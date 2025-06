Nadine Riesen ist die Enttäuschung im SRF-Interview nach dem Spiel ins Gesicht geschrieben. Screenshot: SRF

Die Schweizer Nati zeigt gegen Norwegen einen engagierten Auftritt, verliert aber dennoch mit 0:1 und steigt ab. Die Spielerinnen haben nach der Partie gemischte Gefühle.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweizer Nati verliert gegen Norwegen 0:1 und steigt in der Nations League in die Liga B ab.

Die Spielerinnen sind enttäuscht über den Abstieg, nicht aber über den Auftritt im letzten Spiel gegen Norwegen. Riesen etwa meint: «Es hat sich so angefühlt, als hätten wir mehr als 90 Prozent Ballbesitz.»

Am 2. Juli trifft die Schweiz an der Heim-EM zum Auftakt erneut auf Norwegen. Alle sind sich einig: Norwegen ist schlagbar. Mehr anzeigen

Was sind die ersten Gedanken nach dem Abstieg? Géraldine Reuteler, gegen Norwegen ein Aktivposten, meint im Interview mit SRF: «Es ist schwierig, jetzt die richtigen Worte zu finden. Natürlich enttäuscht. Wir haben alle bis am Schluss wirklich gekämpft. Jede einzelne hat Gas gegeben. Ich glaube, wir hätten auf jeden Fall ein Tor verdient.»

Sie glaube, dem Team sei in der Nations League zum Verhängnis geworden, dass sie kaum einmal über 90 Minuten eine gute Leistung zeigen konnten. «Aber ich finde, heute haben wir ein sehr gutes Spiel gezeigt. Nach vier Minuten ein Tor zu kassieren, ist natürlich ärgerlich. Wir haben bis zum Schluss gekämpft und ich bin stolz auf die Mannschaft.»

Nadine Riesen ist «ultrastolz» auf die Reaktion

Nadine Riesen meint: «Ich finde, wir haben nach dem Spiel gegen Frankreich eine ganz klare Antwort gezeigt. Ich bin überzeugt, dass jede Spielerin ihr Herz auf dem Platz gelassen hat. Und genau das wollten wir, wir wollten Vollgas geben. Wir wollten eine Antwort zeigen und ich bin ultrastolz, dass wir das gezeigt haben. Die Tore haben wir aber nicht gemacht, das ist einfach sehr bitter. Wir hätten es mehr als verdient.»

Ist es umso bitterer, weil Norwegen schlagbar gewesen wäre? «Ja, natürlich. Es hat sich so angefühlt, als hätten wir mehr als 90 Prozent Ballbesitz. Wir hatten mehr Ballbesitzphasen, wir hatten mehr Angriffe und die haben gefühlt einen Schuss aufs Tor. Fairplay-mässig war es auch nicht ganz auf unserer Seite, sehr enttäuschend würde ich behaupten. Von daher sehr schade, wie es gelaufen ist. Wir haben jetzt einiges gelernt, aber es ist sehr ärgerlich, dass wir abgestiegen sind.»

Was die Heim-EM angeht, sei sie nicht besorgt. «Ich bin ultraüberzeugt von jeder Spielerin. Wir haben heute das Herz auf dem Platz gelassen. Ich bin überzeugt, dass wir auch die Tore noch machen können. Es ist einfach für die Fans enttäuschend. Danke an alle, die gekommen sind.»

Xhemaili glaubt an Sieg gegen Norwegen an der EM

Riola Xhemaili, die erstmals seit langem wieder eine Chance in der Nati erhielt, meint im Interview mit SRF: «Es war ein guter Match von uns. Wir konnten viel lernen in der Nations League. Dieses Spiel hat gezeigt, dass wir Norwegen am 2. Juli schlagen können. Wir haben in der 2. Halbzeit kaum etwas zugelassen, haben Pressing nach vorne gemacht und viele Bälle gewonnen. Darauf können wir aufbauen.»

Sie seien als Einheit aufgetreten und hätten gezeigt, «dass wir Schweizerinnen auch kämpfen können und wirklich ein Team sind». Doch reicht das, um an der EM erfolgreich zu sein? «Wir haben noch eine ganze Vorbereitungsphase, um zu trainieren und noch mehr zusammenzuwachsen.» Was es für sie persönlich bedeutet hat, eingewechselt zu werden? «Es ist mir immer eine Ehre, dieses Trikot zu tragen und für mein Land auflaufen zu können.»

