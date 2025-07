Hier verwandelt Chloe Kelly den alles entscheidenden Elfmeter England gewinnt den EM-Final gegen Spanien im Elfmeterschiessen. 27.07.2025

Chloe Kelly ist eine der ganz grossen Figuren an dieser EM. Erst schiesst sie England in den Final – und dort verwandelt sie den alles entscheidenden Elfmeter. Dabei hing ihre Karriere anfangs Jahr am seidenen Faden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Chloe Kelly spielt an dieser EM zwar nie von Beginn an, dennoch hat sie grossen Anteil an der erfolgreichen Titelverteidigung der Engländerinnen.

In allen K.o.-Spielen liefert sie ab – und im Final verwandelt sie den alles entscheidenden Elfmeter.

Es ist ein wahres Fussball-Märchen, denn anfangs Jahr hat Kelly noch mit dem Gedanken gespielt, ihre Karriere zu beenden. Mehr anzeigen

Kelly steht an dieser EM nicht einmal von Beginn an auf dem Platz und doch hat sie grossen Anteil an der erfolgreichen Titelverteidigung. Im Final wird die Edeljokerin noch vor der Pause beim Stand von 0:1 für die verletzt ausscheidende Lauren James eingewechselt. Mit einer perfekten Flanke bereitet sie nach dem Pausentee das 1:1 vor. Doch ihr ganz grosser Moment kommt erst noch: Denn wie bereits beim letzten EM-Final ist es Kelly, die den Schlusspunkt setzt.

Gegen Spanien verwandelt sie den alles entscheidenden Elfmeter, drei Jahre zuvor erzielte sie nach ihrer Einwechslung im ausverkauften Wembley-Stadion in der 110. Minute das 2:1-Siegtor im Final gegen Deutschland.

Kelly macht den Unterschied

Bereits in den Spielen zuvor hat Kelly an dieser EM ihre Klasse unter Beweis gestellt. Im Viertelfinal gegen Schweden kommt sie beim Stand von 0:2 ins Spiel und bereitet nur wenige Sekunden nach ihrer Einwechslung mit einer perfekten Flanke den Anschlusstreffer vor. Kurz darauf hat sie auch beim Ausgleichstreffer die Füsse im Spiel und im Elfmeterschiessen verwandelt sie souverän.

Im Halbfinal gegen Italien wird Kelly in der 77. Minute beim Stand von 0:1 eingewechselt und bringt neuen Schwung rein. In extremis rettet sich England in die Verlängerung und dort schlägt die 27-Jährige erneut zu. In der 119. Minute läuft sie zum Elfmeter an und trifft zum 2:1 – allerdings verwandelt sie erst im Nachschuss. Danach läuft sie Richtung Eckfahne, wirft sich in Pose und wird von den Teamkolleginnen gefeiert.

Kellys Torjubel nach dem Siegtreffer gegen Italien. Bild: Imago

Im Januar hätte sie beinahe aufgehört

«Noch im Januar gab es Momente, in denen ich darüber nachgedacht habe, mit dem Fussball aufzuhören», sagte Kelly nach dem Finaleinzug. Bei Manchester City gerät sie damals immer mehr aufs Abstellgleis und kommt kaum noch zum Einsatz. Dies, nachdem sie zuvor jahrelang zum Stammpersonal gehört. Psychisch nagt das an ihr, zurückblickend spricht sie von dunklen Zeiten. Doch anstatt die Schuhe an den Nagel zu hängen, wechselt Kelly zu ihrem Jugendklub Arsenal zurück. Dort erhält sie wieder mehr Spielzeit, findet die Freude am Fussballspielen wieder und feiert mit den Gunners gar den Gewinn der Champions League.

Und nun schiesst die Frau, die vor ihren Elfmetern einen so aufreizenden Hüpfer hinlegt, die Engländerinnen zum Titel. Erneut! Ein wahr gewordenes Fussball-Märchen eben.

Chloe Kelly feiert mit Pokal und Medaille. Imago

