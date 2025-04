Elvira Herzog: «Es ist ein extrem wichtiges Spiel gegen Island» Torhüterin Elvira Herzog spricht an der Pressekonferenz über die Wichtigkeit des Spiels gegen Island. 07.04.2025

Heute in Island will die Nati ihre Sieglos-Serie und Tor-Flaute beenden. Gelingt dies dem Team von Pia Sundhage nicht, droht der Abstieg aus der Gruppe A der Nations League.

Heisses Duell heute in Island für die Nati. Das Team von Pia Sundhage sollte dringend Punkte holen, am besten drei, will man nicht aus der Gruppe A der Nations-League absteigen. Ein Abstieg wäre gleichbedeutend mit einer erschwerten Qualifikation für die WM 2027 in Brasilien.

Aber nicht nur deshalb ist der Auftritt und vor allem das Resultat heute in Reykjavik entscheidend. Nach nun 5 sieglosen Partien in Serie mit nur einem Treffer würde ein Erfolgserlebnis mehr als guttun. Für die Moral im Team und für die Stimmung und Zuversicht im eigenen Land im Hinblick auf die EM in rund drei Monaten.

Wer geht in Island auf Torejagd

Heute steht das wichtigste Länderspiel bis zum EM-Auftakt an. Nati-Goalie Elvira Herzog sagt: «Ob es das wichtigste Spiel ist, kann ich jetzt nicht sagen. Aber es ist ein sehr wichtiges.»

Sundhage will nach den letzten Sieglos-Auftritten eine Reaktion sehen. «Wir sind nach Island gekommen, um zu gewinnen.» Die wohl grösste Herausforderung dabei: Tore schiessen. «Das ist ein wiederkehrendes Thema», sagt Sundhage und schmunzelt. «Wir müssen mehr Chancen kreieren und brauchen mehr Offensivpower.»

Pia Sundhage: «Wir müssen mehr Tore schiessen» Vor dem Nations-League-Spiel gegen Island äussert sich Trainerin Pia Sundhage über die Torflaute in den letzten Partien. 07.04.2025

Ob sie im Hinblick zum 0:2 gegen Frankreich personelle Wechsel vornehmen wird, will sie nicht verraten. Die Möglichkeit ist jedoch gross, dass Nati-Star Ramona Bachmann, die zuletzt wegen Fitness-Rückstand mehrheitlich nur auf der Bank sass, wieder mal von Anfang an ran darf.

Auch im eigenen Sechzehner braucht's eine Steigerung. Die Gegentore fielen beim 0:2 gegen Frankreich und beim 1:2 gegen Norwegen zu einfach. Vor allem beim Freistoss-Treffer zum 2:0 der Französinnen machte die Abwehr und allen voran Herzog selbst keine Figur. «Die Kommunikation war da nicht schnell und klar genug», sagt Herzog. «Wichtig ist, dass man aus Fehlern lernt», sagt Sundhage.