Das Schweizer Frauen-Nationalteam steht am Freitag erstmals in diesem Jahr im Einsatz. Im Zürcher Letzigrund empfängt das Team von Nationalcoach Pia Sundhage zum Nations-League-Auftakt Island. Die aktuelle Weltnummer 14 wird an der Heim-EM im Sommer auch einer der Vorrundengegner der Schweizerinnen sein.