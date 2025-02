«Der Ausfall von Ingrid Engen tut Norwegen weh» Am Dienstag trifft die Schweiz in der Nations League auswärts auf Norwegen. Hier sind die News von der Pressekonferenz. 24.02.2025

Ana Maria Crnogorcevic befindet sich mit Seattle in der Saisonvorbereitung. Dennoch soll sie im Nationalteam eine tragende Rolle spielen – und in der zuletzt uninspirierten Offensive Akzente setzen.

Ana Maria Crnogorcevic sitzt am Samstagmorgen im Teamhotel des Nationalteams. Sie macht einen entspannten Eindruck, als sie nur ein paar Stunden nach dem eher enttäuschenden 0:0 zum Auftakt der Nations League gegen Island zurückblickt auf diese Partie im Zürcher Letzigrund.

Entspannt, aber nicht unkritisch ist sie in ihrer Analyse. Die Ballzirkulation sei viel zu langsam gewesen, die Passqualität zu schlecht, die nötigte Passschärfe nicht da, ebenso wenig Rhythmuswechsel in der Spielgestaltung. «Wenn diese Basics nicht stimmen, wird es gegen alle Gegner schwierig», sagt Crnogorcevic, die im System von Trainerin Pia Sundhage die Position als rechte Aussenläuferin bekleidete.

Bekannte Rolle aus Barcelona

In dieser Ausrichtung mit drei gelernten Innenverteidigerinnen müssen Crnogorcevic und auf der anderen Seite Noelle Maritz defensiv und offensiv unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Sind sie in der Rückwärtsbewegung Teil einer Fünferkette, agieren sie im Angriff als Flügel und sollen mit ihren Vorstössen für mehr Präsenz im gegnerischen Strafraum sorgen.

Es ist eine Rolle, die Crnogorcevic zu ihrer Zeit beim FC Barcelona regelmässig bekleidet hat. Insofern kennt sie die Vorzüge des von Sundhage präferierten 3-5-2-Systems. Nämlich, dass es defensiv zu Stabilität und offensiv zu viel Druck führen soll. «Aber ich hatte sicher schon Spiele, in denen ich mehr Strafraumpräsenz hatte», konstatiert die Rekordnationalspielerin (164 Partien) und Rekordtorschützin (74 Tore). Überhaupt, findet die 34-Jährige, sei es wichtig, dass ein Team mehrere Systeme beherrsche, damit je nach Gegner oder Spielsituation auch während eines Matchs Anpassungen gemacht werden könnten. «Diesbezüglich müssen wir sicher noch flexibler werden.»

«Auf allen Ebenen gefordert»

Anders als die meisten ihrer Teamkolleginnen im Nationalteam befindet sich Crnogorcevic mit ihrem Klub noch in der Vorbereitung auf den Saisonstart. Seit August letzten Jahres steht die Steffisburgerin bei Seattle Reign in der nordamerikanischen NWSL unter Vertrag. Zehn Pflichtspiele hat sie bisher absolviert und dabei einen Assist verbucht. Auf ihr Premierentor für Seattle wartet sie noch.

Aber Crnogorcevic ist zufrieden an der Westküste. Sie hätte damals auch andere Angebote gehabt, sagt sie, sich aber bewusst für das Abenteuer in Übersee entschieden. «Ich wollte in eine Liga, in der ich auf allen Ebenen gefordert bin.» Sie denkt dabei auch an das Persönliche, sich in einem neuen Umfeld in einem neuen Land mit einer anderen Sprache zurechtfinden zu müssen. Vor allem aber auch an die sportliche Komponente.

Sie sagt, es sei zwar schön gewesen, in Barcelona Teil eines der grössten und erfolgreichsten Teams überhaupt sein zu können. Aber mit den Katalaninnen habe es oft auch zu einem Sieg gereicht, wenn die Spielerinnen nur 70 Prozent ihres Leistungsvermögens abgerufen hätten. «In den USA ist die Liga viel kompetitiver und ausgeglichener. Die Spiele sind viel intensiver, und alle müssen an ihr Limit gehen, um gewinnen zu können.»

Gute Erinnerungen an Norwegen

Crnogorcevic mag diese Herausforderung. Schon seit Mitte Januar trainiert sie mit ihrem Team. Zuletzt weilte sie mit Seattle Reign, das noch keinen Meistertitel gewinnen konnte, aber 2014, 2015 und 2023 jeweils den Playoff-Final erreichte, im Trainingslager. Crnogorcevic, die von der englischen Trainerin Laura Harvey primär auf dem Flügel oder als Sturmspitze eingesetzt wird, nahm mit ihrem Team am Coachella Valley Invitational teil, einem Turnier in der Wüste Südkaliforniens. Am 15. März startet dann die Saison.

Noch am Sonntag vor einer Woche stand Crnogorcevic für eine Halbzeit auf dem Feld, rannte unter die Dusche und direkt zum Flughafen, damit sie über Palm Springs und San Francisco rechtzeitig beim Zusammenzug des Nationalteams war. Denn auch wenn der Weg weit und die Beine schwer und müde sind von der intensiven Vorbereitung, sind Spiele für die Schweiz nach wie vor eine Herzensangelegenheit für die Rekordspielerin.

Am Dienstag (18 Uhr) steht in Stavanger die nächste Partie an, gegen Norwegen, dem die Schweizerinnen zuletzt an der WM in Neuseeland begegnet sind und gegen das sie mit einem 0:0 einen Punkt auf dem Weg in die K.o-Phase mitnahmen. Ein zweites Unentschieden könnte diesmal jedoch zu wenig sein im Bestreben, in der Liga A der Nations League zu verbleiben.

Crnogorcevic schätzt die Norwegerinnen, die auch der erste Gegner der Schweiz an der EM im Sommer sein werden, tendenziell stärker ein als die Isländerinnen. «Eine Leistung wie am Freitag wird sicher nicht reichen», sagt sie, die aber weiss, wie es ist, gegen die Skandinavierinnen zu gewinnen. Beim vorletzten Sieg im April 2013 hatte die Offensivakteurin gar entscheidenden Anteil daran. Beim 3:1-Testspiel-Erfolg traf die damals 22-Jährige doppelt.

