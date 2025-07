Das sind die Gänsehaut-Momente der Nati an der Heim-EM Die Nati-Spielerinnen haben die Schweiz in den letzten Tagen und Wochen begeistert. Mit ihrer nahbaren Art, Leidenschaft und Lebensfreude. blue Sport feiert sie dafür ab und nennt die grössten Gänsehaut-Momente. 19.07.2025

Nach dem 0:2 im Viertelfinal ist der EM-Traum ausgeträumt. Die Nati-Spielerinnen haben die Schweiz in den letzten Tagen begeistert. Mit ihrer nahbaren Art, Leidenschaft und Lebensfreude. blue Sport feiert sie dafür ab und nennt die grössten Gänsehaut-Momente.

Was für ein grosser EM-Abgang nach dem 0:2 im Viertelfinal gegen Spanien. Unter dem tosenden Applaus des ganzen Stadions bedanken sich Team und Staff für die sensationelle Unterstützung, dann verlassen sie geschlossen das Spielfeld. Was dann passiert, gab's wohl noch nie: Die Siegerinnen aus Spanien stehen für die Gastgeberinnen Spalier.

Absolut zu Recht: Denn die Nati-Spielerinnen haben in den 93 Minuten gegen die Weltmeisterinnen getan, was sie seit EM-Auftakt immer getan haben. Sie haben ihre Herzen auf dem Platz gelassen und Herzen erobert.

Tränen, Freude, Stolz, Applaus. Emotionaler kann ein Abschied nicht sein. Trainerin Pia Sundhage verneigt sich gar vor dem Schweizer Publikum.

Sie und ihr Team haben es geschafft. Es hat die Schweizerinnen und Schweizer in den letzten Wochen emotional berührt und aus der Reserve auf die Strasse und ins Stadion gelockt. blue Sport nennt die schönsten Hühnerhaut-Momente dieser EM rund um die Schweizer Nati.

Beatrice Egli singt vor Rekordkulisse die Nationalhymne

34’063 Fans verfolgen das Eröffnungsspiel am 2. Juli im Glutofen St. Jakob-Park gegen Norwegen, nie zuvor kommen auch nur annähernd so viele Fans an ein Spiel der Frauen-Nati. Für den ersten Gänsehaut-Moment sorgt Beatrice Egli. Als sie die Nationalhymne singt, geht das unter die Haut. Die EM ist so richtig lanciert.

Nadine Riesen lässt den St.-Jakob-Park beben

Gut eine halbe Stunde später bringt Nadine Riesen dann den St.-Jakob-Park erstmals zum Brennen. 1:0! Ekstase pur. Ein Moment, den wohl nicht nur Riesen nie vergisst. Obwohl am Ende die Enttäuschung über die unglückliche 1:2-Niederlage überwiegt.

Fanmarsch für die Geschichtsbücher

Die Bilder vom Fanmarsch in Bern am 6. Juli vor dem so wichtigen zweiten Gruppenspiel gegen Island brennen sich ins kollektive Gedächtnis ein und gehen gar um die Welt. 14’000 Menschen treffen sich beim Bundesplatz, marschieren friedlich durch die Altstadt zum Bärengraben und von dort den Aargauerstalden hinauf zum Stadion. Es ist der grösste Fanmarsch an einer Frauen-EM. Vor dem Viertelfinal gegen Spanien wird dieser Rekord noch einmal pulverisiert. 25'000 Fans sorgen für atemberaubende Bilder.

Ein Höhepunkt der ersten Woche: der Fanmarsch durch Bern. (Archivbild) sda

Den Spielerinnen bedeutet der Support die Welt

Nicht nur Tore, Jubel und Fanmarsch begeistern, auch die erfrischenden Interviews unserer Nati-Spielerin tun es. So wie Lia Wälti nach dem hart erkämpften 2:0 gegen Island. «Ich hatte vor dem Spiel dreimal Tränen in den Augen. Das erste Mal, als ich Videos aus der Stadt bekommen habe. Das zweite Mal, als wir hier mit dem Bus vor das Stadion gefahren sind und alle Fans gewartet haben. Und das dritte Mal bei der Nationalhymne.» Immer wieder betonen die Spielerinnen, wie viel ihnen der Support der Fans bedeutet.

Lia Wälti: «Ich hatte vor dem Spiel schon drei Mal Tränen in den Augen» Nati-Kapitänin Lia Wälti ist nach dem Sieg gegen Island sichtlich erleichtert. 06.07.2025

Die Schweizerinnen im Tanzfieber

Die Spielerinnen kämpfen bis zum Umfallen, sind dank- und nahbar. Eine Kombination, die funktioniert. Zudem sprühen sie vor Lebensfreude, sie tanzen sich in die Herzen der Fans. Die Videos der tanzenden Schweizerinnen gehen viral. Besonders jenes von Alayah Pilgrim und Leila Wandeler bleibt natürlich in Erinnerung. Die beiden kommen gegen Island von der Bank und eine Co-Produktion von ihnen führt zum 2:0. Beim Torjubel führen Torschützin Pilgrim und Assistgeberin Wandeler ein einstudiertes Tänzchen vor.

Pilgrim und Wandeler im Tanzfieber 09.07.2025

Xhemaili schiesst die Nati in den Viertelfinal

Am 10. Juli braucht die Schweiz gegen Finnland im letzten Gruppenspiel einen Punkt, um den Einzug ins Viertelfinale perfekt zu machen. In der 79. Minute geht Finnland durch einen von Viola Calligaris ungeschickt verursachten Penalty in Führung. Die Nati steht vor dem Aus. Doch dann haut Riola Xhemaili den Ball in der 2. Minute der Nachspielzeit rein. Was für ein Moment, das Stade de Genève steht Kopf, die Fanmeilen in der ganzen Schweiz auch. Und Calligaris sorgt nach Spielschluss für einen weiteren Jööö-Moment, als sie sich bei Kollegin Xhemaili bedankt.

Tausende Fans im Training

Was diese Mannschaft im Land ausgelöst hat, zeigt sich Tage später als gegen 4000 Fans ein kurzfristig angesagtes öffentliches Training im Neufeld besuchen. Gross und Klein sind da, Jung und Alt. Noch vor wenigen Tagen wäre das unvorstellbar gewesen. Der pure Wahnsinn.

Tausende Fans feuern die Nati in Bern an Mehrere tausend Fans verfolgten das Training der Nati-Frauen am Sonntag in Bern. Die neuen Stars des Schweizer Fussballs gaben anschliessend Autogramme und Selfies mit ihrem Publikum. 13.07.2025

Erfrischende Auftritte der Nati-Stars

Die Nati-Spielerinnen haben die Schweiz in diesen Tagen begeistert. Auf dem Platz mit Einsatz, Herz und Leidenschaft und daneben mit ihrer lockeren, unbekümmerten Art. Sie liefern alle beste Unterhaltung. Sydney Schertenleib redet im Vorfeld des Viertelfinals gegen die Spanierinnen frisch von der Leber von Schwächen der übermächtigen Weltmeisterinnen. Alayah Pilgrim erzählt die verrückte Geschichte, dass sie mit einem Löwen aufgewachsen ist. Iman Beney sorgt mit ihrem «Hauptsache-keine-Schule-Spruch» für Lacher, Ana-Maria Crnogorcevic setzt via Medien Trainerin Pia Sundhage unter Druck: «Jetzt wollen wir mal einen freien Tag!» Die deutsche Goalie-Trainerin und ehemalige Weltklasse-Keeperin Nadine Angerer begeistert: «Ich feiere sie alle dafür ab!»

Tun sogar die Weltmeisterinnen aus Spanien, tun wir natürlich auch. Trotz Viertelfinal-Out. Schade ist schon Schluss.