«Die Goalie-Situation in der Nati wird unglaublich schlecht moderiert» Kurz vor EM-Start herrscht in der Goalie-Frage keine Klarheit. Ob Elvira Herzog oder Livia Peng im Tor steht, ist offen. Die Goalie-Baustelle ist selbst verschuldet: Vertrauen wurde ausgesprochen, Vertrauen wurde entzogen. 12.06.2025

«Dieses Thema wird sehr schlecht moderiert», sagt Michael Wegmann, Leiter blue News Sport, im Fussball-Talk Heimspiel zur Nati-Baustelle auf der Goalie-Position. «Mit solchen Aktionen und Aussagen, nimmst du den Frauen sehr viel Selbstvertrauen weg.»

Rückblende: Elvira Herzog wird im vergangenen Herbst offiziell als Nummer 1 der Nati auserkoren. Wirklich überraschend kommt der Entscheid damals nicht, da Herzog schon zuvor meist den Vorzug gegenüber Peng erhielt. Doch das in sie gesetzte Vertrauen bröckelt in diesem Frühling. Nach dem Fehler gegen Frankreich bleibt die Rückendeckung des Staffs aus, darauf folgt der Flop in Island. Gleichzeitig zeigt Peng bei Werder Bremen starke Leistungen und wird vom «kicker» zur besten Torhüterin der Bundesliga gewählt. blue Sport wirft vor den Länderspielen gegen Frankreich und Norwegen die Frage in den Raum: Kommt es jetzt zum grossen Goalie-Beben?

UEFA Women's EURO Vom 2. bis 27. Juli findet die Fussballeuropameisterschaft der Frauen in der Schweiz statt. blue Sport begleitet die EM hautnah und bringt dir das Stadion-Feeling direkt nach Hause: Alle Resultate, Live-Spiele, Experten-Analysen, Highlights und Stories rund um Nati! Keystone

Und tatsächlich: Gegen Frankreich steht Peng im Tor, die designierte Nummer 2. Torhüter-Trainerin Nadine Angerer spricht davon, dass sie sich eine Chance verdient habe. Doch die 23-Jährige patzt auch, leitet sie doch die 0:4-Pleite mit einem verheerenden Fehler ein.

Dass Peng vier Tage später im so wichtigen Spiel gegen Norwegen erneut im Tor steht, mag deshalb erstaunen. Ist Herzog noch immer die Nummer 1? Oder ist es Peng? Sundhage spricht von einer schwierigen Situation und stellt klar, dass das Rennen offen sei.

Grings: «Wen stärkst du mit diesen Aktionen?»

Was nun? Inka Grings sagt: «Ich finde, dass beide auf einem relativ ähnlichen Stand sind. Fakt ist aber auch, egal welche Torhüterin du reinstellst, du gehst mit extrem wenig Erfahrung in das Turnier. Das musst du einfach wissen.» Es stelle sich nun natürlich die Frage: «Wen stärkst du mit diesen Aktionen, die du gemacht hast? Du hast keine Sicherheit. Ich weiss nicht, wie die Torhüterin sich fühlen. Für sie ist es auch super schwierig.»

Hat man Herzog zu früh zur Nummer eins gekürt? Grings: «Sie waren der Meinung, dass man dadurch schnell Sicherheit gibt. Die Frage, richtig oder falsch, stellt sich mir nicht. Ich finde einfach nur, zum jetzigen Zeitpunkt zu wissen, dass du gar keine Nummer eins hast, ist sehr, sehr schwierig.»

Peng oder Herzog? Für die ehemalige Natistürmerin Fabienne Humm ist das Rennen offen. Grings ist anderer Meinung. «Guckst du dir die ganze Geschichte an, hat Livia gerade eher gewonnen, weil sie kommt aus der Nummer zwei.» Und nun habe sie «die letzten wichtigen Spiele vor der EM» erhalten. «Jetzt hast du gerade eher das Problem, dass du mit einer Elvira sprechen musst, weil für sie ist es eine ziemlich bescheidene Situation. Ich glaube, dass du keiner Torhüterin damit einen Gefallen tust. Nicht vor einer Heim-EM. Dafür sind alle drei Torhüterinnen viel zu jung.»

Nicht nur für die Goalies, sagt Humm. «Man sagt immer, es spiele keine Rolle, wer im Tor steht. Doch, es spielt eine Rolle, wer im Tor steht. Auch für die Mitspielerinnen!» Grings ergänzt: «Natürlich, gerade die Abwehr muss sich sicher fühlen. Da reden wir von Einspielen.»

