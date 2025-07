So feiert Zürich den Einzug in den EM-Viertelfinal

Feststimmung im Public Viewing in der Europaallee in Zürich. Dank eines Treffers in der Nachspielzeit rettet die Schweiz ein 1:1 gegen Finnland und steht erstmals in einem EM-Viertelfinal. Riola Xhemaili ist die gefeierte Heldin.

10.07.2025