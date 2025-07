Der Basler St. Jakob-Park beherbergte die grösste Zuschauerkulisse dieser EM-Gruppenphase. Keystone

An der Frauen-EM in der Schweiz purzeln die Rekorde. Volle Stadion und Tore am Laufmeter sorgen landauf, landab für ein echtes Fussballfest.

Keystone-SDA SDA

Wie die UEFA am Montag mitteilte, sind an der Frauen-EM in der Schweiz so viele Zuschauerinnen und Zuschauer in die Stadien gekommen wie noch nie in einer EM-Gruppenphase der Frauen. 461'582 Menschen besuchten die 24 Spiele; 22 davon waren ausverkauft. Vor drei Jahren in England lag die Zuschauerzahl nach der Vorrunde bei 357'993.

Die durchschnittliche Besucherzahl bei den Gruppenspielen in der Schweiz liegt bei 19'233. Die meistern Zuschauer – 34'165 – gab es beim Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Dänemark (2:1) in Basel. Es war damit die höchste Besucherzahl bei einem Vorrundenspiel in der Geschichte der EM ohne Beteiligung des Gastgebers.

Für das Turnier in der Schweiz wurden schon vor Beginn so viele Tickets verkauft wie noch nie zuvor bei einer EM. Wie die UEFA bekanntgab, wurden mehr als 600'000 Eintrittskarten abgesetzt.

Doch nicht nur was die Zuschauerzahlen anbelangt, setzt die Women's EURO 2025 neue Massstäbe. Im Vergleich zu den beiden vorherigen Turnieren, die ebenfalls im Format mit 16 Teams in vier Vierergruppen absolviert wurden, fielen in diesem Jahr die meisten Tore: 89 waren es bislang, das ergibt einen Schnitt von 3,7 Treffern pro Spiel. 2022 in England waren es durchschnittlich 3,46 pro Spiel, 2017 in den Niederlanden 2,1.

Auch ausserhalb der Stadien geht die Post ab