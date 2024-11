Alayah Pilgrim wird in diesem Jahr von Verletzungen zurückgeworfen. Bild: Keystone

Alayah Pilgrim macht gerade schwierige Zeiten durch. Die Stürmerin der AS Roma wird von Verletzungen zurückgeworfen und verpasst deswegen zwei weitere Länderspiele. Die 21-Jährige gibt sich aber kämpferisch.

Auch die Spiele gegen Deutschland und England kommen zu früh, wie Nati-Trainerin Pia Sundhage erklärt. Sie stellt aber auch klar, dass Pilgrim im nächsten Jahr ihre Chancen erhalten wird, sofern sie zu 100 Prozent fit ist. Geduld sei gefragt.

Pilgrim setzt am Tag der Kaderbekanntgabe und ihrer Nicht-Nomination auf Instagram einen Post ab und verleiht ihrer Enttäuschung über ihre aktuelle Situation Ausdruck. Vor allem aber gibt sie sich kämpferisch. Mehr anzeigen

«Rückschläge werden dich herausfordern, schwere Zeiten werden dich auf die Probe stellen, aber sie sind nicht das Ende – sie sind Teil des Weges. Harte Arbeit ist dein grösster Verbündeter, und Beharrlichkeit ist deine Superkraft», schreibt Alayah Pilgrim auf Instagram. Dazu postet sie ein Video, das sie auf dem Fussball-Platz in Aktion zeigt. Weiter schreibt sie: «Gib niemals auf. Jeder Schritt nach vorne, egal wie klein er ist, bringt dich deinen Zielen näher. Bleib stark, bleib fokussiert und erinnere dich: Die Herausforderungen von heute formen die Stärke von morgen. Mach weiter – du schaffst das!»

Was steckt hinter dem Post von Pilgrim?

Die Schweizer Stürmerin in Diensten des amtierenden Meisters und Cup-Siegers AS Rom blickt auf eine bislang bescheidene, von Rückschlägen geprägte Spielzeit zurück. Den Start in die neue Saison verpasst Pilgrim aufgrund eines Knorpelschadens im linken Knie. Eine Operation ist nicht notwendig, dennoch verpasst sie die Vorbereitung und fällt insgesamt viereinhalb Monate aus. Eine Situation, die sie auch psychisch belastet, wie sie in einem Interview mit SRF erzählt.

Am 5. Oktober gibt Pilgrim in der Liga ihr langersehntes Comeback. Zwei weitere Teileinsätze später wird sie am 14. Oktober von Pia Sundhage bereits wieder für die Länderspiele gegen Australien und Frankreich aufgeboten. Balsam für die geschundene Seele. Sechs Tage später steht sie dann bei den Römerinnen erstmals nach überstandener Verletzung in der Startelf, allerdings ohne dabei zu glänzen. Bereits zur Pause wird sie aus dem Spiel genommen. Die Schmerzen sind wohl noch nicht ganz verflogen.

Tags darauf rückt die 21-Jährige dann auch nicht ins Nati-Camp ein. Ein Entscheid, der nach Absprache der medizinischen Abteilungen der Nati und ihres Vereins getroffen wird. Dabei soll es sich um eine Vorsichtmassnahme handeln, um ihr noch mehr Zeit für Reha-Massnahmen zu geben.

Die Massnahme scheint zu fruchten. Im ersten Spiel nach der Länderspiel-Pause erzielt Pilgrim in der Rolle der Jokerin ihr erstes Saisontor. Der italienische Originalkommentar ist Musik in den Ohren, aber auch die deutsche Übersetzung liest sich schön: «Pilgrim schlägt zu. Kraftvoll und mit Überzeugung. Pilgrim, was für eine Spielerin. 5:0 für die AS Roma. Talent, Kraft, Qualität und Kopf!»

Doch die Achterbahnfahrt geht weiter. Pilgrim verletzt sich erneut und steht in den vergangenen drei Spielen nicht im Aufgebot der Römerinnen. Informationen zum Schweregrad der Verletzung findet man weder auf der Homepage der AS Roma noch gibt Pilgrim dazu in den sozialen Medien ein Update.

Sundhage macht Pilgrim Mut

Und so bringt Nati-Trainerin Pia Sundhage, die eigentlich ungern über nicht aufgebotene Spielerinnen spricht, am Montag im Rahmen der Kader-Bekanntgabe von blue Sport darauf angesprochen Licht ins Dunkel. «Nun, zunächst einmal ist sie eine weitere gute Spielerin, was für das Team natürlich positiv ist. Allerdings war sie verletzt, hat sich den Knöchel verstaucht und hat schon eine Weile keine vollen 90 Minuten mehr gespielt. Ich denke, es ist besonders für Stürmerinnen wichtig, dass sie in der Lage sind, Tore zu erzielen. Deshalb haben wir mit ihr gesprochen und ihr gesagt: ‹Pass auf und sorge dafür, dass du zu 100 Prozent fit bist, und deine Chancen werden nächstes Jahr kommen›.»

Sundhage bedauert es, dass die Länderspiele für Pilgrim zu früh kommen: «Ich denke, wir hatten ein bisschen Pech, und sie auch, weil sie nicht zu 100 Prozent fit ist. Was ich zuvor von ihr gesehen habe, sei es im Klub oder in der Nati, war wirklich gut. Jetzt müssen wir einfach abwarten und hoffen, dass sie alles richtig macht, damit sie bald gesund und fit zurückkommt.»

Auf die Nachfrage, ob Pilgrim aber ziemlich okay sei, lächelt Sundhage verschmitzt und sagt: «Ja, sie ist ziemlich okay und das ist erfreulich. Aber am Ende des Tages muss sie spielen, nicht nur von der Bank kommen (oder wie zuletzt gar nicht erst im Kader stehen; A.d.Red.). Sie habe zwar auch einige Spielerinnen aufgeboten, die auch selten 90 Minuten spielen würden, «aber zumindest regelmässig trainieren. Bei ihr war das leider nicht der Fall», so Sundhage. «Wir möchten, dass sie zu 100 Prozent gesund und fit ist. Also bleiben wir geduldig und warten, bis es soweit ist.»

Pilgrims bisheriger Leistungsausweis in der Nati

Pilgrim ist noch gar nicht so lange Teil der Nationalmannschaft, ihr Debüt gibt sie am 22. September 2023 im Rahmen der Nations League, damals noch unter Inka Grings. Sie hinterlässt aber auf Anhieb einen bleibenden Eindruck. Mit ihrem Speed und ihrer Stärke im Eins-gegen-Eins stellt sie die gegnerischen Abwehrreihen immer wieder vor Probleme. Auch hat sie schon drei Tore erzielt. Dennoch meint sie anfangs Jahr im Gespräch mit blue Sport, dass sie im Abschluss «noch etwas effizienter» sein müsse und hart daran arbeite. «Wir haben vier Assistenztrainer, und nach dem Training kommt immer einer zu mir oder ich kann mich auch melden und dann schauen wir Offensivaktionen an. Das hilft schon», sagt sie damals.

Bislang hat Pilgrim neun Länderspiel-Einsätze auf dem Buckel, aufgrund von Verletzungen aber nur drei davon unter Sundhage. Und dabei bleibt es vorerst. Doch wer den Instagram-Post Pilgrims liest und hört, wie die Nati-Trainerin über die 21-Jährige spricht, der weiss, dass ihre Stunde noch schlagen wird. Und sollte dies ausgerechnet an der Heim-EM 2025 der Fall sein, so würde man dies Pilgrim doppelt gönnen.