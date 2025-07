Francisco Neto schwört die Portugiesinnen auf dem Trainingsplatz in Meyrin auf die Aufgabe gegen Belgien ein Keystone

Am Freitag ermitteln Italien und Portugal den zweiten Viertelfinalisten der EM-Gruppe B im Fernduell. Gleichzeitig wird der Schweizer Viertelfinal-Gegner bekannt.

Die Italienerinnen treffen in Bern um 21.00 Uhr auf die schon qualifizierten Spanierinnen, die Portugiesinnen spielen zeitgleich in Sitten gegen das bereits ausgeschiedene Belgien. Aus Schweizer Sicht interessiert vor allem das Spiel zwischen Spanien und Italien. In diesem wird der Viertelfinal-Gegner der Schweizerinnen ermittelt. Die Siegerinnen oder bei einem Remis Spanien treffen am kommenden Freitag in Bern auf die Gastgeberinnen.

Mit dem späten Ausgleich zum 1:1 gegen Italien am Montag hielt sich Portugal im Rennen um einen Viertelfinal-Platz. Die Ausgangslage der Portugiesinnen ist aber auch mit dem Punktgewinn nicht allzu vielversprechend. Sie müssen gegenüber den Italienerinnen nicht nur drei Punkte, sondern auch die um sechs Tore schlechtere Tordifferenz wettmachen.

Einen Teil ihrer Hoffnungen setzen die Portugiesinnen auf Spanien. Die bereits qualifizierten Weltmeisterinnen haben in den ersten zwei EM-Partien elfmal getroffen. Gelingt ihnen auch zum Vorrunden-Abschluss in Bern ein Kantersieg, steigen die Chancen Portugals. Zwar wird Spanien die eine oder andere Stammspielerin gegen Italien schonen, aber mit dem noch nicht gesicherten Gruppensieg haben sie im Wankdorf noch ein Ziel vor Augen.

Portugal wird seinerseits einen hohen Sieg anstreben. Dafür trainierte das Team von Nationaltrainer Francisco Neto in den letzten Tagen ganz besonders die Abschüsse. «Es wird nicht an Schüssen fehlen am Freitag», versicherte Mittelfeldspielerin Tatiana Pinto.

