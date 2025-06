Ramona Bachmann wird dem Schweizer Team an der Heim-EM fehlen. Keystone

Ramona Bachmann hat sich im Zusammenzug des Frauen-Nationalteams in Magglingen einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen. Die Nati-Stürmerin ist bitter enttäuscht.

Wie der SFV schreibt, hat sich Bachmann während einer Trainingseinheit «ohne Fremdeinwirkung» verletzt. «Die Untersuchungen vom Donnerstagvormittag ergaben, dass die Spielerin für mehrere Monate ausfällt und somit für die UEFA Women’s EURO 2025 nicht zur Verfügung stehen wird.»

«Ich bin am Boden zerstört, dass ich die EM verpassen werde, vor allem hier in der Schweiz. Dieses Turnier war ein grosses Ziel für mich, und ich habe in den letzten Monaten alles gegeben, um dafür bereit zu sein. Jetzt, so kurz vor dem Start, eine schwere Verletzung zu erleiden, ist unglaublich schwer zu akzeptieren. Nicht auf dem Platz zu sein und mein Land vor unseren Fans vertreten zu können, tut sehr weh. Ich werde mich nun auf meine Genesung konzentrieren, aber mein Herz wird immer beim Team sein», schreibt Bachmann auf Instagram.

