Der Traum von der Heim-EM ist für Ramona Bachmann geplatzt. Kreuzbandriss. Ex-Nati-Trainer Inka Grings und Sturmlegende Fabienne Humm diskutieren im Fussball-Talk «Heimspiel» über das Drama.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Im aktuellen Heimspiel diskutiert Moderatorin Katja Haas mit Inka Grings, Fabienne Humm und Michael Wegmann über die Frauen-Nati.

Ramona Bachmann (34) fällt für die EM in der Schweiz aufgrund eines Kreuzbandrisses aus. Inka Grings, Ex-Nati-Trainerin, ist sich sicher: Bachmann wäre für das Heimturnier vor allem für die jungen Spielerinnen «extrem wertvoll» gewesen.

Fabienne Humm kennt Bachmann aus ihren gemeinsamen Zeiten in der Nati und meint: Bachmann hätte an der EM den Unterschied machen können. Mehr anzeigen

Ramona Bachmann verpasst die Heim-EM. Wenige Wochen vor dem Turnierstart reisst sich die 34-Jährige das vordere Kreuzband im linken Knie.

«Ein bitterer Ausfall», sagt Inka Grings beim Fussball-Talk Heimspiel von blue Sport. Grings stand zwischen Januar und November 2023 als Trainerin an der Seitenlinie der Schweizer Nati und kennt Bachmann bestens. Bei der WM in Australien stiessen sie gemeinsam bis in den Achtelfinal vor.

Bachmann wird der Nati als kreatives Element fehlen. «Sie hat Erfahrung und ist abgeklärt», sagt die Deutsche über ihre einstige Star-Spielerin. «Sie ist auch eine Spielerin, die man von der Bank aus hätte bringen können. Das wäre vor allem für die jungen Spielerinnen extrem wertvoll gewesen.»

Ein Kreuzbandriss? Grings leidet mit der Offensivspielerin mit. «Im Fussballer-Leben gibt es nichts Schlimmeres», meint die 46-Jährige und fügt an: «Es wäre wahrscheinlich ihre letzte EM gewesen und dann noch in der Heimat.»

Zuletzt gab es Wirbel um Bachmanns Fitness

Aus der grosse Traum von der Heim-EM bei Bachmann. Aus auch die Diskussionen um ihre Personalie, denn zuletzt gab es Wirbel. Unter Pia Sundhage spielte sie die letzten Spiele kaum eine Rolle mehr. In den sechs Länderspielen in diesem Jahr kam sie zu 36 Einsatzminuten.

Der Grund? Sie sei nicht fit genug, so Sundhage an einer Pressekonferenz. Bachmanns Vater Martin sagte zuletzt zu blue Sport: «Ramona denkt, sie sei fit. Der Verband sieht das anders.»

Vor dem Einrücken am Montag hat sich Bachmann deshalb einer medizinischen Untersuchung unterzogen. Das Resultat: Ihr Körper weist Symptome von Übertraining vor. Häufige Folgen davon: Wassereinlagerungen, die zur Gewichtszunahme führen können und ein erhöhtes Verletzungsrisiko.

Jetzt der Kreuzbandriss im linken Knie. «Das passt leider Gottes in die ganzen Geschichten, die in den letzten Wochen auf sie eingeprasselt sind», sagt Grings.

Bachmann hätte den Unterschied machen können

Fabienne Humm spricht, wie Grings, von einem «bitteren» Ausfall. Die langjährige Nati-Weggefährting Bachmanns (80 Länderspiele) beschreibt die Luzernerin als Unterschiedspielerin. «Dass es an der EM nicht für dreimal 90 Minuten gereicht hätte, war klar. Aber mit ihrer Klasse hätte sie gegen den Schluss der Partie schon noch das ein oder andere Gefährliche kreieren können. Dieses Element fehlt jetzt. Jetzt braucht es einen neuen Plan.»

Wie der Plan ausschaut, ist in den Händen von Trainerin Sundhage. Gemäss Humm sei es nun wichtig, dass Bachmann die notwendige Unterstützung bekomme, dass sie schnellstmöglich wieder zurückkomme.

