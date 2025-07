Darum sind die Natispielerinnen trotz Pleite auch glücklich Trotz 1:2 vor über 34'000 Fans gegen Norwegen sieht man bei den Nati-Stars viele glückliche Gesichter. Nachvollziehbar, finden Johan Djourou und Marisa Wunderlin im Heimspiel auf blue Sport und reden von einem «totalen gefühlschaos». 03.07.2025

Trotz 1:2 vor über 34'000 Fans gegen Norwegen sieht man bei den Nati-Stars viele glückliche Gesichter. Nachvollziehbar, finden Johan Djourou und Marisa Wunderlin im Heimspiel auf blue Sport und reden von einem «totalen Gefühlschaos».

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem 1:2 gegen Norwegen ziehen viele von unseren Nati-Stars ein positives Resümee und haben auch ein Lachen im Gesicht.

Das habe rein gar nichts mit mangelndem Ehrgeiz zu tun, sagen Expertin Marisa Wunderlin und Nati-Sportkoordinator Johan Djourou.

«Da herrscht wohl ein totales Gefühlschaos bei den Spielerinnen», sagt Wunderlin. Djourou sagt: «Auf den Auftritt können die Frauen zurecht stolz sein. Aber am Ende zählt im Fussball eben das Resultat – und klar sind alle darüber enttäuscht.» Mehr anzeigen

Eine 1:2-Pleite zum EM-Auftakt gegen Norwegen trotz Führung und Chancenplus. Doch statt Frust und Ärger sieht man nach Schlusspfiff auch viele lachende Gesichter bei unseren Natispielerinnen.

Die ehemalige Nati-Assistenztrainerin Marisa Wunderlin kann's verstehen. «Da herrscht wohl ein totales Gefühlschaos bei den Spielerinnen», sagt sie. «Da ist einerseits die tolle Leistung vor allem in der ersten Halbzeit. Ich habe schon lange nicht mehr eine so dominante Nati gesehen, das volle Stadion, der Fan-Marsch und die Begeisterung und dann das Resultat.»

«So viele Leute haben gesehen, wie gut es war»

Logisch sei man da hin- und hergerissen, so Wunderlin weiter. «Alle diese Spielerinnen hatten Situationen in ihrer Karriere, in welchen sie ausgelacht wurden. In welchen sie gefragt wurden, weshalb sie überhaupt Fussball spielen würden. Und dann spielst du in diesem Rahmen und denkst: Wow, das ist es jetzt. Genau so sollte es sich anfühlen, auch wie man auftritt. Da ist man stolz und gleichzeitig hat man doch verloren.»

Johan Djourou ist als Sport-Koordinator der Nati natürlich mittendrin. Er sieht's gleich wie Wunderlin. «Viele Menschen haben den Frauenfussball belächelt – und jetzt sind so viele Menschen gekommen und haben gesehen, wie gut der Frauenfussball ist.»

Schaue man sich das Spiel an, so Djourou weiter, sei das ein richtig starker Auftritt gewesen. «Darauf können die Frauen zurecht stolz sein. Aber am Ende zählt im Fussball eben das Resultat – und klar sind alle darüber enttäuscht.»

«Sind sie fünf Minuten allein, sind sie sicher enttäuscht»

Die vereinzelt glücklichen Gesichter sollte man sicher nicht als mangelnder Ehrgeiz deuten, «sobald sie fünf Minuten für sich haben, sind sie sicher enttäuscht», sagt Wunderlin. Und Djourou pflichtet ihr bei. «Das waren sie», sagt der ehemalige Nati-Verteidiger. Doch der Fokus müsse sofort nach vorne gerichtet werden. «Trainerin Pia Sundhage hat bereits nach dem Schlusspfiff aufmunternde und lobende Worte gefunden, als sie das Team zum Kreis zusammengenommen hat.»

Der Nati-Tross kommt erst nach 2 Uhr in der Nacht im Hotel Seepark in Thun an, die Spielerinnen seien sofort auf ihre Zimmer verschwunden, erzählt Djourou, nur der Staff sei noch kurz zusammengesessen.

Ab sofort gilt der Fokus Island. «Wir haben das erste Spiel verloren. Das müssen wir abhaken und sofort nach vorne schauen. Es gilt, die Emotionen mitzunehmen, die Begeisterung und die Leistung in den Partien gegen Island und Finnland zu wiederholen.»