

Länderspiele: 16

Mittelfeldspielerinnen

Lia Wälti (C)

Seit 2012 ist Wälti Nati-Spielerin und in 115 ihrer bislang 121 Länderspiel-Einsätze stand sie in der Startelf. Wie bei Arsenal, einem der besten Vereine der Welt, ist Wälti auch in der Nati Dreh- und Angelpunkt im zentralen Mittelfeld. Die Konstanz der Nati-Kapitänin ist beeindruckend und sie ist eine dieser wenigen Spielerinnen, die schlichtweg unersetzbar ist. Fehlt Wälti der Nati mal aufgrund einer Verletzung, so wird sie schmerzlich vermisst. Aktuell befindet sich die 31-Jährige aber in Bestform und rauscht zuletzt mit Arsenal sowohl in der Liga als auch in der Champions League von Sieg zu Sieg.

✍️ Steckbrief Lia Wälti Geburtsdatum: 19. April 1993

Grösse: 1,68

Position: Mittelfeld

Verein: Arsenal

Länderspiele: 121

Géraldine Reuteler

Reuteler ist seit Februar 2017 Nationalspielerin und hat bereits 73 Länderspiele auf dem Buckel. Viele weitere dürften hinzukommen, denn sie ist erst 25 Jahre alt. Beim Spitzenverein Eintracht Frankfurt ist Reuteler unumstrittene Stammkraft, wobei sie vielfältig einsetzbar ist und so nicht einfach auszurechnen für die Gegnerinnen. Gegen Australien glänzt sie mit hervorragenden Pässen und schliesslich auch als Torschützin. «Es wurde auch wiedermal Zeit zu treffen», meinte sie nach ihrem 12. Treffer im Nati-Trikot, dem ersten nach fast zwei Jahren. Vier Tage später fällt Reuteler gegen Frankreich vor allem mit einem sensationellen Tackling auf – auch das hat sie in ihrem Repertoire.

✍️ Steckbrief Géraldine Reuteler Geburtsdatum: 21. April 1999

Grösse: 1,64

Position: Mittelfeld

Verein: Eintracht Frankfurt

Länderspiele: 73

Smilla Vallotto

Im Februar 2023 wird Vallotto, damals noch unter Inka Grings, erstmals für die Nati aufgeboten. Das Debüt folgt aber erst im September des vergangenen Jahres im Rahmen der Nations League. Und sie weiss im Nati-Trikot auf Anhieb zu überzeugen. Inzwischen hat die 20-Jährige bereits 14 Mal für die Schweiz gespielt. Die Saison in Schweden endete zwar bereits am 9. November, doch weil Hammarby in der Champions League vertreten ist, hat Vallotto seither dennoch zwei Spiele bestritten. Beim entthronten Meister steht die Edeltechnikerin mal in der Startelf, mal kommt sie von der Bank. Über fehlende Spielpraxis kann sie sich aber nicht beklagen. Im Nationalteam sieht es bisweilen ähnlich aus.

✍️ Steckbrief Smilla Vallotto Geburtsdatum: 23. März 2004

Grösse: 1,72

Position: Mittelfeld

Verein: Hammarby IF

Länderspiele: 14

Sydney Schertenleib

Die 17-Jährige wird beim FC Barcelona, dem wohl besten Verein der Welt, ausgebildet und kann dort im Training von Weltmeisterinnen und Weltfussballerinnen lernen. Spielpraxis sammelt sie dagegen vorerst vor allem in der 2. Mannschaft, was bereits bei der Vertragsunterschrift im Sommer kommuniziert wurde. Das eine oder andere Zückerchen hat sie aber doch schon erhalten. So wurde sie im November schon drei Mal eingewechselt bei den Profis. Schertenleib ersetzte jeweils Alexia Putellas, die Weltfussballerin der Jahre 2021 und 2022. Bei ihren vier bisherigen Länderspiel-Einsätzen hat sie auch schon ein Tor erzielt. Schertenleib ist vor allem ein Versprechen für die Zukunft und muss sich auch in der Nati erstmal weitere Einsätze verdienen.

✍️ Steckbrief Sydney Schertenleib Geburtsdatum: 30. Januar 2007

Grösse: 1,78

Position: Mittelfeld

Verein: Barcelona

Länderspiele: 4

Seraina Piubel

Am Sonntag steht Piubel im Women's League Cup gegen die London City Lionesses zum fünften Mal in Folge in der Startelf. In der 68. Minute wird sie beim Stand von 1:1 ausgewechselt und sieht dann von draussen, wie ihr Team noch einen höheren Gang findet und letztlich souverän mit 4:1 gewinnt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, Piubel wechselte auf die neue Saison hin vom FCZ zu West Ham United, hat sich die 24-Jährige beim Premierligisten einen Stammplatz erkämpft. Noch lässt sie ihre Skorerqualitäten vermissen, doch früher oder später wird der Knoten platzen. Piubel war beim letzten Zusammenzug nicht dabei und brennt darauf, Sundhage zu zeigen, dass sie ins Team gehört.

✍️ Steckbrief Seraina Piubel Geburtsdatum: 2. Juni 2000

Grösse: 1,68

Position: Mittelfeld

Verein: West Ham United

Länderspiele: 20

Meriame Terchoun

Zu Beginn der Saison meist Jokerin, steht Terchoun bei Dijon zuletzt zwei Mal in der Startelf. Gegen Guingamp erzielt sie dann auch gleich ihr erstes Saisontor. Am vergangenen Wochenende gibt es gegen PSG aber ordentlich aufs Dach, gleich mit 1:6 geht der Tabellenvierte in Paris unter. Terchoun, die bereits 2015 in der Nati debütierte, ist gut in Form und darf auf weitere Einsätze hoffen. Wäre die 29-Jährige in ihrer Karriere nicht durch vier Kreuzbandrisse ausgebremst worden, stünde sie heute wohl auch im Hunderter-Club. Sie hat dafür mehr als jede andere Spielerin bewiesen, dass sie sich durch Rückschläge nicht kleinkriegen lässt und immer wieder aufsteht. Beim Einrücken ins Nati-Camp in Pfäffikon sorgt Terchoun mit ihrer knall-orangen Winterjacke schon mal für einen ersten Lichtblick.

✍️ Steckbrief Meriame Terchoun Geburtsdatum: 27. Oktober 1995

Grösse: 1,62

Position: Mittelfeld

Verein: Dijon FCO

Länderspiele: 38

Lydia Andrade

Andrade hat in dieser Saison gleich viele Skorerpunkte (1 Tor und 2 Assists) auf dem Konto wie Gelbe Karten. Die 25-Jährige steht bei Leipzig meist in der Startelf und bringt viel Zug im Spiel nach vorne mit, steigt aber auch ohne Ball am Fuss kompromisslos in die Zweikämpfe. Im April debütierte sie im Rahmen der EM-Quali für die Nati, inzwischen steht sie bei vier Länderspieleinsätzen, wobei sie sowohl im Sturm als auch auf dem Flügel eingesetzt wird. Beim letzten Nati-Zusammenzug bleibt sie ohne Einsatz.

✍️ Steckbrief Lydia Andrade Geburtsdatum: 20. Februar 1999

Grösse: 1,67

Position: Mittelfeld

Verein: RB Leipzig

Länderspiele: 4

Alena Bienz

Am Wochenende hatte Bienz Zeit, die Batterien aufzuladen, da Köln nicht mehr im DFB-Pokal vertreten ist. Die 21-Jährige sammelt bei Köln zwar auch in ihrer 3. Bundesliga-Saison viel Spielpraxis, macht aber mit dem Team schwierige Zeiten durch. Von den ersten zehn Liga-Spielen hat Köln keines gewonnen und nur zwei Pünktchen geholt. Das Torverhältnis von 8:31 ist ebenfalls vernichtend. In der EM-Quali wurde Bienz zwei Mal eingewechselt und im Februar durfte sie in einem Testspiel gegen Polen gar von Beginn an spielen. Für Bienz geht es in erster Linie darum, Erfahrungen zu sammeln. Für sie wäre es bereits ein Erfolg, würde sie im kommenden Sommer ins EM-Kader berufen.

✍️ Steckbrief Alena Bienz Geburtsdatum: 5. März 2003

Grösse: 1,63

Position: Mittelfeld

Verein: 1. FC Köln

Länderspiele: 3

Sandrine Mauron

Die 27-Jährige zieht bei Servette im zentralen Mittelfeld die Fäden. Am Samstag wird sie bei der 4:0-Gala im Wankdorf in der 67. Minute beim Stand von 2:0 ausgewechselt. Ihr Debüt in der Nati gab Mauron 2016 im Rahmen der Olympia-Qualifikation. An der EM 2022 sowie an der WM 2023 stand sie in jedem Spiel auf dem Platz, allerdings nie von Beginn an. Erst 15 Mal stand Mauron in der Nati-Startelf, dennoch ist sie nicht wegzudenken. Auf die ehemalige Frankfurterin (2019 bis 2022) ist stets Verlass und ihr Wort hat Gewicht. Solange Mauron bei Servette spielt, dürfte sich an ihrem Status nicht viel ändern, aber es macht den Anschein, als wäre sie mit ihrer jetzigen Rolle auch ganz zufrieden.

✍️ Steckbrief Sandrine Mauron Geburtsdatum: 19 Dezember 1996

Grösse: 1,63

Position: Mittelfeld

Verein: Servette-Chênois

Länderspiele: 42

Coumba Sow

Die 30-Jährige ist beim FC Basel im Mittelfeld gesetzt und trägt viel dazu bei, dass ihr Verein vom ersten Meistertitel überhaupt träumen darf. In der Nati ist die Konkurrenz aber grösser. Mit Blick auf eine EM-Nominierung hat Sow manch einer Nati-Kollegin etwas voraus: Sie hat bereits gezeigt, dass sie mit Drucksituationen umzugehen weiss. An der EM 2022 schiesst sie die Schweiz im Auftaktspiel gegen Portugal (2:2) schon in der 2. Minute in Führung und im Folgejahr brilliert sie auch im WM-Auftaktspiel gegen die Philippinen, holt den Elfmeter zum 1:0 heraus und bereitet das 2:0 vor.

✍️ Steckbrief Coumba Sow Geburtsdatum: 27. August 1994

Grösse: 1,79

Position: Mittelfeld

Verein: FC Basel

Länderspiele: 52

Noemi Ivelj

Die 18-Jährige hat eigentlich kein Aufgebot erhalten, kommt aber nach der verletzungsbedingten Absage der Tottenham-Verteidigerin Luana Bühler zum Handkuss. Bei GC spielt Ivelj abgesehen von der ersten Partie der Saison immer über die volle Distanz. Ihr Nati-Debüt gab sie im vergangenen September bei der 0:5-Klatsche im Letzigrund gegen Spanien, damals noch unter Inka Grings. Unter Pia Sundhage kommen vier weitere Einsätze hinzu. Möglich, dass sie gegen Deutschland und England weitere Einsatzminuten erhält, in der Startelf wird man Ivelj, die im vergangenen Mai die U17-Nati als Kapitänin bis in den EM-Halbfinal führte, aber mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht sehen.

✍️ Steckbrief Noemi Ivelj Geburtsdatum: 1. November 2006

Grösse: Keine Angaben

Position: Mittelfeld

Verein: Grasshopper Club Zürich

Länderspiele: 5

Angreiferinnen

BSC YB Iman Beney

2023 wird die damals noch 16-jährige Iman Beney für die WM aufgeboten, erleidet dann kurz vor dem Abflug im Training einen Kreuzbandriss und fällt rund ein Jahr lang aus. Nun ist sie zurück und bildet bei YB zusammen mit Luyet die vielleicht gefährlichste Flügelzange der Liga. Nach 11 Runden steht Beney bei 4 Toren und 2 Assists. Zuletzt wurde sie in den Länderspielen gegen Australien und Frankreich jeweils zur Pause eingewechselt und zeigte, dass sie auch das Zeug zur Stammspielerin hätte. Sundhage hat bereits angetönt, dass Beney und ihre kongeniale YB-Partnerin Luyet wieder viel Einsatzzeit bekommen werden. Letztere muss allerdings am Montag verletzungsbedingt Forfait erklären.

✍️ Steckbrief Iman Beney Geburtsdatum: 23. Juli 2006

Grösse: 1,60

Position: Angriff

Verein: BSC YB Frauen

Länderspiele: 3

Juventus Turin Alisha Lehmann

Am Sonntag wird Lehmann beim 4:1-Sieg gegen Como in der 60. Minute beim Stand von 3:1 eingewechselt. Beim Tabellenersten der Serie A steht sie selten in der Startelf, wird aber meistens eingewechselt. In der Champions League hat sie aber noch keine Minute gespielt. Auch in der Nati wird sie ihren Erwartungen zu selten gerecht. In 56 Spielen hat Lehmann erst 8 Tore erzielt und noch keines vorbereitet. Als die wegen ihrer Popularität in den sozialen Medien oft als «bekannteste Fussballerin der Welt» betitelte Lehmann (16,9 Mio. Follower auf Instagram) im Vorfeld der EM 2022 aus der Nati zurücktrat, war der Aufschrei gross. Im Frühling des Folgejahres folgte aber der Rücktritt vom Rücktritt. Sie sprang auf den WM-Zug auf, kam in Australien und Neuseeland aber kaum zum Zug. Legt die 25-Jährige, die schon seit 2017 Nationalspielerin ist, in den nächsten Monaten nicht eine Schippe drauf, ist sie wohl eine Wackelkandidatin, was die Teilnahme an der EM angeht.

✍️ Steckbrief Alisha Lehmann Geburtsdatum: 21. Januar 1999

Grösse: 1,65

Position: Angriff

Verein: Juventus Turin

Länderspiele: 56

Ana-Maria Crnogorcevic

Crnogorcevic ist Rekord-Nationalspielern (161) und Rekord-Torschützin (74). 2015 gewinnt sie mit Frankfurt die Champions League, 2021 und 2023 wiederholt sie das Kunststück mit Barcelona, wo sie von Januar 2020 bis September 2023 unter Vertrag steht und so gut wie alle möglichen Titel abräumt. Nach der WM 2023 wird sie in Barcelona aber auf Abstellgleis geschoben und auch von Grings zwischenzeitlich aussortiert. Im August wechselt Crnogorcevic von Atlético Madrid zu Seattle Reign, wo die 34-Jährige wieder regelmässig zum Zug kommt. Das letzte Spiel liegt dennoch eine Weile zurück, am 2. November endete die Saison für ihr Team, das die Playoffs verpasst hat. Und so gibt es vor den letzten beiden Länderspielen des Jahres gewisse Fragezeichen. Ist sie bereit für die Startelf oder fehlt ihr der Rhythmus? An der Heim-EM möchte Crnogorcevic auf jeden Fall noch einmal eine wichtige Rolle einnehmen, danach könnte nach dannzumal 16 Jahren als Nationalspielerin Schluss sein.

✍️ Steckbrief Ana-Maria Crnogorcevic Geburtsdatum: 3. Oktober 1990

Grösse: 1,75

Position: Angriff

Verein: Seattle Reign

Länderspiele: 161

Ramona Bachmann

Bachmann blickt auf eine ebenso erfolgreiche Karriere zurück wie Crnogorcevic. Sie hat in Deutschland, Schweden und England Titel gewonnen, 2009, 2015 und 2019 wird sie zur Schweizer Fussballerin des Jahres gewählt und inzwischen spielt sie ebenfalls in den USA. Auch sie hat mit Houston Dash die Playoffs verpasst und musste sich deshalb zuletzt individuell fit halten. In 151 Spielen für die Nati hat sie 60 Tore erzielt, wobei sie in jüngerer Vergangenheit nicht mehr so viel Gefahr ausstrahlt und ihre Tore vor allem per Elfmeter erzielt, so wie zuletzt gegen Frankreich. Noch kann die 33-Jährige, die mit dem Ball am Fuss der Crème de la Crème angehört, dem Team helfen. Vorstellbar, dass die Heim-EM das letzte grosse Highlight in ihrer 2007 lancierten Nati-Karriere wird. Schliesslich wartet zuhause schon bald ein Baby auf sie.

✍️ Steckbrief Ramona Bachmann Geburtsdatum: 25. Dezember 1990

Grösse: 1,62

Position: Angriff

Verein: Houston Dash

Länderspiele: 151

Aurélie Csillag

Die 21-Jährige stand auf der Pikettliste, erhält aber schon am Montag einen Anruf, dass sie nachrücken kann. Csillag ersetzt Naomi Luyet, die aufgrund von Beckenproblemen ausscheidet. Zuletzt stand Csillag beim FC Basel immer in der Startelf. Trotz ansprechender Leistungen hat sie in Sachen Skorerpunkte noch viel Luft nach oben, denn 1 Tor in 7 Super-League-Spielen sind für eine Nati-Stürmerin zu wenig. Ihr Nati-Debüt gab sie im April 2023, seither sind vier weitere Einsätze hinzugekommen. Csillag hat bisher aber weder getroffen noch ein Tor vorbereitet. Vielleicht klappt es ja ausgerechnet gegen Deutschland oder England …

✍️ Steckbrief Aurélie Csillag Geburtsdatum: 24. Januar 2003

Grösse: 1,72

Position: Angriff

Verein: FC Basel

Länderspiele: 5

Diese Spielerinnen stehen auf Abruf bereit

Es kommt nicht selten vor, dass Spielerinnen, die auf der Pikettliste stehen, doch noch ins Team einrücken. So geschehen bei GC-Spielerin Noemi Ivelj, die Tottenham-Verteidigerin Luana Bühler ersetzt, die zwei Tage nach der Kaderbekanntgabe verletzungsbedingt absagen musste. Am Montag muss auch Shootingstar Naomi Luyet Forfait erklären, an ihrer Stelle wurde Aurélie Csillag nachnomminiert.

Amira Arfaoui

Die 25-jährige Stürmerin Amira Arfaoui nähert sich ihrer Top-Form etwas zu spät. Am Samstag trifft sie im Pokal-Achtelfinal gegen Fortuna Köln zum 3:0-Endstand. Fünf Tage zuvor glänzte sie in der Liga gegen Köln (4:1) bei ihrem 13-Minuten-Einsatz mit einem Assist und einem Tor. Es waren Arfaouis erste Skorerpunkte in dieser Saison.

Stephanie Waeber

Die 23-jährige Schweizerin mit peruanischen Wurzeln überzeugt bei YB als zentrale Mittelfeldspielerin mit herausragenden Skorerqualitäten. In den ersten 10 Spielen hat sie schon 7 Treffer erzielt und 1 weiters vorbereitet. Jüngst titelt blue Sport: «YB-Kapitänin in Top-Form: Mit diesem Traumtor bewirbt sich Stephanie Waeber für die Nati.» Noch reicht es nicht ganz für ein Nati-Aufgebot, aber auf die Pikettliste hat sie es schon mal geschafft.

Riola Xhemaili

«Etwas überraschend erhält Riola Xhemaili, die bei PSV Eindhoven zuletzt wieder aufblüht, kein Aufgebot für die Nati», schreibt blue Sport nach der Kaderbekanntgabe. Zu diesem Zeitpunkt hat sie in 7 Liga-Spielen vier Skorerpunkte gesammelt (2 Tore, 2 Assists). Am Samstag darauf glänzt Xhemaili im Top-Spiel der Runde gegen Utrecht gar mit einem Doppelpack, sie erzielt die Tore zum 1:2 und 2:2. Am Ende setzt es dennoch eine 2:3-Niederlage ab und so erobert Ajax die Tabellenspitze. Sollte noch eine weitere Spielerin verletzungsbedingt oder krankheitshalber ausfallen, so dürfte Xhemaili gute Chancen haben, nachzurücken. Denn die 21-Jährige, die vor vier Jahren in der Nati debütierte, ist so gut in Form wie schon lange nicht mehr.

Noemi Benz

Die 20-Jährige ist die Nummer 1 beim FCZ und sass in der Nati schon fünf Mal auf der Ersatzbank, gespielt hat sie aber noch nie. Daran dürfte sich so schnell auch nichts ändern.

Laura Schneider

Noch etwas weiter weg von der Nati ist Luzern-Torhüterin Laura Schneider, die in der Nati 2023 vier Mal auf der Ersatzbank sass, aber noch nie zum Zug kam. Mit ihren 28 Jahren ist sie die älteste Torhüterin im Dunstkreis der Nationalmannschaft und aktuell wohl nur die Nummer 5. Die Aussichten, dass sie dereinst im Nati-Trikot zwischen den Pfosten steht, sind verschwindend klein.

Luyet muss kurzfristig Forfait erklären

Naomi Luyet

Luyet ist die Entdeckung der letzten Länderspiele und schiesst die Nati gegen Frankreich mit einem Traumtor zum Sieg. Vier Tage zuvor wird sie bereits zur Pause ausgewechselt, weil sie so gut spielt, dass Sundhage ausreichend Antworten erhalten hat, wie die Nati-Trainerin nach dem Spiel erklärte. In der Liga harzte es seither aber. In den drei Spielen nach der Nati-Pause hat die beste Torschützin der Liga (8 Tore) nur noch einen Assist beigesteuert und mit YB nur zwei Punkte aus drei Spielen geholt. Am Samstag bei der 0:4-Pleite im Spitzenkampf gegen Servette bleibt Luyet für einmal blass. Und nun also fällt Luyet, die vergangene Woche bei der «Bärnchampion»-Wahl den Preis für die «beste Newcomerin des Jahres 2024» gewann, verletzt aus. Vielleicht es auch genau das, was sie jetzt braucht: Eine Verschnaufpause, um dann wieder voll durchzustarten.

✍️ Steckbrief Naomi Luyet Geburtsdatum: 19. Dezember 2005

Grösse: 1,52

Position: Mittelfeld

Verein: BSC YB

Länderspiele: 5

Wissenswertes rund um die Heim-EM 2025

