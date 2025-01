Fölmli mit Traum-Tor beim Comeback nach Kreuzbandriss 27.01.2025

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Profi-Fussballerinnen im Ausland mit Blick auf die Heim-EM 2025 ganz genau.

England

Arsenal Lia Wälti

Unter der Woche steht Wälti im League-Cup-Viertelfinal gegen Brighton (4:0) in der Statelf. Kurz vor der Halbzeit wird die Nati-Kapitänin dann angeschlagen ausgewechselt. Am Sonntag steht sie dann im Top-Spiel gegen Chelsea zwar im Kader, kommt aber nicht zum Einsatz. Arsenal verliert gegen den Leader 0:1 und hat nun bereits zehn Punkte Rückstand. Weil Manchester United und Manchester City ihre Spiele gewinnen, rutscht Arsenal von Platz 2 auf 4 ab.

West Ham United Seraina Piubel

Piubel feiert mit West Ham einen wichtigen 2:0-Sieg gegen Everton und schafft sich im Kampf gegen den Abstieg ein beruhigendes Polster. Die 24-Jährige steht bis kurz vor Schluss auf dem Platz, bleibt aber ohne Skorerpunkt. Vier Tage zuvor erzielt Piubel beim 2:1-Sieg gegen Tottenham auf dem Weg in den League-Halbfinal das zwischenzeitliche 1:1.

Piubel trifft im League-Cup-Viertelfinal gegen Tottenham 27.01.2025

Tottenham Luana Bühler

Nach 23 Minuten führt Tottenham gegen Schlusslicht Crystal Palace 2:0, 40 Minuten später steht es 2:2. Dank eines Treffers in der 5. Minute der Nachspielzeit siegt Tottenham am Ende doch noch mit 3:2 und festigt den Platz im Tabellenmittelfeld. Bühler sieht das Spektakel von der Bank aus. Auch unter der Woche bleibt sie bei der Viertelfinal-Niederlage im League Cup gegen Piubels West Ham ohne Einsatz.

Aston Villa Noelle Maritz

Maritz wird gegen Manchester City in der 77. Minute beim Stand von 2:4 eingewechselt. Am Resultat ändert sich nichts mehr.

Italien

AS Roma Alayah Pilgrim

Die AS Roma verliert auswärts gegen die AC Milan 2:3. Pilgrim sitzt abermals auf der Bank.

AS Roma Eseosa Aigbogun

Auch Pilgrims Teamkollegin, die 99-fache Nationalspielerin Eseosa Aigbogun, kommt nicht zum Einsatz.

Juventus Turin Viola Calligaris

Juventus feiert im Spitzenspiel gegen Inter Mailand einen 2:0-Sieg und zieht an der Tabellenspitze davon. Der Vorsprung auf die Mailänder beträgt nach 16 Runden sieben Punkte. Calligaris, die letzte Woche nicht im Kader stand, ist immerhin zurück auf der Bank. Noch kein Grund zur Sorge, denn sie bekommt bei den Turinerinnen normalerweise viel Einsatzzeit.

Juventus Turin Alisha Lehmann

Wie schon im Top-Spiel gegen die AS Roma sitzt Lehmann auch im Duell gegen Verfolger Inter Mailand auf der Bank. Die 26-Jährige ist mit Juve zwar auf Meisterkurs, spielt dabei aber nur eine Nebenrolle.

Deutschland

SC Freiburg Svenja Fölmli

Fölmli gibt am Sonntag ihr langersehntes Comeback nach einem Kreuzbandriss. In der Nachspielzeit zeigt die 22-fache Nationalspielerin (4 Tore) bereits wieder ihre ganze Klasse. Mit einer Pirouette tankt sie sich zwischen zwei Gegenspielerinnen durch und zimmert das Leder zum 1:2-Schlussstand ins Lattenkreuz.

Trotz der Niederlage gegen Leverkusen ist es für die 22-Jährige ein grosser Tag, musste sie doch über ein Jahr lang pausieren, nachdem sie sich im November 2023 bereits zum zweiten Mal in ihrer noch jungen Karriere das Kreuzband gerissen hatte. Auch in der Nati dürfte sie wieder zum Thema werden, sofern sie bei Freiburg ihre Minuten bekommt.

Svenja Fölmli (links) holt sich die Gratulationen von Julia Stierli ab. Bild: Imago

SC Freiburg Julia Stierli

In der 6. Minute wird ein Kopfball von Stierli von der Gegenspielerin noch vor der Linie geklärt. Danach ist sie gegen das drückend überlegene Bayer vor allem in der Defensive gefordert.

Freiburg hat die Partie bereits zum zweiten Mal verloren, denn es handelte sich um ein Wiederholungsspiel. Mehr dazu in der Box unten.

Freiburg verliert auch das Wiederholungsspiel Das Hinrundenspiel musste aufgrund eines Schiedsrichterfehlers wiederholt werden. Der SC Freiburg hatte beim Sportgericht des Deutschen Fussball-Bundes Einspruch gegen die Wertung der 2:3-Niederlage am ersten Spieltag eingelegt. Hintergrund war der Elfmeter für Leverkusen in der 88. Minute des Spiels. Im ersten Versuch hatte Bayer-Spielerin Kögel den Ball über das Tor geschossen. Da sich Freiburgs Torhüterin Rafaela Borggräfe nach Meinung der Unparteiischen zu früh bewegt hatte, liessen sie den Elfmeter wiederholen. Kögel verwandelte im zweiten Versuch zum Endstand. Laut Regelwerk können Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter einen Elfmeter noch einmal ausführen lassen, allerdings nur, wenn das Vergehen von Torhüterin oder Torhüter die Schützin oder den Schützen eindeutig beeinträchtigt hat. Das sei nach Ansicht der Freiburgerinnen nicht der Fall gewesen, woraufhin es zum erfolgreichen Einspruch des Sportclubs gekommen war. Mehr anzeigen

SC Freiburg Leela Egli

Die 18-Jährige steht in der Startelf, kann sich aber nur selten in Szene setzen. Kurz nach der Pause erobert sie an der Seitenlinie den Ball und kommt nach einem Sprint über den halben Platz zum Abschluss, wird aber noch entscheidend gestört. In der 68. Minute macht sie Platz für Fölmli.

Eintracht Frankfurt Géraldine Reuteler

Frankfurt trifft beim Auftakt ins neue Jahr am Freitag auf Bayer Leverkusen. Es ist ein echter Spitzenkampf. Eintracht führt die Tabelle nach 12 Runden mit 29 Punkten an, dahinter folgen Bayern München und ebendieses Leverkusen mit ebenfalls 29 Punkten. Das im 4. Rang klassierte Wolfsburg hat 28 Punkte auf dem Konto, erst dahinter klafft eine Lücke auf.

Eintracht Frankfurt Nadine Riesen

Am Freitag gilt es für Riesen wieder ernst.

Werder Bremen Livia Peng

Werder Bremen spielt am Samstag auswärts bei Schlusslicht Potsdam.

Werder Bremen Amira Arfaoui

Arfaoui wird alles daran setzen, sich in der Rückrunde einen Stammplatz zu erkämpfen. In der Vorrunde kam die 25-Jährige meist von der Bank ins Spiel.

RB Leipzig Elvira Herzog

Herzog wird am Sonntag gegen Bayern München wohl einige Chancen erhalten, sich auszuzeichnen. Beim letzten Testspiel vor dem Liga-Start ins neue Jahr spielt Leipzig 3:3 gegen Slavia Prag.

RB Leipzig Lara Marti

Beim letzten Testspiel vor dem Restart steht Marti nicht im Kader. Allerdings sass bei Leipzig auch nur eine Spielerin auf der Ersatzbank.

RB Leipzig Lydia Andrade

Andrade hat sich vor der Winterpause verletzt und wird noch länger ausfallen.

1. FC Köln Alena Bienz

Köln kämpft gegen den Abstieg. Mit einem Auswärtssieg am Samstag gegen SGS Essen würde sich die Lage bereits wesentlich entspannen.

Turbine Potsdam Mia Schmid

Potsdam hat bislang nur einen Punkt geholt und ist das Schlusslicht der Liga. Der Rückstand auf Carl Zeiss Jena beträgt aber nur zwei Punkte, Köln hat vier Punkte mehr auf dem Konto. Noch gibt es also Hoffnung, den Abstieg noch abzuwenden. Zum Auftakt empfängt Potsdam am Samstag Werder Bremen.

Turbine Potsdam Flavia Lüscher

Lüscher spielt wie Schmid beim Tabellenschlusslicht.

Spanien

Barcelona Sydney Schertenleib

In den letzten neun Spielen stand Schertenleib nicht im Kader der Profis. Die 17-Jährige sammelt Spielpraxis in der 2. Mannschaft, am Wochenende hatte sie nun aber spielfrei. So konnte sie den Super-Cup-Final der Profis (5:0 gegen Real Madrid) vor rund 10'000 Zuschauer*innen im Estadio Municipal de Butarque in Leganes live vor Ort verfolgen und an den Feierlichkeiten teilnehmen.

Frankreich

Dijon FCO Meriame Terchoun

Den Cup-Achtelfinal gegen Thonon Evian entscheidet Terchoun mit einem Doppelpack. Als einzige Torschützin des Spiels ist die 29-Jährige die Matchwinnerin.

Weitere Ligen

PSV Eindhoven Riola Xhemaili

PSV Eindhoven kommt gegen Den Haag nicht über ein 1:1 hinaus und somit übernimmt Ajax Amsterdam (4:0 gegen PEC Zwolle) die Tabellenspitze. Xhemaili wird in der 79. Minute ausgewechselt.

Hammarby IF Smilla Vallotto

Bis zum ersten Pflichtspiel dauert es noch eine Weile, erst am 2. März steht die erste Partie im Cup auf dem Programm. Das erste von drei Testspielen ist für den 1. Februar angesetzt.

Seattle Reign Ana-Maria Crnogorcevic

Das erste Meisterschaftsspiel findet am 16. März statt. Die Vorbereitung hat aber bereits begonnen.

Houston Dash Ramona Bachmann

Bachmann wird ihr erstes Pflichtspiel einen Tag vor Crnogorcevic bestreiten und zwar am 15. März. Aber natürlich sitzt auch die 34-Jährige nicht einfach auf der faulen Haut.

St. Pölten Ella Touon

Am 9. Februar steht das erste Pflichtspiel des Jahres auf dem Programm. St. Pölten trifft dann im Cup-Viertelfinal auf Sturm Graz.

