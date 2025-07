Moderatorin Valentina Maceri spricht über die Gruppenphase der Frauen-EM. blue Sport

Valentina Maceri blickt zurück auf die Gruppenphase der Frauen-EM. Die blue Sport Moderation schwärmt von der Schweiz als Gastgeber und geht mit Deutschland hart ins Gericht.

Valentina Maceri begleitet die Zuschauerinnen und Zuschauer für blue Sport jeweils durch die Champions-League-Abende. Die deutsch-italienische Doppelbürgerin spielte zudem selbst als Profi, unter anderem für verschiedene Nachwuchs-Nationalmannschaften Deutschlands. blue Sport hat sie zur aktuellen Frauen-Europameisterschaft befragt.

Wie nimmst du die Euphorie rund um die Frauen-EM bisher wahr?

Valentina Maceri: Es ist grossartig! Leider konnte ich bisher noch nicht persönlich vor Ort sein, aber das, was ich sehe, höre und lese, bestätigt meine Annahme, die ich vor dem Turnier hatte: Die EM in der Schweiz toppt die EM in England vor drei Jahren und hat jegliche Rekorde gebrochen. Ich traue dem Frauenfussball zu, sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren zu einer der beliebtesten Sportarten Europas zu entwickeln. Die Top 5 der populärsten Sportarten ist für mich realistisch.

Was war dein Vorrunden-Highlight?

Die Spanierinnen. Das ist purer Fussball-Genuss. Und natürlich der historische Viertelfinal-Einzug der Schweiz, der war absolut verdient. Ausserdem begeistern mich die Fans, sie repräsentieren das Heimturnier und das Land hervorragend. Die Schweiz zeigt sich von ihrer besten Seite. Es gibt so viele Highlights, auch das Spiel zwischen der Niederlande und Frankreich, das waren Drama und Emotionen pur!

Was sagst du zu den Auftritten der Schweiz, haben sie dich bisher überzeugt?

Die Schweiz präsentiert sich so, wie sich ein Gastgeberland präsentieren sollte, um bestmögliche Werbung zu machen. Sie lieferten nach der Auftaktniederlage eine beeindruckende Vorstellung ab. Vielleicht war die Niederlage sogar gut als Weckruf. Géraldine Reuteler glänzte mehrfach – sowohl als Spielerin des Spiels gegen Norwegen als auch gegen Island und Finnland. Sie war überall präsent, hat ein starkes Zweikampfverhalten, viele Ballkontakte und eine hohe Passquote. Das Team steht kompakt und man merkt ihnen die mannschaftliche Geschlossenheit total an. Unter Trainerin Pia Sundhage zeigt das Team bemerkenswerte taktische Anpassungsfähigkeit. Und das Wichtigste: Die Schweizerinnen haben mentale Stärke bewiesen. Der Rückstand gegen Finnland, die Rückkehr ins Spiel und ein emotionaler Schub durch das Publikum – das zeugt von Charakter. Es ist bisher ein echtes, erfolgreiches Heimturnier für die Schweiz, ganz unabhängig vom Ausgang gegen die Spanierinnen, die für mich absoluter Turnierfavorit sind.

Hat die Schweiz im Viertelfinale gegen Spanien überhaupt eine Chance?

Auf Papier nicht. Doch jetzt kommt das grosse Aber: Die Schweiz spielt zu Hause. Die Fans können ein ausschlaggebender Faktor werden. Mit Mut, Entschlossenheit und einer Portion Glück kann die grosse Überraschung gelingen. Sie dürfen nur nicht schnell in Rückstand geraten. Je länger sie ohne Gegentor bleiben, desto mehr steigt die Chance auf den grossen Coup.

Du bist Italienerin, was sagst du zum Auftritt der Squadra Azzurra?

Im Duell gegen Spanien (1:3) bewies Italien, dass sie mitspielen können, die Offensive zeigte kreative Ansätze, doch gegen eine stärkere Mannschaft wie Spanien fehlte die Durchschlagskraft, besonders im Abwehrverhalten gegen Ballbesitzteams. Ich denke, das Viertelfinale gegen Norwegen ist Endstation.

Und natürlich nimmt uns Wunder, was du als ehemalige Junioren-Nationalspielerin zu Deutschland sagst.

Man merkt der jungen Mannschaft durch den Ausfall von Captain Giulia Gwinn die Unsicherheit an. Ich würde ihnen auch empfehlen, weniger lautstark in Interviews vom Titel zu reden. Das ist mir zu viel. Die letzten zwei Auftritte haben eine andere Sprache gesprochen. Mit Frankreich wartet mein persönlich zweiter Titel-Favorit nach Spanien auf das Team von Christian Wück. Frankreich ist bislang eines der beeindruckendsten Teams des Turniers, mit einer gewaltigen Offensiv-Power. Der Erfolg gegen Deutschland im Viertelfinale könnte der nächste Meilenstein sein – und vielleicht der Türöffner für den Titel. Frankreich macht das clever, sie schieben Deutschland die Favoritenrolle zu. Aber daran glaube ich nicht. Ich schätze leider auch hier: Für Deutschland ist das Viertelfinale Endstation.

