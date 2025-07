Chancengleichheit in Island «Hätten Buben mehr Trainings als Mädchen, wäre das bei uns ein riesiger Skandal»

Was die Gleichstellung zwischen Mann und Frau angeht, liegt Island seit Jahren weltweit ganz vorne. Auch im Fussball herrscht Chancengleichheit. Arnar Bill Gunnarsson vom isländischen Verband erklärt, wie's geht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Arnar Bill Gunnarsson, Leiter Entwicklung beim isländischen Fussballverband, erklärt die Chancengleichheit im isländischen Fussball.

Dabei verrät er, weshalb die Nationalmannschaft der Frauen in Island weiter ist als jene der Männer.

Und stellt klar, dass nur schon ein Trainingsunterschied bei Junioren und Juniorinnen für Titelschlagzeilen in den nationalen Medien sorgen würden. Mehr anzeigen

Sind diese gigantischen Fussballhallen der Hauptgrund, weshalb Islands Fussball in den letzten Jahren derart grosse Fortschritte gemacht?

Unsere Fussballhallen sind wichtig, sicher. Aber wir haben in Island auch sehr viele Kunstrasenplätze mit Flutlicht und Bodenheizung. Wir haben hier viel Energie im Boden, viel heisses Wasser dank all den Vulkanen. Seit in diesem Jahrtausend die Fussballhallen und beheizten Kunstrasenplätze gebaut wurden, ist Fussball ein Sport fürs ganze Jahr, davor konnten wir nur im Sommer auf gefrorenen Schotterplätzen spielen. Ein weiterer Grund für den Aufschwung sind sicher unsere Trainerinnen und Trainer.

Du bist für deren Ausbildung verantwortlich. Wie wichtig ist das und was machst du anders als andere Länder?

Ich denke, die Trainerausbildung ist in jedem Land sehr wichtig. Wir arbeiten mit den gleichen Vorgaben wie in jedem anderen Land. Der Unterschied ist, dass alle Coaches in Island Profis sind. Das bedeutet, dass sie alle über die nötigen Trainerlizenzen verfügen und auch für ihren Job bezahlt werden. Bei uns coachen auch bei den Kleinsten keine Eltern.

Warum ist dies der bessere Weg?

Er ist besser für uns. Ich sage nicht, dass er für andere Länder besser wäre. Ich bin aber überzeugt, dass die vier-, fünfjährigen Kinder im Kindergartenalter erfahrene und gute Trainerinnen oder Trainer brauchen und nicht unerfahrene oder sogar ihre eigenen Eltern.

Weshalb?

Der Start ist wichtig, der erste Trainer ist wichtig. Wenn ihnen die Trainings Spass machen, sie ein sicheres Umfeld haben, sie Regeln lernen, dann ist die Möglichkeit wirklich gross, dass sich die Kinder in das Spiel verlieben. Und wenn sie sich verlieben, gehen sie nach draussen und spielen Fussball und haben Spass. Wer mit Freunden vielleicht jeden Tag Fussball spielt, hat die Möglichkeit, wirklich gut zu werden.

In der Schweiz haben die Grossklubs Akademien für die grössten Talente. Warum gibt es das in Island nicht?

Alle Klubs machen bei uns einen guten Job. Das Schöne ist, dass man mit Freunden in der Nähe spielen kann. Man wird in eine Nähe geboren, spielt für einen Klub, spielt mit Freunden, kann mit dem Motorrad ins Training fahren. Es ist meistens sehr nah. Und man kann in seinem Umfeld bleiben, bis man 19 Jahre alt ist. Und dann gibt es noch einen anderen Grund, weshalb wir wohl keine Akademien haben.

Welchen?

In Island ist es verboten, einen Klub zu besitzen. Die Klubs gehören der Gesellschaft. Die Gemeinden bauen und bezahlen alle Einrichtungen. Die Spieler bezahlen mit ihren Beiträgen die Trainer und der isländische Verband wird durch Uefa- und Fifa-Unterstützung finanziert. Es gibt in Island also keine reichen Eigentümer, die versuchen, durch den Fussball noch reicher zu werden.

Arnar Bill Gunnarsson ist Leiter Entwicklung beim isländischen Fussballverband. Bild: blue Sport

Spielen Mädchen und Jungs in denselben Teams zusammen?

Die Mädchen dürfen mit den Jungs spielen und wir ermutigen sie nicht selten dazu. Aber es gibt keine Vereine, in denen es nur Jungs oder Mädchen gibt. Jeder Verein hat ein System für beide. Aber wir vermischen die Geschlechter nicht wirklich.

Island gilt als Vorreiter in Sachen Gleichberechtigung und steht seit Jahren an der Spitze des weltweiten Gender Gap Reports.

Ja, die Gleichberechtigung ist in Island sehr wichtig und darauf sind wir alle stolz. Die Gesellschaft stellt sicher, dass die Mädchen wie die Jungs ab Geburt gleich behandelt werden. Bei uns ist das Thema Gleichstellung ein Schulfach, wir haben viele Frauen in Führungspositionen...

... und im Fussball?

Wir sind eine der Nationen, in welchen prozentual am meisten Frauen Fussball spielen. 30 Prozent der Lizenzierten sind Frauen. Unser Ziel wäre es, dass es 50 Prozent werden. Und auch da gilt Chancengleichheit. Hätten beispielsweise Mädchen drei Trainingseinheiten pro Woche und die Jungs im gleichen Alter vier, wäre das in Island ein riesiger Skandal. Das wäre die Titelschlagzeile in den Zeitungen.

Ist Islands Frauen-Nationalteam besser als die Männer-Auswahl?

Im Moment schon, ja. Aber was den Fussball angeht, waren die Frauen längst die Vorbilder. Sie haben sich 2009 als erstes Nationalteam für eine Endrunde qualifiziert und seither keine mehr verpasst. Die Männer haben dies erst 2016 erstmals geschafft.

Und was erwartest du von den Isländerinnen in der Schweiz?

Ich denke, unsere Gruppe mit der Schweiz, Norwegen und Finnland ist ausgeglichen. Jedes Team will und kann auch in die K.o-Phase kommen. Ich hoffe, dass wir weiterkommen.

Alle können sich noch an die vielen isländischen Fans an der EM 2016 in Frankreich und ihr «Huh» erinnern. Gibts auch eine Party, wenn die Dóttirs kommen?

Es werden sicher einige Fans kommen und auf jeden Fall das «Huh» mitbringen und Party machen. Keine Sorge.

