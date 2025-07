Lia Wälti: «Ich hatte vor dem Spiel schon drei Mal Tränen in den Augen» Nati-Kapitänin Lia Wälti ist nach dem Sieg gegen Island sichtlich erleichtert. 06.07.2025

Die Schweiz feiert im zweiten Spiel der Heim-EM einen grossen 2:0-Sieg gegen Island und ist wieder voll im Rennen um einen Platz im Viertelfinal. Die Reaktionen aus dem Schweizer Lager nach dem Schlusspfiff.

Die Schweiz meldet sich an der Heim-EM zurück im Rennen um einen Viertelfinal-Platz. Nach der bitteren Auftaktniederlage gegen Norwegen fährt das Team von Pia Sundhage gegen Island einen hart erarbeiteten 2:0-Sieg ein und steht nach dem zweiten Spieltag der Gruppe A auf Tabellenplatz zwei. Hier kommen die Nati-Reaktionen zum Spiel.

Géraldine Reuteler

«Es ist schwierig, die richtigen Worte zu finden. Ich bin happy und mega stolz auf das Team. Wir haben bis zum Schluss daran geglaubt, dass wir dieses Spiel gewinnen können und haben bis zum Schluss gekämpft. Es hat sehr viel Kraft gebraucht.

Ich habe mir heute vorgenommen, ein Tor zu schiessen. Weil ich im letzten Spiel eine Chance vergeben habe. Deshalb bin ich umso glücklicher, dass es geklappt hat.»

Lia Wälti

«Ich bin mega erleichtert. Fussball ist manchmal lustig. Heute hat es nur halb so viel Spass gemacht auf dem Platz wie gegen Norwegen. Wir haben einfach das Resultat nach Hause gebracht. Die Stimmung war hervorragend, die Fans haben uns wieder getragen und am Schluss haben wir verdient gewonnen.

Was wir in der ersten Halbzeit nicht gut gemacht haben, ist, den Ball zu halten. Island spielt sehr physisch, sie unterbrechen das Spiel immer mit Einwürfen und nehmen sich überall Zeit. Wir hatten überhaupt keinen Spielfluss. In der zweiten Halbzeit gaben wir den Ball weniger schnell her und hatten durch das mehr Zeit, einen Angriff aufzubauen.

Wir wissen alle, das werden wir im Leben nie mehr genau so erleben. Diese Momente muss man geniessen. Wir haben mit den Fans und dem ganzen Team zusammen gejubelt. Man hat gesehen, wir haben einen unglaublichen Teamspirit. Jede Einzelne ist wichtig in diesem Team. Es sind Momente, die wir nie vergessen werden. (...) Für mich geht heute ein Traum in Erfüllung. Es sind 200 bis 300 Leute, die ich kenne, im Stadion, die extra gekommen sind.»

Leila Wandeler

«Ich bin sehr stolz auf das Team. Ich hatte immer Unterstützung. Die anderen Spielerinnen haben es einfach für mich gemacht.

So viele Emotionen, es war wirklich crazy. Ich habe meinen ersten Ball etwas verloren, das war schon schwierig. Die Gegnerinnen waren physisch sehr, sehr stark. Aber ich habe mehr Bälle bekommen und dann wurde es besser.

Pia will von denen, die reinkommen, dass wir sehr mutig sind. Wir müssen immer schiessen und alles probieren. Und ich habe viel probiert.»

Alayah Pilgrim

«Ich wollte reinkommen und wollte der Game-Changer sein. Dann kam ich rein und wollte das Tor unbedingt machen. Ich wollte dem Team helfen und zeigen, dass ich bereit bin. Ich bin überglücklich, dass ich dem Team helfen konnte.

Ich und Leila tanzen sehr gerne, wir sind die Aktivsten, wenn die Musik läuft. Wir haben diesen Tanz mal in der ganzen Mannschaft gemacht. Dann haben wir abgemacht, dass wenn jemand von uns ein Tor macht, dann machen wir diesen Tanz.

Die Erleichterung ist da. Es war ein sehr wichtiges Spiel und wichtig, dass wir gewonnen haben. Jetzt schauen wir weiter. Es geht weiter und wir müssen ready sein. Wir wollen gegen Finnland ebenfalls gewinnen.»

Nadine Riesen

Pia Sundhage

«Es war ein sehr physisches Spiel. Ich bin stolz, wie wir während der Partie auf 4-4-2 umgeschaltet haben. Die zwei Tore waren fantastisch. Wir haben ein gutes Team. Jede Spielerin ist bereit reinzukommen und ihren Beitrag zu leisten.»

