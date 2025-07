Ex-Nati-Trainerin Inka Grings. Keystone

Inka Grings ist an der EM fürs Morgenmagazin der ARD im Einsatz. Für blue Sport zieht die ehemalige Nati-Trainerin eine Zwischenbilanz der EM und schwärmt dabei von einem Schweizer-Trio und der grandiosen Stimmung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Inka Grings ist derzeit fürs Morgenmagazin von ARD als EM-Expertin in der Schweiz.

Die ehemalige deutsche Weltklasse-Stürmerin und Ex-Nati-Trainerin schwärmt von der Stimmung in der Schweiz und ist happy, dass die Nati bisher geliefert hat.

Grings: «Ich hatte erst Sorgen, dass der Druck einer Heim-EM die jungen Spielerinnen lähmen könnte. Das war nicht so, die tollen Fans haben sie getragen und beflügelt.» Mehr anzeigen

Inka Grings, du bist in diesen Tagen als EM-Expertin fürs «Morgenmagazin» im ARD im Einsatz. Wann stehst du jeweils auf?

Um 4.30 klingelt der Wecker, dann mühe ich mich aus dem Bett. Ist schon ungewohnt für mich.

Dennoch verfolgst du die Spiele an der EM am Abend genau. Dein kurzes Fazit nach der Gruppenphase?

Einige Spiele habe ich am TV verfolgt, bei anderen war ich im Stadion. Es ist echt grossartig, was da abgeht. In der Schweiz werden Rekorde geknackt, die Stimmung ist super, das Wetter hat bisher auch perfekt mitgespielt und auch die Spiele sind toll. Bisher hat es viele attraktive Duelle gegeben, teilweise waren sie auch eng und spannend bis zum Schlusspfiff. Am Ende haben sich dann auch alle grossen Favoritinnen für den Titel durchgesetzt.

Zählen die Deutschen dazu?

Unbedingt. Ganz grundsätzlich traue ich den Deutschen alles zu …

… trotz des 1:4 gegen die Schwedinnen?

Das war ein Dämpfer, aber nicht viel mehr.

Ein Dämpfer war auch der Auftakt mit der Verletzung von Giulia Gwinn.

Das war superschade und für Giulia ein Drama. Aber dass sie nun immer noch dabei ist und auch auf der Bank sitzt, schweisst das Team noch mehr zusammen. Jetzt wartet mit den talentierten Französinnen im Viertelfinal ein harter Brocken. Aber eigentlich liegen uns die Französinnen ja.

Und wie beurteilst du als ehemalige Nati-Trainerin die Auftritte der Schweiz?

Ich hatte erst Sorgen, dass der Druck einer Heim-EM die jungen Spielerinnen lähmen könnte. Das war nicht so, die tollen Fans haben sie getragen und beflügelt. Ich freue mich enorm für die Spielerinnen, dass sie das Ziel erreicht haben und im Viertelfinal stehen. Und dann wars dramaturgisch mit diesem Tor in der Nachspielzeit noch so genial.

Spanien dürfte jetzt Endstation sein, oder? Immerhin verlor die Nati die letzten drei Duelle gegen Spanien mit 1:7, 0:5 und 1:5.

Der Respekt muss da sein, klar. Die Spanierinnen sind die Weltmeisterinnen und spielten auch bisher ein super Turnier. Aber wer weiss, mit viel, viel Glück, Mut und der grandiosen Unterstützung der Fans ist alles möglich. Die Schweizerinnen haben nichts zu verlieren, es wird wieder ein Feuerwerk geben im Wankdorf.

Wer hat dich nebst den Fans noch überzeugt?

Geraldine Reuteler macht ein überragendes Turnier und auch Livia Peng. Nach dem ganzen Theater rund um die Ernennung der Nummer eins, sind ihre Auftritte beeindruckend. Ebenso spielt Nadine Riesen bisher ein sehr starkes und auffälliges Turnier und hat sich mit ihrem ersten EM-Treffer belohnt.

Und wer stemmt am Ende den Pokal in die Höhe?

Spanien oder Schweden machen das Rennen.

