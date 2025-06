Frauen-Nati kassierte 1:7-Pleite im Test gegen Luzerner U15

Wachtauf

Im Vorfeld der Diskussionen hat Frau Sundhage von guten Trainingseinheiten und Leistungen gesprochen. Dann gehört zum Programm (im Geheimen) gegen U15 Mannschaften zu trainieren, was m.E. total in die Hosen ging. Der SFV misch da auch noch kräftig mit. Also 7:1 ist nicht aufbauend eher augenöffnend. Was ich im Schweizersport hasse ist die Schönrederei, keine Sicht auf das Reale. Ich hoffe für die Nati weitere Erfolge erzielt und das kann man nur mit Tore erzielen und verhindern. Meine Prognose, die Gruppenspiele gehen alle verloren, am Ende gibt es einen Trainerinnenwechsel. Ich hoffe ich liege falsch, aber meine Gefühle sind anders