Humm spricht Klartext: «Es ist der richtige Moment für einen Trainerwechsel»

So so Bohnenstange weiss es wiedermal ganz genau und die Frau Humm weiss es noch besser

Falsch ist wenn man den Vertrag mit Pia Sundhage nicht verlängert. Frau Sundhage ist das was Roy Hodson damals im 94 unsere Herrenati den Grundstein legt. Wir müssen auch bei den Frauen lernen, dass das Wort und die Art etwas lauter werden können. Den nur Disziplin und Geduld bringen den Erfolg der über die Tischkante geht. Sundhage ist eine Welttrainerin mit einem grossen Erfahrungsschatz und denn sollten wir jetzt erst recht nutzen. Humm war zwar in der Nati, aber sie hat den Erfahrungsschatz vom Ausland nicht.

Für mich auch klar pro zu einem Trainerin- oder Trainerwechsel. Pia Sundhage hat so viele Verdienste für den Frauenfussball und muss niemandem mehr nur irgendwas beweisen. Die hat ihre Sache mehr als nur toptoptop gemacht, egal wo sie war. Aber jetzt denke ich auch, dass Pia Sundhage so langsam in den hochverdienten Ruhestand treten darf. Die Frauen Nationalmannschaft wird sich in den kommenden Jahren verjüngen und verändern, darum soll diese Aufgabe eine neue Trainerin (denke da z.B. an Wübbenhorst oder Wunderlin, für mich zwei Spitzentrainerinnen) oder Trainer übernehmen. Die jungen Nati-Talente haben ihre ersten Visitenkarten hinterlassen, und es folgen weitere aus den Nachwuchsauswahlen.