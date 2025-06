Die 19-jährige Naomi Luyet musste das Schweizer Team verlassen Keystone

Nach der ersten Vorbereitungswoche auf die Heim-EM nimmt die Schweizer Nationaltrainerin Pia Sundhage erste Veränderungen im Kader vor.

Keystone-SDA SDA

Neben Ramona Bachmann, die im Training am Mittwoch ohne Fremdeinwirkung einen Kreuzbandriss erlitten hat, mussten am Freitag die kürzlich genesene Naomi Luyet und Noémie Potier das Team verlassen.

«Wir sind alle sehr traurig für Ramona», sagte Sundhage. «Sie ist eine wichtige Spielerin für dieses Team. Ihr Engagement und ihre Erfahrung wären für das Turnier sehr wertvoll gewesen. Sie in dieser Phase zu verlieren, ist ein schwerer Schlag – nicht nur in fussballerischer Hinsicht, sondern auch menschlich. Wir wollten Naomi eine Chance geben, sich zu zeigen. Leider kommt das Turnier für sie zu früh.»

Luyet fiel wegen einer Schambeinentzündung monatelang aus und kam bei YB in der Rückrunde nur in einem einzigen Spiel zum Einsatz. Allerdings im wichtigsten überhaupt: Im Rückspiel des Meisterschaftsfinals gegen GC wurde Luyet eingewechselt und mit ihr kam die Wende, so dass sie durchaus ihren Anteil am Gewinn des Meistertitels hatte. Vor wenigen Tagen wurde zudem bekannt, dass Luyet zu Bundesligist Hoffenheim wechseln wird.

Im Gegenzug werden Lia Wälti, Ana-Maria Crnogorcevic und Seraina Piubel am Montagvormittag in Nottwil zur Mannschaft stossen.

