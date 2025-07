Spanien-Stars mit Respekt vor der Nati: «Die Schweiz hat junge, aber grossartige Spielerinnen» Topfavorit Spanien trifft im EM-Viertelfinal auf die Schweiz. Die Spanierinnen zeigen viel Respekt vor der Nati – sie erwarten tolle Stimmung und ein schwieriges Spiel. 13.07.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweiz trifft im Viertelfinale der Europameisterschaft auf das Starensemble von Spanien.

Die Spanierinnen zollen der Nati im Vorfeld viel Respekt: «Sie haben in allen Spielen der Gruppenphase bis zum Umfallen gekämpft.»

Star-Angreiferin Athenea del Castillo schwärmt zudem von der tollen Stimmung: «Die Stadien füllen sich jedes Mal, das ist extrem wichtig. Das Interesse der Medien steigt und wir werden sichtbarer.» Mehr anzeigen

Die Schweiz trifft im Viertelfinale der Heim-EM auf Topfavorit Spanien. Die Mannschaft von Trainerin Montse Tomé beendete Gruppe B auf Rang 1 – mit drei Siegen aus drei Spielen und einem Torverhältnis von 14:3.

Im letzten Gruppenspiel gab es für die Spanierinnen trotz Rückstand einen souveränen 3:1-Sieg gegen Italien. blue Sport hat nach der Partie im Wankdorf mit einigen Spielerinnen sprechen können.

So sagt Athenea del Castillo, die mit einem Traumtor das 1:1 gegen Italien erzielte, über die Schweiz: «Es ist ein grossartiges Team, wir haben uns alle Spiele der anderen Gruppe angeschaut, weil alle unsere möglichen Gegnerinnen hätten werden können. Die Schweiz ist ein Team mit jungen, aber grossartigen Spielerinnen.»

Verteidigerin María Méndez sagt: «Sie haben in allen Spielen der Gruppenphase bis zum Umfallen gekämpft. Der Reiz, zu Hause zu spielen, mit der Unterstützung der Fans, ist enorm.» Die Schweiz werde ein anspruchsvoller Gegner, der es ihnen schwierig machen werde: «Sie machen Druck nach vorne und hören während 90 Minuten nicht auf, zu laufen.»

Mittelfeldspielerin Maite Zubieta sagt zur Nati: «Die Fans unterstützen sie in jedem Spiel lautstark. Es wird im Viertelfinale eine grossartige Stimmung herrschen für den Frauenfussball.» Athenea del Castillo ergänzt: «Die Stadien füllen sich jedes Mal, das ist extrem wichtig. Das Interesse der Medien steigt und wir werden sichtbarer. Ich bin sehr glücklich, dass wir gegen die Schweiz spielen können.»

Del Castillo sieht ihr Traumtor zum ersten Mal

In der Mixed Zone hat es selbstredend auch eine Menge spanische Medienschaffende. Einer von ihnen zeigt Athenea del Castillo auf dem Smartphone ihr Traumtor, welches sie zum 1:1 gegen Italien erzielt hat.

Athenea del Castillo erzielt gegen Italien ein Traumtor 15.07.2025

Die Spielerin von Real Madrid sieht den Treffer zum ersten Mal und ihre Reaktion ist köstlich: «Es sieht jetzt besser aus als live. Ich habe es nicht so schön erwartet», sagt die 24-Jährige und ergänzt: «Letztendlich möchte ich dem Team helfen, das ist mir gelungen und deshalb bin ich sehr glücklich.»

«Es sieht besser aus als live» – hier sieht Spanien-Star Athenea ihr Traumtor zum ersten Mal 14.07.2025

Ob Athenea auch gegen die Schweiz so glänzen kann? Sie ist bloss eine von vielen überragenden Spielerinnen, denn zum spanischen Starensemble gehören unter anderen auch die beiden Weltfussballerinnen Alexia Putellas (2021 und 2022) und Aitana Bonmati (2023 und 2024). Das Spiel gegen die Schweiz findet am Freitag um 21 Uhr im Stadion Wankdorf in Bern statt.

