Djourou: «Druck ist manchmal eine gute Sache» Gegen Island steht die Schweiz bereits gehörig unter Druck. Im Falle einer Niederlage droht das Aus in der Gruppenphase. Ex-Nati-Spieler Johan Djourou erklärt im «Heimspiel bei der Nati», worauf es jetzt ankommt. 04.07.2025

Gegen Island steht die Schweiz bereits gehörig unter Druck. Im Falle einer Niederlage droht das Aus in der Gruppenphase. Ex-Nati-Spieler Johan Djourou erklärt im «Heimspiel bei der Nati», worauf es jetzt ankommt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Sonntag trifft die Schweizer Nati im Wankdorf auf Island. Beide Teams haben ihr Startspiel verloren.

Johan Djourou und Marisa Wunderlin zeigen sich im «Heimspiel bei der Nati» zuversichtlich, dass die Schweizerinnen das Spiel gewinnen können, wenn sie die gleiche «Leidenschaft» und «Mentalität» an den Tag legen wie im Startspiel.

Dass das Team von Pia Sundhage am Druck zerbrechen könnte, glaubt Djourou nicht. Mehr anzeigen

Die Schweiz und Island sind mit Niederlagen ins Turnier gestartet. Für beide gilt am Sonntag: Verlierern verboten. Johan Djourou ist in seiner Rolle als SFV-Sport-Koordinator ganz nah dran am Team. Er sagt: «Die Spielerinnen müssen jetzt einfach ruhig bleiben.» Es sei wichtig, sich gut zu erholen: «Mit so einer Leidenschaft und so einer Spielweise wie gegen Norwegen kannst du Island schlagen.»

Da die beiden Teams bereits in der Nations League gegeneinander gespielt haben (0:0 und 3:3), weiss man auch, auf was man sich gefasst machen muss. «Es wird ein total anderes Spiel als gegen Norwegen. Sie spielen lange Bälle, haben weite Einwürfe, kämpfen um jeden Ball.» Das hätten sie in Island gesehen, wo sie nach einer 2:0-Führung den Sieg noch aus den Händen gegeben hätten. Und darauf müsse man vorbereitet sein.

Dass die Schweiz am Druck zerbrechen könnte, glaubt Djourou nicht: «Druck ist manchmal eine gute Sache. Das hat man gegen Norwegen gesehen. Sie haben den Druck genutzt, da war viel Power.»

Auch für Marisa Wunderlin ist die Mentalität entscheidend. Es brauche wieder diese Riesen-Momente oder Grätschen wie jene von Noelle Maritz, «dann hat man gute Chancen, das Spiel zu gewinnen», so die ehemalige Nati-Assistenztrainerin.

Und wie fühlt es sich für die Spielerinnen an? Iman Beney sagt am Freitag, sie verspüre den gleichen Druck wie vor dem ersten Spiel: «Jetzt müssen wir gewinnen, aber ich mache mir keine Sorge, weil am Mittwoch haben wir echt gut gespielt. Und wenn wir wieder so spielen, dann kommt es gut.»