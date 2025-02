Aufgrund einer Verletzung fehlt Alisha Lehmann der Schweizer Nati in der Nations League. Für Schlagzeilen sorgt die 26-Jährige mit Dessous-Fotos auf Instagram dennoch.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Alisha Lehmann fehlt der Schweiz in der Nations League wegen einer Oberschenkelverletzung.

Statt im Fussball-Trikot zeigte sich die 26-Jährige vor wenigen Wochen auf Instagram in Dessous. Lehmann wirbt für eine Unterwäsche-Kollektion.

Sie erklärt, dass das Modeln für sie «eine coole Abwechslung» sei und ihr grossen Spass bereite. Der Fokus bleibt aber beim Fussball. Mehr anzeigen

Anfang Februar zeigte sich Fussballerin Alisha Lehmann in den sozialen Medien von einer ganz anderen Seite. Für eine Unterwäsche-Kollektion mit Tezenis Underwear stand sie vor der Kamera und präsentierte die Dessous-Bilder ihren 16,7 Millionen Followern auf Instagram.

«My first Valentine’s Day with Tezenis» (Deutsch: «Mein erster Valentinstag mit Tezenis»), schrieb Lehmann dazu. Ihren Fans gefällt's. Knapp 700'000 Leute drückten den Like-Button.

«Ich habe eine Anfrage erhalten und dann ist die Valentine's Kollektion entstanden», erklärt die Bernerin gegenüber «20 Minuten». «Wir hatten wirklich eine sehr gute Zusammenarbeit und auch ein tolles Shooting. Wir konnten sehr schöne Bilder machen. Ich bin happy!»

«Modeln macht mir grossen Spass»

Die Unterwäsche-Kollektion umfasst rund 25 Artikel. «Für eine Frau, die selbstbewusst ist und auch zeigen will, dass sie selbstbewusst ist, ist es wichtig, dass sie sich gut fühlt. Und diese Dessous sind wirklich sehr bequem», so Lehmann weiter.

Als Model zu arbeiten sei mal etwas anderes, der Fokus bleibe aber auf dem Fussballplatz. «Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Model bin, ich bin Fussballerin. Aber es ist eine coole Abwechslung», stellt sie klar. «Ich fühle mich auch immer selbstbewusst vor der Kamera. Deshalb macht es mir auch grossen Spass zu modeln.»

Oberschenkelverletzung zwingt Lehmann zur Pause

Gerade mit Blick auf die Heim-EM im Sommer will Lehmann alles daran setzen, das Selbstbewusstsein auch auf dem Rasen zu erlangen. Aktuell muss sie wegen einer Oberschenkelverletzung pausieren und kann nicht bei der Nati sein. «Mir geht es schon viel besser. Ich bin jetzt in der Reha, habe viel trainiert. Bei Juventus habe ich gute Leute um mich herum und ich werde bald wieder fit sein.»

Nach der Nullnummer zum Auftakt der Nations League gegen Island spielt die Schweiz am Dienstagabend (18.00 Uhr) in Norwegen gegen den nächsten Gegner, auf den die Nati auch an der EM treffen wird. Auch wenn sich Lehmann schon sehr auf den Sommer freut, steht auch für sie aktuell die Nations League im Fokus. «Auf die EM konzentrieren wir uns später.»

