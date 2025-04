Die Nati gibt beim 3:3 in Island gleich zweimal einen Zweitore-Vorsprung aus der Hand. Das Team von Pia Sundhage bricht zwar den Torlos-Fluch, zum Sieg reicht's dann doch nicht.

2 Tor Elvira Herzog

Nichts zu tun bis kurz vor dem Pausenpfiff. Da greift sie bei einem eigentlich harmlosen Freistoss von Vilhjalmsdottir brutal daneben. Was für ein Mega-Bock, der die Diskussion um die «Nr.1» im Nati-Tor weiter befeuern wird.

Herzog erneut mit Mega-Bock 08.04.2025

3 Abwehr Laia Ballesté

Die schweizerisch-spanische Doppelbürgerin startet gut bei ihrem Debüt. Bis zum unglücklichen Ballverlust in der 50. Minute, der zum 2:3 führt. Und beim 3:3 verliert sie dann das Duell gegen Dreifachtorschützin Vilhjalmsdottir. In der 72. Minute hat sie Feierabend.

4 Abwehr Luana Bühler

Die Abwehrchefin hat hinten den Laden bis zur Pause im Griff. Zumindest fast immer: Wird in der 28. Minute von Jonsdottir ausgetanzt. An allen drei Gegentoren zwar schuldlos, kann aber in Halbzeit zwei auch keine Ruhe ins Spiel bringen.

4 Abwehr Noelle Maritz

Top-Assist bereits nach 72 Sekunden mit einem hohen, weiten Ball hinter die isländische Abwehr auf Reuteler. Spielt einen soliden Part hinten in der Dreierkette. Baut nach der Pause stark ab – wie (fast) alle Schweizerinnen in Reykjavik.

4 Mittelfeld Iman Beney

Nach Bänder-Verletzung zurück. Noch nicht mit dergleichen Energie wie vor ihrer Pause. Und hat sie den Ball, wird sie oft hart angegangen. Bleibt zur Pause draussen.

5 Mittelfeld Géraldine Reuteler

Schiebt schon nach 72 Sekunden ein, Torlos-Fluch gebrochen. In der 17. Minute mit dem herrlichen Assist auf Vallotto zum 2:0. Immer anspielbar, gute Läufe in die Tiefe, torgefährlich. Beste Schweizerin. Auf 6er-Kurs, doch dann fliegt sie in der 69. Minute nach einer Schwalbe mit Gelb-Rot vom Platz.

4 Mittelfeld Lia Wälti

Schaltzentrale in der starken ersten Halbzeit. Versucht in Halbzeit zwei und vor allem dann in Unterzahl Ruhe ins Spiel zu bringen. Gelingt der Leaderin nur teilweise. Nach der Partie ist sie richtig angefressen. Sie hätten «naiv» gespielt «und ich finde wirklich, es fehlt Charakter im Moment», so die Kapitänin knallhart.

Wälti: «Ein frustrierendes Resultat für uns» Captain Lia Wälti spricht nach der wilden Partie gegen Island über die Enttäuschung und die individuellen Fehler. 08.04.2025

4 Mittelfeld Smilla Vallotto

Erledigt ihre Arbeit im defensiven Zentrum solid und gewissenhaft. Schaltet sich auch öfters in den Angriff ein und kann sich gar als Torschützin feiern lassen. Wir in der 79. Minute ausgewechselt.

Vallotto: «Ich freue mich über das Tor, aber trotzdem bin ich enttäuscht» (engl.) Smilla Vallotto schiesst gegen Island ihr zweites Tor in der Nationalmannschaft. Nach dem Spiel überwiegt aber trotzdem die Enttäuschung über die Niederlage. 08.04.2025

3.5 Mittelfeld Ana-Maria Crnogorcevic

Die ehemalige Stürmerin ist auf ihrer Seite viel mit Defensivaufgaben beschäftigt und schaltet sich nicht oft in den Angriff ein. Zwei, drei überflüssige Fehlzuspiele.

Crnogorcevic: «Eine absolut unnötige Niederlage» Ana-Maria Crnogorcevic findet nach dem Unentschieden gegen Island klare Worte. 08.04.2025

4.5 Sturm Sydney Schertenleib

Der Kunstrasen in Island scheint ihre Unterlage: extrem ballsicher, verspielt, trickreich. Und fast noch Siegtorschützin kurz vor Schluss: Doch die isländische Keeperin fischt den präzisen Freistoss aus dem Eck.

3.5 Sturm Svenja Fölmli

Hat im Sturmzentrum gegen die kampfstarken Isländerinnen einen schweren Stand. Hat sie dann mal den Ball am Fuss, ist sie oft zu überhastet.

Eingewechselte Spielerinnen

4 Ab 46. Minute für Beney Meriame Terchoun

Kommt nach der Pause für Beney auf dem rechten Flügel. Terchoun spult auf der Seite ihr Programm ab – wie immer mit vollem Körpereinsatz. Genügend.

- Ab 60. Minute für Fölmli Seraina Piubel

Kommt in der 60. Minute für Fölmli. Zu kurz für eine Bewertung.

- Ab 73. Minute für Ballesté Viola Calligaris

Kommt in der 73. Minute für Ballesté. Zu kurz für eine Bewertung

- Ab 79. Minute für Vallotto Ramona Bachmann

Kommt in der 79. Minute für Vallotto. Zu kurz für eine Bewertung.

Das könnte dich auch interessieren

Coumba Sow: «Ich erlebe Rassismus bis heute» Coumba Sow ist nicht nur eine der besten Fussballerinnen des Landes, sondern eine junge Frau mit weitem Horizont. Ihr Leben bringt sie nun in einem Comic heraus – mit heiteren, aber auch tief traurigen Kapiteln. 04.04.2025

Goalie-Legende Nadine Angerer: «Fussball ist nicht alles im Leben» Nadine Angerer (46) backt, tanzt und strippt im TV, macht bei Dancing on Ice, Rosenheim-Cops, Global Gladiator oder Goodbye Deutschland mit. blue Sport trifft die Weltfussballerin und Nati-Goalietrainerin zum Gespräch. 01.04.2025