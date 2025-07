Italienerinnen vergiessen nach Penalty-Drama bittere Tränen

2:1 gegen Italien: England im Finale der Fussball-EM

STORY: Ausgelassene Partystimmung bei den England-Fans am späten Dienstagabend in Genf. Ihr Team hat es ins Finale der Frauen-Fussball-EM geschafft. Die Titelverteidigerinnen setzten sich gegen Italien mit 2:1 durch. Der Siegestreffer fiel nach einem nervenaufreibenden Match allerdings erst kurz vor Ende der Verlängerung bei einem Elfmeter. Chloe Kelly traf beim Strafstoss zunächst nicht, im Nachschuss gelang dann aber das entscheidende Tor. Chloe Kelly, Stürmerin England «Ich kann einfach nicht glauben, was gerade passiert ist. Der Glaube an die Mannschaft, die Widerstandsfähigkeit und der Zusammenhalt sind etwas ganz Besonderes, und ja, ich bin stolz, Engländerin zu sein.» Dabei hatte es lange nach einer Überraschung ausgesehen. Italien ging in der 33. Minute durch einen Treffer von Barbara Bonansea mit 1:0 in Führung. Erst in der Nachspielzeit gelang den Three Lionesses durch Michelle Agyemang der Ausgleich. Sarina Wiegman, Trainerin England «Wir geben einfach nie auf. Solange der Schiedsrichter nicht abpfeift, hat man immer noch die Chance, ein Tor zu schiessen, und wir haben Spielerinnen eingewechselt, um zu gewinnen. Das mussten wir auch, denn wir lagen 1:0 zurück. Wir haben eingewechselt, um zu gewinnen, und wir spielen, um zu gewinnen. Ja, es ist wirklich schön, dass wir es geschafft haben.» Andrea Soncin, Trainer Italien «Wir sind sehr stolz, aber natürlich auch bitter enttäuscht über diese Niederlage, denn in diesem Spiel waren wir nur eine Minute vom Finale entfernt. Das tut natürlich weh. Man denkt darüber nach, was hätte sein können, aber wir müssen stolz auf das sein, was war.» Für Italien ist der EM-Traum ausgeträumt. Wer am Sonntag gegen England im Finale antritt – Deutschland oder Spanien – entscheidet sich am Mittwoch ab 21.00 Uhr in Zürich.

