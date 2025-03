Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Nationalspielerinnen im Ausland mit Blick auf die Heim-EM 2025 ganz genau.

Im Söldnerinnen-Check werden jene Schweizerinnen unter die Lupe genommen, die zuletzt von Pia Sundhage aufgeboten wurden oder es zumindest auf die Pikettliste geschafft haben.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

Arsenal Lia Wälti

Arsenal gewinnt auswärts gegen Everton 3:1. Mit einem kapitalen Ballverlust leitet Wälti den zwischenzeitlichen Ausgleich des Heimteams ein. In der 62. Minute wird die Nati-Kapitänin beim Stand von 1:1 ausgewechselt. Am Dienstagabend (18.45 Uhr) trifft Arsenal im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals auswärts auf Real Madrid.

West Ham United Seraina Piubel

Piubel hatte am vergangenen Wochenende spielfrei.

Tottenham Luana Bühler

Tottenham verliert am Wochenende 0:1 gegen Brighton. Bühlers missglückter Klärungsversuch steht am Ursprung des Gegentors.

Aston Villa Noelle Maritz

Aston Villa verliert auswärts bei Crystal Palace 1:3. Vor dem ersten Gegentor nach einem Eckball wird Maritz von ihrer Gegenspielerin abgeschüttelt. Schliesslich wird sie in der 64. Minute beim Stand von 0:2 ausgewechselt.

🇩🇪 Deutschland

Eintracht Frankfurt Géraldine Reuteler

Reuteler ist ein Aktivposten und bereitet gegen Freiburg in der 63. Minute das 2:1 mit einem klugen Pass vor. Doch am Ende setzt es aufgrund zweier Gegentreffer in der Nachspielzeit eine bittere 2:3-Pleite ab. Ein herber Rückschlag im Meisterrennen, der Rückstand auf Leader Bayern München wächst auf sechs Punkte an.

Reuteler behält die Übersicht und bedient ihre Teamkollegin 17.03.2025

Eintracht Frankfurt Nadine Riesen

Nadine Riesen kommt gegen Freiburg nicht zum Zug und sieht das Ganze von der Bank aus.

SC Freiburg Julia Stierli

Auf der anderen Seite dürfen drei Schweizerinnen in Diensten von Freiburg jubeln. Stierli, die in der letzten Partie bereits früh verletzt ausgewechselt werden musste, meldet sich zurück und steht auch gleich wieder wie gewohnt in der Startelf. Sie spielt in der Innenverteidigung durch.

SC Freiburg Svenja Fölmli

Svenja Fölmli, die sich nach zwei Kreuzbandrissen wieder zurückgekämpft hat und auf ein Nati-Aufgebot hofft, steht ebenfalls in der Startelf. Die Stürmerin bleibt allerdings ohne Torbeteiligung und wird in der 72. Minute ausgewechselt.

SC Freiburg Leela Egli

Einen ganz grossen Auftritt hat Leela Egli, die in der 71. Minute reinkommt und in der 2. Minute der Nachspielzeit zum 3:2-Endstand trifft. Nur eine Minute zuvor hatte Freiburg das 2:2 erzielt. Für die 18-Jährige ist es das erste Saisontor.

Hier schiesst Leela Egli Freiburg zum Sieg in der Nachspielzeit 17.03.2025

Werder Bremen Livia Peng

Gegen Hoffenheim hexte sie ihr Team zum 1:0-Sieg, zog sich aber in der Nachspielzeit eine leichte Hirnerschütterung zu. Am vergangenen Wochenende muss sie deshalb pausieren. Prompt setzt es gegen Leverkusen eine 0:6-Klatsche ab. Ob Peng am kommenden Sonntag im Halbfinal des DFB-Pokals wieder im Tor steht, ist noch ungewiss.

Werder Bremen Amira Arfaoui

Arfaoui hat sich bei Bremen in der Startelf festgebissen. Beim Sieg gegen Hoffenheim wird sie in der 62. Minute ausgewechselt, bei der Pleite gegen Leverkusen in der 78. Minute, da steht es bereits 0:5.

RB Leipzig Elvira Herzog

Leipzig kommt bei Jena nicht über ein 1:1 hinaus, was einer Enttäuschung gleichkommt. Beim Gegentor ist die Nummer 1 der Schweizer Nati machtlos. Ein Tor, das aufgrund eines Handspiels und einer Abseitsposition nicht hätte zählen dürfen – einen Videoschiedsrichter, der korrigierend hätte eingreifen können, gibt es in der Frauen-Bundesliga nicht.

RB Leipzig Lara Marti

Marti wird in der 57. Minute beim Stand von 0:1 eingewechselt und darf immerhin noch den Ausgleich bejubeln. Die deutsche Nationalspielerin Giovanna Hoffmann gleicht per Elfmeter aus.

RB Leipzig Lydia Andrade

Lydia Andrade absolvierte nach ihrer schweren Verletzung zwar schon vor drei Wochen eine erste Einheit mit Ball, ist aber noch nicht einsatzbereit.

1. FC Köln Alena Bienz

Gegen Hoffenheim bereitet Bienz in der 14. Minute das 1:1 vor. Am Ende setzt es aber eine deutliche 1:5-Klatsche ab. Köln hat nach 17 Runden erst 7 Punkte auf dem Konto, nur Potsdam (1 Punkt) und Jena (4) sind noch schlechter dran.

Turbine Potsdam Mia Schmid

Schmid ist beim Schlusslicht gesetzt, kann aber die 16. Niederlage im 17. Spiel nicht verhindern. Gegen SGS Essen geht Potsdam bereits in der 5. Minute in Führung, kassiert dann aber noch zwei Gegentreffer.

🇮🇹 Italien

AS Roma Alayah Pilgrim

Die Römerinnen blicken auf ein spielfreies Wochenende zurück.

AS Roma Eseosa Aigbogun

Am kommenden Samstag trifft Roma auswärts auf AC Milan.

Juventus Turin Viola Calligaris

Juventus Turin verliert zwar gegen Fiorentina 0:2, führt die Tabelle aber immer noch mit 10 Punkten Vorsprung auf Inter Mailand an. Calligaris fehlt noch immer verletzt, hat nun aber genügend Zeit sich zu erholen. Die nächste Partie von Juve findet am 30. März statt. Grund zu Feiern gabs trotzdem, am 17. März feierte Calligaris ihren 29. Geburtstag.

Juventus Turin Alisha Lehmann

Alisha Lehmann gerät bei Juve immer mehr aufs Abstellgleis. In diesem Kalenderjahr stand die 26-Jährige nur zwei Mal in der Startelf, hat noch nie über die volle Zeit gespielt und wartet noch auf ihren ersten Skorerpunkt. Im Februar hat sie gerade mal 9 Einsatzminuten bekommen, im März sind es bislang 8.

Alisha Lehmanns Einsätze im Kalenderjahr 2025. Screenshot: Flashscore

🇪🇸 Spanien

Barcelona Sydney Schertenleib

Barça schlägt Teneriffa 2:0 und Schertenleib glänzt dabei mit zwei Assists. Die 18-Jährige präsentiert sich zuletzt in einer bestechenden Form. Ob sie auch am Mittwoch im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League auswärts bei Wolfsburg zum Zug kommt, muss sich aber erst noch zeigen. Denn bei Barcelona, dem vielleicht besten Verein der Welt, ist die Konkurrenz riesig.

RCD Espanyol Barcelona Laia Ballesté

Espanyol holt auswärts beim drittklassierten Atlético Madrid einen Punkt, der im engen Abstiegsrennen noch Gold wert sein könnte. Ballesté spielt in der Abwehr der Katalaninnen wie so oft durch.

🇸🇪 Schweden

Hammarby IF Smilla Vallotto

In Schweden ist der Modus etwas anders als hierzulande und so ist Hammarby mit drei Cup-Partien in die neue Saison gestartet. Vallotto steht in all diesen Spielen in der Startelf. Zwar bleibt sie auch beim 3:1-Sieg gegen Pitea ohne Skorerpunkt, dennoch weiss sie durchaus zu überzeugen.

🇫🇷 Frankreich

Dijon FCO Meriame Terchoun

Terchoun wird bei der Nullnummer gegen Fleury 91 kurz vor Schluss ausgewechselt. In der ersten Halbzeit kommt sie einem Treffer nah, nachdem sie ihre Gegenspielerin tunnelt und dann mit ihrem Schuss ins nahe Eck an der gut reagierenden Torhüterin scheitert.

🇳🇱 Niederlande

PSV Eindhoven Riola Xhemaili

Xhemaili betreibt weiter Werbung in eigener Sache und hätte sich aufgrund ihrer Leistungen ein Nati-Aufgebot wahrlich verdient. Am Wochenende übernimmt sie in der 87. Minute die Verantwortung und schiesst PSV per Penalty in den Cup-Halbfinal.

🇺🇲 USA

Houston Dash Ramona Bachmann

Endlich geht die Meisterschaft in den USA los. Doch Ramona Bachmann steht nicht im Kader. Gegen Washington verliert Houston Dash ohne die Schweizerin 1:2. In einem Instagram-Post schreibt sie, dass sie noch nicht bereit sei, aber schon sehr bald. Am 23. März steht die nächste Partie an. Bleibt zu hoffen, dass Bachmann dannzumal wieder mittun kann.

Seattle Reign Ana-Maria Crnogorcevic

Crnogorcevic steht bei Seattle in der Startelf, bleibt aber unauffällig und wird in der 58. Minute beim Stand von 0:1 ausgewechselt. Von draussen sieht sie dann, wie Adames noch zum 1:1 trifft. Und in der Nachspielzeit wird die 34-Jährige Zeugin eines historischen Moments: Bei Gotham wird in der dritten Minute der Nachspielzeit die erst 14-jährige McKenna Whitham eingewechselt, die damit zur jüngsten je in der NWSL eingesetzten Spielerin avanciert.

🇳🇴 Norwegen

Lyn Fotball Naina Inauen

Die Meisterschaft in Norwegen beginnt erst am kommenden Wochenende.

Wissenswertes rund um die Heim-EM 2025

Das könnte dich auch interessieren

Pia Sundhage: «Ich musste meinen Namen ändern, um Fussball zu spielen» Pia Sundhage spielt Fussball, seit sie 5 Jahre alt ist. Damit das überhaupt möglich war, war eine kleine Schummelei nötig. 13.02.2025

Lia Wälti: «Ich war im ersten Moment einfach froh, dass es kein Tumor ist» Lia Wälti ist sowohl bei Arsenal als auch in der Nati Leistungsträgerin. Im vergangenen Jahr wird die 31-Jährige aber mehrfach ausgebremst. Ende Jahr geht es gar ans Lebendige, wie sie im exklusiven Gespräch mit blue Sport eindrücklich schildert. 14.01.2025