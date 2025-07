«Dumme Aktion» oder Schicksal als Verteidigerin – Uneinigkeit über Calligaris-Penalty 11.07.2025

Im letzten EM-Gruppenspiel ist die Nati lange auf Kurs, ehe Viola Calligaris einen unnötigen Elfer verursacht. Am Ende rettet sich die Schweiz dank Riola Xhemaili. Die fahrlässige Aktion der Abwehrspielerin sorgt aber im Fussball-Talk Heimspiel für Diskussionen.

Ein Remis reicht gegen Finnland zum Viertelfinal-Einzug. Doch in der 77. Minute droht der EM-Traum jäh zu zerplatzen. Viola Calligaris verursacht mit einem ungeschickten Beinstellen einen Penalty – die Nati liegt im Stade de Genève plötzlich in Rücklage.

«Ich habe mich wahnsinnig aufgeregt, vor dem Fernsehen. Zuerst tackelt sie schon vorher und riskiert den Penalty. Wenn die Gegnerin schlau ist, hält sie da den Fuss rein. Dann haben wir schon den Penalty», meint Michael Wegmann im Fussball-Talk Heimspiel. Der blue Online Sportchef weiter: «Anschliessend stehen sie zu dritt um die Gegnerin herum. Calligaris macht wieder den Schritt – anstatt einfach sie zu stellen, hält sie nochmals den Fuss rein.» Sein Fazit: «Die Aktion war saudumm.»

Los einer Abwehrspielerin

«Ich muss Viola in Schutz nehmen. Ich habe auch in der Innenverteidigung gespielt. Das ist eine Drucksituation», kontert Danique Stein. «Du hast die letzten Minuten im Hinterkopf – was passiert, wenn sie zum Schiessen kommt? Dann bin ich gefühlt der Buhmann, wenn es ein Tor gibt. Man muss innerhalb von Sekunden entscheiden, was man tun soll.»

Sie habe vielleicht nicht gesehen, dass Wälti und Peng auch noch hinten seien, um den Schuss abzublocken oder den Zweikampf zu gewinnen, so die frühere Nati-Spielerin. Am Schluss sei die Situation einfach nicht optimal gelöst worden.

«Das ist jetzt die Solidarität unter Innenverteidigerinnen», entgegnet Wegmann. «Wenn man in der Verteidigung spielt, ist man in einer solchen Situation der Buhmann. Bei einer Offensivspielerin sagt man einfach, die nächste Chance machst du dann», erläutert Stein. Darum sei sie in solchen Diskussionen befangen. Wenn man einmal einen Bock habe, sehe es halt nicht gut aus.

«Ich wusste gleich, dass es Penalty ist», gibt Viola Caligaris zu und ergänzt: «Dumm gelaufen.» Doch sie habe sich gesagt, man müsse die Energie mit dem Heim-Publikum nutzen, um noch ein Tor zu schiessen. Und in der 92. Minute erlöst Riola Xhemaili die Schweiz.

An vorderster Front jubelte Calligaris mit, der natürlich ein Stein vom Herzen fiel.«Xhemaili darf alles von mir haben», hält sie danach erleichtert fest. Schliesslich habe Riola sie davor bewahrt, eine «ganze Nation zu enttäuschen», unterstreicht die 29-jährige Obwaldnerin.

Calligaris: «Bin stolz auf das ganze Team» 10.07.2025

