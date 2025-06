«Das war fast ein ausschlachten in der Presse» Ramona Bachmann riss sich das Kreuzband. Zuvor gab ihr Fitness-Zustand zu Reden. Zwischen Spielerin und Trainerin herrschte Uneinigkeit. Ex-Nati-Trainerin Inka Grings bemängelt die Kommunikation von Coach Pia Sundhage. 12.06.2025

Statt EM-Vorbereitung steht für Ramona Bachmann am Mittwoch eine Kreuzband-OP an. Schlecht sei dabei auch die Kommunikation verlaufen, so Inka Grings im Heimspiel. Ex-Nati-Stürmerin Humm fehlt ganz allgemein ein klarer Plan.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim Fussball-Talk Heimspiel spricht Moderatorin Katja Haas mit Ex-Nati-Trainerin Inka Grings, Ex-Nati-Spielerin Fabienne Humm und Leiter Sport blue News Michael Wegmann über die Frauen-Nati.

Ein Thema ist dabei die Kommunikation rund um Ramona Bachmann und ihr Fitness-Zustand.

Noch bevor sich Bachmann das Kreuzband riss, herrschte Uneinigkeit um ihre Fitness. Die Art und Weise, wie der Verband in der Causa Bachmann kommuniziert habe, nennt Grings «ziemlich ungünstig.»

Fabienne Humm fehlt ganz Allgemein ein klarer Plan. «Wie will man spielen? Wie sieht das System aus? Auf welche Spielerinnen setzt man?» Mehr anzeigen

Die Personalie Ramona Bachmann war schon vor ihrem am Mittwoch erlittenen Kreuzbandriss eine der am meistdiskutierten Themen bei der Frauen-Nati.

Die Offensivspielerin war Dauerthema. Dass die 34-Jährige meist nur auf der Bank gesessen hat und im 2025 auf nur 36 Nati-Minuten gekommen ist, stiess nicht überall auf Verständnis. Ihre Fitness wurde zur Kontroverse.

Ramonas Vater Martin Bachmann meinte anfangs Juni zu blue Sport: «Ramona denkt, sie sei fit. Der Verband sieht das anders.» Nati-Trainerin Pia Sundhage stellte danach noch einmal klar, dass die Stürmerin im Moment nicht fit sei. Und dies nur wenige Minuten nachdem Bachmann mit dem Resultat einer medizinischen Untersuchung ins Nati-Camp eingerückt ist. Die Diagnose: Ihr Körper wies Symptome von Übertraining vor. An der Pressekonferenz war dies kein Thema.

Grings: «Solche Dinge klärst du intern»

In der Sendung Heimspiel auf blue Sport bemängelt Ex-Nati-Trainerin Inka Grings die Kommunikation Sundhages. «Dass eine Trainerin eine klare Meinung hat, ist völlig in Ordnung. Natürlich sieht die Trainerin ihre Spielerin anders als ein Vater seine Tochter. Aber dass die Kommunikation auf dem Rücken einer Spielerin so abläuft, finde ich ziemlich ungünstig.»

Grings weiter: «Solche Dinge klärst du intern.» Man müsse sich in der Kommunikation nach aussen so aufstellen, dass man bestmöglich eine gemeinsame Sprache spreche. «Du musst die Spielerinnen schützen, gerade eine solch erfahrene Spielerin wie Ramona. Das ist ja fast ein Ausschlachten in der Presse, sich so darüber zu äussern.» Das sei nicht fair gegenüber Bachmann.

Humm: «Mir fehlt der klare Plan»

Auch Ex-Nati-Spielerin Fabienne Humm spricht von einer «ein bisschen unglücklichen» Medienkonferenz und nennt die ganze Geschichte «fragwürdig». Sie fragt sich: «Weiss Sundhage über den Stand ihrer Spielerinnen überhaupt Bescheid?»

Humm sagt weiter: «Von aussen fehlt mir ein klarer Plan. Wie will man spielen? Wie sieht das System aus? Auf welche Spielerinnen setzt man? Das verunsichert mich als Fan von aussen. Für mich ist es planlos.» Aber Sundhage habe genug Erfahrung, so Humm weiter, «sie hat genug Nationalteams trainiert.»

Humm sorgt sich um die Nati: «Mir fehlt der klare Plan» 12.06.2025

Die Diskussionen um Bachmann sind nun ohnehin Geschichte. Nach ihrem Kreuzbandriss ist klar, dass sie ihren Kolleginnen bei der EM von der Tribüne aus zuschauen muss.

Die ganze Sendung Heimspiel

Heimspiel bei der Frauen-Nati | Episode 1 | Zwischen Chaos und Euphorie Fussball-Highlight des Jahres! EM im eigenen Land und die Nati in der Krise. Moderatorin Katja Haas spricht mit der Ex-Nationaltrainerin Inka Grings und der Nati-Legende Fabienne Humm über Erwartungen, Chaos im Aufgebot und falsche Taktik. 12.06.2025

Heimspiel als Podcast

Mehr zum Thema