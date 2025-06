Der Nati-Kolleginnen-Check mit Alisha Lehmann und Riola Xhemaili Wie gut kennst du deine Team-Kollegin. blue Sport hat Alisha Lehmann und Riola Xhemaili auf die Probe gestellt. 21.06.2025

Ob Riola Xhemaili und Alisha Lehmann im Schweizer Kader für die Heim-EM stehen, ist noch nicht bekannt. blue Sport wollte am vergangenen Montag wissen, wie gut sich die beiden «Best Buddies» kennen.

Redaktion blue Sport Patrick Lämmle

Riola Xhemaili und Alisha Lehmann haben am Freitag erfahren, ob sie für die EM nominiert wurden oder nicht. Die Öffentlichkeit tappt derweil noch im Dunkeln. Bislang wurden bei der Schnitzeljagd «The Chase» 12 Spielerinnen aufgedeckt, die an der Heim-EM im Kader stehen. Dass auch Viola Calligaris dabei ist, steht ebenfalls ausser Frage. Ansonsten wäre sie am Freitag kaum vor die Medien getreten und hätte darüber gesprochen, dass man auch mit den Spielerinnen mitleide, die es nicht geschafft hätten.

Ob es Alisha Lehmann und Riola Xhemaili geschafft haben, ist derweil noch nicht bekannt – und alles andere als sicher. Die beiden Freundinnen gehören schon länger zur Gruppe der Wackelkandidatinnen.

Diese Spielerinnen wurden bislang für die EM nominiert Noemi Ivelj

Ana-Maria Crnogorcevic

Julia Stierli

Livia Peng

Elvira Herzog

Svenja Fölmli

Coumba Sow

Lia Wätli

Luana Bühler

Iman Beney

Sydney Schertenleib

Géraldine Reuteler

* Stand: 21. Juni Mehr anzeigen