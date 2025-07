Empfang am Regierungssitz: Cheftrainerin Sarina Wiegman und ihr Team posieren mit dem EM-Pokal in der Downing Street Keystone

England feiert seine Fussballerinnen. Nach dem Sieg im EM-Final in Basel gegen die spanischen Weltmeisterinnen erfahren die Lionesses in London viel Anerkennung.

Keystone-SDA SDA

Nach einem stimmungsvollen Empfang am Flughafen sind Englands Fussballerinnen für ihren EM-Triumph von der Regierung an der Downing Street geehrt worden. Der rote Teppich vor der offiziellen Residenz des britischen Premierministers in London war ausgerollt, die Fenster mit England-Fahnen behängt.

Die stellvertretende Premierministerin Angela Rayner und Sportministerin Stephanie Peacock empfingen das Team von Erfolgstrainerin Sarina Wiegman. Premierminister Keir Starmer weilte nicht vor Ort, er war vom Final in Basel zu einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump nach Schottland weitergereist.

Viele Fans versammeln sich am Flughafen

Am späten Nachmittag war die Mannschaft in England gelandet und von zahlreichen Fans am Flughafen London Southend bejubelt worden. Beim Ausstieg trug Captain Leah Williamson den Pokal, neben ihr verliess Trainerin Wiegman mit der Goldmedaille um den Hals den Flieger.

«Now, it's home», schrieb der Verband auf der Plattform X in Anspielung an den berühmten Songtext «It's coming home», der von den englischen Fussballfans in der Hoffnung gesungen wird, dass ihr Team bei einem Turnier den Pokal nach «Hause» bringt. Titelverteidiger England hatte Weltmeister Spanien am Sonntag im Elfmeterschiessen besiegt.

Es wird weiter gefeiert

Damit sind die Feierlichkeiten aber längst noch nicht beendet. Am Dienstag folgt eine grosse Parade in offenen Bussen durch London. Auch eine Zeremonie vor dem Buckingham Palace ist geplant. Die Königsfamilie hatte beim Final mitgefiebert.

Während der im Stadion weilende Prinz William bei der Siegeszeremonie persönlich den Spielerinnen gratulierte, sendete König Charles seine Botschaft über die sozialen Medien: «Gut gemacht, Lionesses! Die nächste Aufgabe ist es, die Weltmeisterschaft 2027 nach Hause zu holen, falls möglich!»