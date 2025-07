Die Schweizer Nati schiesst in der Schlussviertelstunde die entscheidenden Tore. KEYSTONE

Die Medien reagieren auf das Gruppenspiel zwischen der Nati und Island. Selbstredend fallen die Stimmen im hohen Norden Europas anders aus als in der Schweiz.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweiz siegt im zweiten EM-Gruppenspiel gegen Island mit 2:0.

«Der Traum ist ausgeträumt», titelt das isländische News-Portal «RUV» nach der Niederlage gegen die Nati.

Derweil schreibt die «NZZ»: «Die Schweizer Fussballerinnen bringen sich mit dem Erfolg gegen Island in Position.» Mehr anzeigen

🇨🇭 Schweiz

Blick: «Nati lässt sich auch von ruppigem Fight nicht stoppen – Reuteler und Pilgrim schicken Island auf die Bretter.»

Watson: «Lange tat sich die Schweizer Nati gegen ein mit harten Bandagen kämpfendes Island offensiv sehr schwer – doch dann sorgten Géraldine Reuteler und Alayah Pilgrim für die langersehnte Erlösung.»

NZZ: «Die Schweizer Fussballerinnen bringen sich mit dem Erfolg gegen Island in Position.»

Tagesanzeiger: «Gelitten, gekämpft, gewonnen – die Schweizerinnen schlagen Island mit späten Toren.»

🇮🇸 Island

RUV: «Der Traum ist ausgeträumt» – «Ein trüber Abend im Regen in Bern: Island ist nach einer 0:2-Niederlage gegen die Heimmannschaft in der Schweiz aus der Europameisterschaft ausgeschieden.»

Visir: «Das Handtuch reicht nicht für diese Tränen» – «Etwas trieb die 28'000 Schweizer Fans heute Abend regelrecht zur Weissglut – trotz des 2:0-Sieges ihrer Mannschaft gegen Island. Es war Sveindís Jane Jónsdóttir und ihre berüchtigten langen Einwürfe – Islands einzig echte Waffe an diesem Abend.»

«Immer wieder holte sie sich ein Handtuch, trocknete den regennassen Ball sorgfältig ab und liess sich viel Zeit, bevor sie ihn mit Wucht in den Strafraum schleuderte. Nur so entstand überhaupt Gefahr – auf anderem Weg kam Island kaum zu Chancen. Sie tat dies unter Buhrufen und Pfiffen, doch leider verwandelten sich die Buhrufe im letzten Viertel des Spiels in einen Siegesschrei, als die Schweiz beide Tore erzielte.»

Island-Spielerin Sveindis Jonsdottir trocknete den Ball vor ihren laaaaaangen Einwürfen mit einem Handtuch. Screenshot/SRF

International

🇩🇪 Bild: «Lehmann wieder nur auf der Bank – Schweiz jubelt spät gegen Island.»

🇩🇪 FAZ: «Norwegen glänzt, Island scheitert – Schweiz hofft dank Reuteler» – «Géraldine Reuteler von Eintracht Frankfurt hat für einen kollektiven Jubelschrei bei EM-Gastgeber Schweiz gesorgt. Die 26 Jahre alte Mittelfeldspielerin erzielte in der 76. Minute das Führungstor beim 2:0 (0:0) gegen Island in Bern.»

🇩🇪 One Football: «Island schon raus! Der Schweiz gelingt der erste Sieg bei der Heim-EM» – «Das Wankdorf erwies sich als starker Rückhalt für die Schweizerinnen: Das Heimteam dominierte zunehmend nach der Pause, während Island – trotz einer frühen Chance durch Ingibjörg Sigurðardóttir (Querlatte in der 1. Minute) – kaum noch gefährlich wurde.»

🇦🇹 Krone: «2:0 über Island! Erster Sieg für Gastgeber Schweiz.»

🇪🇸 AS: «Schweiz träumt vom Viertelfinale, Island verabschiedet sich.»

🇬🇧 The Guardian: «Schweizer Euro-Traum lebt – Reuteler und Pilgrim schiessen Island raus.»

