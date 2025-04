#Vorschau

Im Letzigrund holte die Schweiz zum Auftakt in die Nations League gegen Island (0:0) einen Punkt, verlor dann in Norwegen 1:2 und am letzten Freitag unterlag das Team von Trainerin Pia Sundhage Frankreich in St.Gallen 0:2.

In Island gilt deshalb: Verlierern verboten! Im Falle einer Niederlage steht die Schweiz vor den letzten beiden Spielen mit dem Rücken zur Wand. Holt sie die dagegen die drei Punkte, hat sie vor den letzten beiden Spielen eine gute Ausgangslage.