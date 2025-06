Gehört Alisha Lehmann ins EM-Kader der Schweizer Nati? Im Fussball-Talk Heimspiel diskutieren Ex-Nati-Spielerin Fabienne Humm, die vormalige Nationaltrainerin Inka Grings, sowie Michael Wegmann, Leiter blue News Sport, über Wackelkandidatin Alisha Lehmann. 12.06.2025

Für Ex-Nati-Spielerin Fabienne Humm und die vormalige Nati-Trainerin Inka Grings hätte Alisha Lehmann ein EM-Aufgebot verdient. Im Heimspiel erklären sie weshalb und verraten, wie der Social-Media-Star im Team ankommt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Alisha Lehmann gilt im Hinblick auf die Nominierung für den EM-Kader als Wackelkandidatin.

Für Fabienne Humm (Ex-Nati-Kollegin) und Pia Sundhages Vorgängerin Inka Grings hätte sich Lehmann ein Aufgebot verdient.

Die beiden sind nicht nur von ihren fussballerischen Qualitäten überzeugt, sondern auch von ihr als Person. Nebst alldem nennt Michael Wegmann, Leiter Sport blue News, noch einen weiteren Grund, weshalb Lehmann ins EM-Kader gehört. «Sie hat eine unglaubliche Reichweite. Will man den Frauenfussball bestmöglich vermarkten und pushen, sollte Alisha, die so viele Menschen erreicht, Platz haben.» Mehr anzeigen

Dass Alisha Lehmann in den sozialen Medien ein Star ist, ist inzwischen wohl landauf, landab bekannt. Millionen von Fans rund um den Globus folgen ihr auf den verschiedenen Kanälen. Postet sie wie dieser Tage ein paar Fotos aus dem Training auf Instagram, so fliegen ihr die Herzchen tausendfach entgegen.

Und wenn immer sie das Spielfeld betritt, dann wird es laut in den Stadien, ganz besonders in der Schweiz. Fakt ist aber auch, dass Alisha Lehmann beim italienischen Double-Sieger Juventus Turin nur wenig Einsatzzeit erhielt in der abgelaufenen Saison. Und zwar so wenig, dass sie auch in der Nati zur Wackelkandidatin wurde. Für die beiden Nations-League-Spiele gegen Frankreich und Norwegen wurde sie zum zweiten Mal in Folge nicht nominiert. Erst als eine Spielerin verletzt ausfiel, wurde sie nachnominiert.

Humm kennt Lehmann aus gemeinsamen Zeiten aus der Nati und sagt: «Alisha ist schnell, sie hat einen sehr guten Torschuss. Wie Pia (Sundhage) sagt: Wenn man sie in den Angriff miteinbeziehen kann, dann ist sie eine Waffe.» Und durch den verletzungsbedingten Ausfall von Bachmann habe sich die Situation wohl auch noch einmal ein wenig geändert. Inka Grings, die Lehmann in ihrer Rolle als Nationaltrainerin von einer Rückkehr ins Nationalteam überzeugte, pflichtet bei: «Ich glaube, dass sie eine grosse Alternative ist.»

«Auch sportlich spricht nichts gegen Alisha»

Aber wie gehen die Mitspielerinnen damit um, dass Lehmann so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ist das innerhalb des Teams nicht ein grosses Thema? Humm winkt ab: «Sie ist ein ganz normaler Mensch, wie jede andere. Sie hat wahrscheinlich mit am wenigsten Bildschirmzeit. Wer das Gefühl hat, sie sei die ganze Zeit am Handy, der hat ein völlig falsches Bild von ihr.»

«Sie ist ein ganz feiner Mensch», sagt auch Grings. Aber es sei für sie doch beeindruckend gewesen, zu sehen, was es bei den Fans auslöse, wenn Alisha dabei sei. Für Michael Wegmann, Leiter Sport blue News, zwei gewichtige Gründe dafür, dass Lehmann Platz im EM-Kader haben muss. Er nennt auch noch einen weiteren: «Alisha ist bei den Mitspielerinnen beliebt, sie kann kicken und sie hat eine unglaubliche Reichweite. Will man den Frauenfussball bestmöglich vermarkten und pushen, sollte Alisha Lehmann, die so viele Menschen erreicht, im 23er-Kader Platz haben.»

Das könne schon auch ein Argument pro Lehmann sein, letztlich stehe aber natürlich das Sportliche an erster Stelle, sagt Grings. «Und da spricht auf keinen Fall etwas gegen Alisha.»

Ob Nati-Trainerin Pia Sundhage die Meinung ihrer Vorgängerin teilt, werden wir spätestens am 23. Juni erfahren, wenn sie den Kader für die am 2. Juli beginnende EM bekannt gibt.