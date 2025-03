«Hoffentlich wild» – FCZ-Captain Mégroz auf die Frage, wie sie den Titel feiern 29.03.2025

Die FCZ-Frauen gewinnen den Cup-Final im Letzigrund gegen Basel glücklich mit 1:0. Die Zürcherinnen sind begeistert von der Kulisse und wollen es nun krachen lassen. Ganz anders die Gefühlslage im FCB-Lager.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FCZ gewinnt den Cup-Final gegen den FC Basel vor einer Rekordkulisse mit 1:0.

Die Baslerinnen trauern einer Vielzahl von Chancen nach, auf der anderen Seite freuen sich die glücklichen Siegerinnen aus Zürich auf eine wilde Party.

Die FCZ-Frauen gewinnen den Cup-Final vor 8664 Fans mit 1:0 – eine Rekordkulisse für ein Cup-Spiel der Frauen hierzulande. Die Spielerinnen des FCZ zeigen sich nach ihrem Triumph im Letzigrund begeistert von der Kulisse und bedanken sich auch bei der Südkurve für die lautstarke Unterstützung.

Bei den Baslerinnen herrscht dagegen grosse Leere. Trotz der klar besseren Chancen stehen sie gegen ihre Angstgegnerinnen am Ende einmal mehr mit leeren Händen da. Trainerin Kim Kulig wartet noch auf ihren ersten Sieg gegen die Zürcherinnen. Im Interview ist ihr die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Am schwierigsten sei es gewesen, nach dem Spiel zum Team zu sprechen, so die 34-Jährige den Tränen nah.

Kim Dubs: «Wenn du die Südkurve hinter dir hast, dann bebt das Herz» 29.03.2025

FCZ-Siegtorschützin Bücher: «Ich bin einfach dankbar und froh» 29.03.2025

FCZ-Trainer Gligoroski: «Wenn man so eine Südkurve hinter sich hat …» 29.03.2025

Die Stimmen aus dem FCB-Lager

FCB-Trainerin Kulig: «Das muss man erst mal sacken lassen» 29.03.2025