Die sehr talentierten Walliser Fussballerinnen Naomi Luyet und Iman Beney gehen seit Jahren Seite an Seite, bis zu YB, bis ins Nationalteam. Im Magazin SPORTLERIN reden sie darüber, wie sie der Fussball zusammengeführt hat.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Iman Beney (18) und Naomi Luyet (19) zählen zu den grössten Schweizer Talenten. Gemeinsam spielen sie bei YB und in der Schweizer Nati, wobei Luyet derzeit verletzt fehlt.

Die beiden lernten sich auf dem Fussballplatz kennen, im Bubenteam des FC Savièse, 8 und 9 Jahre alt waren sie da. Seither sind sie unzertrennlich.

Ihre Freundschaft geht weit über den Fussball hinaus. Sie sind sich aber bewusst, dass sich die Wege in wohl nicht allzu ferner Zukunft trennen werden. Denn beide träumen von einer grossen Karriere.

Ihre Wege dürften sich aber auch in Zukunft immer wieder kreuzen, sobald das Nationalteam ruft. Mehr anzeigen

Diese Fussballfreundschaft kennt schon so viele Facetten. Ende 2020 erschienen Naomi Luyet und Iman Beney gemeinsam auf einer Seite der Walliser Zeitung «Le Nouvelliste». 14 junge Sportlerinnen und Sportler aus dem Kanton waren für einen Walliser Nachwuchssportpreis nominiert worden, darunter Luyet und Beney. Von beiden war ein Bild zu sehen – bloss: von der einen ein falsches. Tags darauf stand im «Nouvelliste»: «Naomi Luyet: le bon visage» – darunter ein Foto mit dem «richtigen Gesicht». Und: «Toutes nos excuses à Naomi Luyet».

Gut vier Jahre später geschähe dieser Irrtum kaum mehr. Naomi Luyet wird höchstens mit Iman Beney verwechselt. Oder umgekehrt. Die beiden sind sich so nahe, so ähnlich, dass die eine manchmal einen Satz beginnt und die andere ihn beendet. Das Spezielle an dieser Fussballfreundschaft ist, dass es keine reine Fussballfreundschaft ist. Es geht tiefer.

Ja, Iman Beney und Naomi Luyet lernten sich auf dem Fussballplatz kennen, im Bubenteam des FC Savièse, 8 und 9 Jahre alt. Auf die Frage, ob sie sich von Anfang an gemocht hätten, sagt Beney: «Wir harmonierten sehr gut. Es ging so: Tor durch Naomi nach Pass von mir. Und nachher: Tor durch mich nach Pass von Naomi. Das half.» In so mancher Beziehung. In der Beziehung zu den Buben, «wenn du viele Tore schiesst, haben sie mehr Respekt», sagt Naomi Luyet. Und in der Beziehung zueinander: Mit jedem Tor kamen sie sich ein Stückchen näher. Bis sie unzertrennlich waren.

So unzertrennlich, dass sie gemeinsam für die Zukunft des Schweizer Fussballs stehen. Und für deren Gesicht. Das richtige Gesicht.

Iman Beney, YB-Flügelspielerin, Jahrgang 2006, Länderspieldebüt 2023. Beney erhielt sogar schon ein Aufgebot für die WM 2023; doch am Tag nach der Kaderbekanntgabe riss sie sich das Kreuzband und fiel monatelang aus.

Naomi Luyet, YB-Flügelspielerin, Jahrgang 2005, Länderspieldebüt 2024. An der Swiss Football Night Mitte Januar bekam sie die Auszeichnungen als beste Spielerin der «Women’s Super League» und als «Youngster Female 2024». In diesem Moment war die Zukunft auch schon die Gegenwart.

Sie machen die EM in der Schweiz greifbar

Als die Schweizerinnen Ende Oktober 2024 Frankreich 2:1 besiegten, schoss Luyet in wunderschöner Art das Siegtor. Beney, kurz zuvor eingewechselt, stand im Strafraum, als der Ball ins Tor segelte, und rannte sogleich zu Luyet. Unzertrennlich.

Naomi Luyet schiesst die Nati mit ihrem Debüt-Traum-Tor zum Sieg 29.10.2024

Als die beiden wenige Tage später im Berner Wankdorfstadion spielten (1:1 gegen Basel), hielten die gut 1000 Zuschauer wiederholt den Atem an, wenn Luyet zu einem Haken oder einem Schuss ansetzte. Am Ende gaben die YB-Spielerinnen fast eine halbe Stunde lang Autogramme. Luyet und Beney sorgen für eine Euphorie, die erst für wahr hält, wer sie selber gesehen hat. Die EM in der Schweiz rückt näher, ähnlich junge Talente spielen schon im Ausland, in Barcelona (Sydney Schertenleib), Rom (Alayah Pilgrim) oder Freiburg (Leela Egli), die Stars des Teams sowieso (Lia Wälti, Ramona Bachmann) – Beney und Luyet hingegen machen mit ihrer Nahbarkeit den Anlass und die Begeisterung greifbar.

Es ist eine Begeisterung made in Savièse – was nicht präzis genug ist. Naomi Luyet wuchs in Chandolin auf, einem Dörfchen, das zur Gemeinde Savièse gehört – Beney in Drône, einem anderen Dörfchen in derselben Gemeinde. Die ersten Schuljahre verbrachten sie in Chandolin und Drône, ab der Mittelstufe besuchten sie in Savièse dieselbe Klasse, Seite an Seite, Schulstunde für Schulstunde; aber vor allem: Spiel um Spiel, Tor um Tor.

Ab 2018 besuchten sie das Ausbildungszentrum des Schweizerischen Fussballverbands in Biel. Naomi Luyet sagt, sie habe sich gefreut, als sie erfahren habe, ein Internatsleben führen zu dürfen, «ich wollte unbedingt dorthin gehen». Aber die Freude sei noch viel grösser gewesen, als sie vernommen habe, dass es Iman Beney auch geschafft habe. Sonntagabend für Sonntagabend fuhren die beiden Mädchen, 12 und 13 Jahre alt, mit dem Zug von Sion nach Biel. Sie erleichterten sich die zweistündige Fahrt und das Umsteigen in Lausanne, einmal nahmen sie den falschen Zug und fuhren in Richtung Genf. In Morges stiegen sie wieder aus, «wir hatten Stress», sagt Beney, doch geteilter Stress ist halber Stress.

Sie waren sich gegenseitig wichtig für ihren Weg – nicht nur für die Reise von Sion nach Biel, sondern ganz generell.

In Biel wohnten sie in unterschiedlichen Gastfamilien, aber bloss fünf Fussminuten voneinander entfernt. In einem Video aus dieser Zeit werden beide gefragt, was ihr Lieblingsklub sei. Beney sagte: «Lyon.» Luyet sagte: «Lyon und Paris Saint-Germain.» Ein kleiner Unterschied, bloss weiss Luyet heute nicht mehr, warum sie damals Paris Saint-Germain auch noch nannte. 2021 wechselten sie beide zu YB, Luyet schloss in Biel noch die Matura ab, Beney startete eine KV-Lehre; heute wohnen sie gemeinsam in einer WG in der Nähe von Bern. Beide mögen es gerne ordentlich in der Wohnung, sie räumen aber auch ein, dass sie nicht besonders gerne aufräumen. Streit gehabt hätten sie noch nie länger als zehn Minuten.

Der Fussball gehört zur Familiengeschichte

Auf die Frage, was sie gerne von der anderen hätten, sagt Naomi Luyet: «Imans Vollristschüsse.» Iman Beney sagt: «Naomis Technik.»

Naomi Luyet habe sich schon als Kleinkind kaum von Bällen trennen lassen, heisst es. Zum Fussball kam sie wegen des älteren Bruders – und weniger wegen des Vaters, eines früheren Amateurfussballers, von dem die Tochter gerne wüsste, wie er einst gespielt habe. «Jaja», selbstverständlich habe sie auch schon gegen ihn im Garten gespielt, «aber mit 40 im Garten ist nicht dasselbe wie mit 25 auf dem Fussballplatz».

Bei Iman Beney gehört der Fussball zur «Familiengeschichte», so sagt sie es selber. Ihr Vater Nicolas war früher Profi, Goalie unter anderem bei Sion, Wil, Aarau und Yverdon, zudem in der U-21-Auswahl mit Alex Frei oder Ludovic Magnin. Er sei immer noch ein guter Fussballer, sagt die Tochter, «aber nur im Tor». Die Tante Noémie Beney spielte 45 Mal für das Nationalteam, mit Spielerinnen, denen auch Iman später noch in der Auswahl begegnete. Der ältere Bruder Roméo steht beim FC Basel unter Vertrag, Mutter Cleo stammt aus Brasilien, dem Fussballland schlechthin. Sie aber, eine Zumba-Lehrerin, begegnete Imans Fussballleidenschaft mit Vorbehalten und schickte das Mädchen ins Tanzen. «Ich hatte aber keine Lust darauf, ich bin nicht so beweglich», sagt Iman Beney. Erst als eines Tages in Savièse ein internationales Fussballspiel stattfand, etwa mit Marta, der mehrfachen Weltfussballerin, einer Brasilianerin – da sagte die Mutter zu Iman: «Okay, spiel Fussball.»

Und so spielt sie und spielt sie – und tanzt und tanzt sie. Im Nationalteam müssten sie vor den Länderspielen immer tanzen, «zur Aktivierung». Sie sei die bessere Tänzerin als Luyet, sagt Beney, offenbar bei aller Unbeweglichkeit. Beide lachen, Luyet sagt: «Wenn wir zusammen sind, haben wir eine Verbindung, die wir sonst mit niemandem spüren.» Als Luyet erstmals zum A-Nationalteam reisen durfte und Beney noch verletzt war, fragte Luyet, wie es sei und wer wie nett, mit wem sie sprechen solle. Nun, da sie gemeinsam im Kader stehen, achten sie darauf, dass sie nicht immer «zusammenkleben», sondern auch mit anderen Zeit verbringen. Bei den letzten Zusammenzügen fehlte Luyet allerdings. Für sie droht der Traum von der EM-Teilnahme gar zu platzen, da sie seit Ende November verletzt ausfällt.

«Ich glaube, wir brauchen unseren eigenen Weg»

Es ist eine besondere Verbundenheit, die der Fussball gefördert hat, mit den Siegen und Niederlagen, die Beney und Luyet gemeinsam erlebt haben, mit den Emotionen, die auf dem Fussballplatz stärker sind als, sagen wir, bei einem gemeinsamen Kinobesuch (toutes nos excuses an alle Freundinnen und Freunde, die gemeinsam ins Kino gehen). Sie sind auch realistisch genug zu sagen, dass die Freundschaft ohne Fussball nicht so eng geworden und geblieben wäre. Mit anderen früheren Mitschülerinnen aus Savièse haben sie keine annähernd gleich enge Beziehung, Luyet sagt: «Wenn wir nur Freundinnen, aber nicht beide Fussballerinnen wären, könnten wir uns nicht so oft sehen – weil die andere ja Fussball spielen würde.»

Und so fragt sich bloss, wie merkwürdig sich die Vorstellung anfühlt, dereinst nicht mehr im selben Klub zu spielen. Denn es ist der Lauf von Zeit und Fussballwelt, vom Streben, immer weiter und höher zu kommen: Eines Tages wird die Schweizer Liga zu klein sein für die beiden, sie werden aufbrechen wollen, in eine grössere Liga. Beneys Vertrag mit YB läuft schon im Sommer 2025 aus, Luyets Vertrag 2026.

Beney sagt: «Ja», die Vorstellung sei «ein bisschen seltsam», doch: «Wir können nicht das ganze Leben zusammenbleiben. Der Moment wird kommen. Aber ich habe keine Angst davor.» Sie wissen, wie unwahrscheinlich es ist, dass ein grösserer europäischer Klub gleich zwei junge Schweizerinnen verpflichtet und ihnen dieselben Entwicklungsmöglichkeiten und gleich viel Einsatzzeit zu geben vermag. Und sowieso: Lyon, der mehr oder weniger gemeinsame Wunsch von einst, steht nicht mehr an erster Stelle. Vielmehr schwärmen sie von Barcelona als bestem Klub und träumen von einem Engagement in England.

Luyet sagt: «Ich glaube, wir brauchen unseren eigenen Weg.» Aber bis sie überhaupt so weit kamen, den eigenen Weg zu gehen, haben sie sich gegenseitig gebraucht – im Kleinen, Sonntag für Sonntag, von Sion nach Biel; und im Grösseren, Tag für Tag, in diesen noch so jungen Leben.

