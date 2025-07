Julia Stierli gehört zu den betroffenen Spielerinnen. Keystone

Die Nati sagt das Training am Dienstag kurzfristig ab und verschiebt es auf Mittwoch. Welche Spielerinnen sind betroffen und wie schlimm hat es sie erwischt?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Nati muss das Training am Dienstagmorgen kurzfristig absagen.

Die Einheit wird auf Mittwoch verschoben. Da hätten die Spielerinnen eigentlich frei gehabt.

Von den Erkältungssymptomen sind aktuell fünf Spielerinnen betroffen. Mehr anzeigen

Drei Tage vor dem EM-Viertelfinal gegen Spanien fällt das für Dienstagmorgen angesetzte Training kurzfristig aus. Die Meldung erreicht die Medienschaffenden rund eine halbe Stunde vor Trainingsbeginn.

Weil mehrere Spielerinnen in den vergangenen Tagen Erkältungssymptome verspürt hätten, hat der Nati-Staff entschieden, das geplante Training auf Mittwoch zu verschieben. Sven Micossé, Medienverantwortlicher der Frauen-Nati, sagt auf Nachfrage von blue Sport, welche fünf Spielerinnen betroffen sind: Julia Stierli, Ana-Maria Crnogorcevic, Coumba Sow, Leila Wandeler und Elvira Herzog. Wandeler und Herzog hätten am Dienstag allerdings eine lockere Einheit absolviert.

Teamarzt Martin Schober sagt gegenüber «SRF» dass es sich um milde bis moderate Symptome handle. «Wichtig zu erwähnen ist, dass nur die oberen Atemwege betroffen sind. Es leidet also niemand an Fieber oder Husten», so Schober weiter.

Und warum wurde das Training von Dienstag auf Mittwoch verschoben? «Im Training wäre die Taktik im Vordergrund gestanden. Da ist es wichtig, dass alle dabei sind», erklärt Micossé.

Bleibt zu hoffen, dass sich keine weiteren Spielerinnen anstecken. Denn gegen Spanien braucht es alle – und das in Bestform.