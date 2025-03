Coumba Sow vor Cup-Final: «Ich kann nur anraten, schauen zu kommen» Am Samstag steigt im Letzigrund der Cup-Final der Frauen. Für Coumba Sow ist es aus vielerlei Hinsicht eine ganz spezielle Partie. 28.03.2025

Am Samstag steigt im Letzigrund der Cup-Final der Frauen. Für Coumba Sow ist es aus vielerlei Hinsicht eine ganz spezielle Partie.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Samstag trifft Coumba Sow im Cup-Final im Letzigrund (ab 15 Uhr im Live-Ticker) mit dem FC Basel auf ihren Ex-Verein FCZ.

In Oerlikon aufgewachsen, ist es für Sow auch eine Art Heimspiel. Sie darf sich auf grossen Support aus ihrem Umfeld freuen.

Sow, die seit mehreren Jahren fixer Bestandteil der Nati war, wurde von Pia Sundhage vor wenigen Tagen zum zweiten Mal in Folge nicht ins Nationalteam berufen – und dies nur wenige Monate vor der Heim-EM. Der Cup-Final bietet eine erste Chance, der Nati-Trainerin zu zeigen, dass sie weiter um ihren Platz kämpft. Mehr anzeigen

«Ich kann nur anraten, schauen zu kommen, weil es wird ein gutes Spiel», sagt Coumba Sow im Vorfeld des Cup-Finals im Gespräch mit blue Sport. Ob sie damit insgeheim auch die Nati-Trainerin meint? Vielleicht.

Denn am vergangenen Sonntag erhält Coumba Sow einen Anruf von Pia Sundhage und erfährt so am Tag vor der offiziellen Kaderbekanntgabe, dass sie zum zweiten Mal in Folge nicht für die Nati aufgeboten wird. Ein harter Schlag für eine Spielerin, die bei den letzten beiden Endrunden (EM 2022 und WM 2023) in jedem Spiel in der Startelf stand und zudem auch noch Botschafterin des Turniers ist.

Im Gespräch mit blue Sport gibt sich die 30-Jährige kämpferisch, meint aber auch: «Mein Fokus gilt jetzt dem Klub, es stehen viele Ereignisse an.» Damit meint sie den Cup-Final am Samstag und die nach der Nati-Pause beginnenden Playoffs.

Für Sow, die den FC Basel als Kapitänin anführt, ist der Cup-Final auch aufgrund der Affiche besonders. In Oerlikon aufgewachsen, lancierte sie ihre Karriere einst beim Final-Gegner FC Zürich. Die Vorfreude sei «riesig», sagt Sow und meint: «Es ist sehr speziell für mich, im Letzi gegen mein Ex-Team … Aber ich glaube, wir haben alles, um sie zu schlagen.»

Ob Coumba Sow den Nati-Frust mit einem Triumph im Cup lindern kann oder ob es einen weiteren Nackenschlag zu verdauen gilt, das erfährst du am Samstag ab 15 Uhr im Live-Ticker auf blue News.

