Nati-Trainerin Pia Sundhage kleidet sich gerne sportlich. Bild: Keystone

Es ist EM und Millionen Fans schauen zu. Sie sehen, dass Nati-Trainerin Pia Sundhage und ihr Staff in Trainingsanzügen coachen, derweil Italien, Frankreich, Portugal & Co. auf der Bank auf Eleganz im Anzug setzen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Pia Sundhage ist die einzige der 16 Trainerinnen und Trainer, welche derzeit an der EM im Trainingsanzug an der Linie steht.

Ihr würde vom SFV ein eleganteres Outfit zur Verfügung stehen, doch die Schwedin coacht lieber leger. Hat sie schon immer getan.

Ein EM-Spiel und eine Trainerin im Trainer? Ist nichts für alle. «Der Spieltag ist ein Feiertag und noch besonders an einer EM. Ich persönlich würde mich auf jeden Fall elegant anziehen», sagt die heutige SRF-Expertin und ehemalige Nati-Kapitänin Martina Moser. Mehr anzeigen

Unvergessen die Robe von Italien-Trainer Roberto Mancini und seiner Entourage an der EM 2021. Die Italiener tragen einen hellen Sakko, weisses Hemd, dunkle Krawatte und Hose, dazu polierte Lackschuhe.

In diesem dandyhaften Outfit führen sie die Squadra Azzurra zum EM-Titel.

EM-Titel im Anzug: Vialli, Eviani, Oriali und Mancini coachten elegant und erfolgreich. IMAGO/Laci Perenyi

Vier Jahre später schaut ganz Fussball-Europa auf die Schweiz. Klar zeigt sich da auch Andrea Soncin von seiner eleganten Seite. Der Trainer der Italienerinnen dirigiert in weissem Hemd und dunkler Hose, dazu Krawatte und Lackschuhe.

Ganz schön elegant: Italiens Trainer Andrea Soncin. IMAGO/Sportpix

Nicht nur der italienische Trainer ist am Matchtag elegant unterwegs. Auch Laurent Bonadei, der Trainer der Französinnen und Portugals Headcoach Francisco Neto sind mit Anzug und Krawatte auf der Bank. Auch die Belgien-Trainerin Elisabet Gunnarsdottir trägt einen. Spaniens Trainerin Montserrat Tome Hemd und Sakko.

Belgiens Headcoach Elisabet Gunnarsdottir trägt black and white. IMAGO/Sportpix

Es ist derzeit also nicht nur italienische Fashion-Week in der Schweiz.

«Ich würde mich auf jeden Fall elegant anziehen»

Die Schweizer Nati-Trainerin Pia Sundhage hat sich für eine andere Kleiderwahl entschieden. Im Eröffnungsspiel gegen Norwegen coacht sie in kurzen grauen Trainerhosen, weissem Polo-Leibchen, weissen Socken und Turnschuhen. Ob ihr legerer Stil nur an der Hitze liegt? Nicht wirklich. Im zweiten Spiel gegen Island läuft die 65-jährige Schwedin in langen, grauen Trainerhosen auf.

Gegen Island läuft Pia Sundhage im grauen Trainingsanzug auf. IMAGO/Steinsiek.ch

Oben trägt sie ein Trainerjäckchen mit Reissverschluss und Kapuze in derselben Farbe.

Nicht, dass Sundhage vom Verband keine andere Kleidung zur Verfügung gestellt bekommen würde. Doch die Schwedin will nicht. Sie coacht lieber im Trainingsanzug. Als einziger Coach an dieser EM. Nicht alle können Sundhages Kleiderwahl verstehen.

«Der Spieltag ist ein Feiertag und noch besonders an einer EM. Ich persönlich würde mich auf jeden Fall elegant anziehen», sagt die ehemalige Nati-Kapitänin Martina Moser. SRF-Reporterin Seraina Degen: «Es ist eine Typenfrage. Inka Grings hat sich jeweils vor den Partien noch umgezogen. Mir persönlich gefällt, wenn sich Trainerinnen und Trainer am Spieltag anders als im Trainingsalltag kleiden.»

Kleider machen zwar Leute, aber keine erfolgreichen Coaches

Sundhage coacht lieber im Trainings-Dress. Hat sie übrigens schon immer getan. Auch schon an der WM 2015 in Kanada steht sie in kurzen Trainingshosen an der Seitenlinie.

2015: Pia Sundhage im WM-Achtelfinal gegen Deutschland. imago/ZUMA Press

Und sogar als sie mit der USA im Olympia-Final 2012 steht, macht sie auf leger. Da trägt sie gar einen Überzieher.

Im Trainingsanzug und mit Überzieher: Im Olympia-Final 2012 coacht Pia Sundhage die USA im Wembley Arena in London zum Titel. IMAGO/TT

Zum Glück machen Kleider zwar Leute, aber keine guten Trainer oder Trainerinnen. Mancini & Co. holen 2021 den EM im feinen Anzug, Sundhage wird 2012 im pinken Überzieher Olympiasiegerin.

