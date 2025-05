«Ich glaube nicht daran, dass es Alisha Lehmann noch an die EM schafft» Alisha Lehmann und Coumba Sow feheln im Aufgebot von Pia Sundhage für die anstehenden Nations-League-Spiele der Frauen-Nati. Die Einschätzung von blue Sport Reporter Sandro Zappella. 19.05.2025

Nati-Trainerin Pia Sundhage gibt ihr Aufgebot für die anstehenden Nations-League-Spiele bekannt. Es ist das letzte vor dem EM-Abenteuer im Sommer. Wie beim letzten Mal fehlen Alisha Lehmann und Coumba Sow im Aufgebot. Mit dabei ist dagegen wieder Riola Xhemaili.

Die Nati trifft in der Nations League am 30. Mai auswärts auf Frankreich und am 3. Mai zuhause auf Norwegen. Im Vergleich zum letzten Aufgebot nimmt Nati-Trainerin Pia Sundhage keine grosse Änderungen vor. Wie im März fehlen Alisha Lehmann und Coumba Sow im Aufgebot.

«Coumba hat natürlich immer noch die Chance auf eine EM-Teilnahme. Ich finde es super, dass wir im Mittelfeld so einen grossen Konkurrenzkampf haben», sagt Sundhage. «Bei Alisha Lehmann ist es so, dass sie nicht viel Spielpraxis hat. Sie hatte zuletzt auch kleinere Verletzungen. Mal sehen, wie die nächsten Wochen aussehen.»

Auch Naomi Luyet fehlt im Aufgebot. «Sie war lange verletzt, wir wollen nichts überstürzen. Ich denke, es wäre zu früh gewesen jetzt», so Sundhage.

Xhemaili, Beney und Riesen wieder dabei

Wieder dabei ist dagegen Riola Xhemaili. Die Nati-Trainerin macht klar, dass sie mit der Torausbeute ihrer Stürmerinnen zuletzt nicht zufrieden war: «Riola ist gut in der Luft und hat viele Tore geschossen. Das ist die Chance für sie, zu zeigen, was sie dem Team bringen kann.»

Im Kader steht auch Iman Beney. Die 18-Jährige krönte sich am Samstag gegen die Grasshoppers zur Schweizer Meisterin. Auch Nadine Riesen, die den letzten Zusammenzug im April wegen der Champions League noch verpasste, gehört wie Sandrine Mauron zu den Rückkehrerinnen.

Nach vier Partien liegen die Schweizer Frauen in der Gruppe A2 der Nations League auf dem vierten und letzten Platz. Frankreich führt ohne Verlustpunkte die Tabelle an, Norwegen auf Platz 2 hat 4 Punkte und ist vor Island (3) und der Schweiz (2) klassiert.

Die Tür sei für nicht berücksichtigte Spielerinnen weiterhin offen, betont Sundhage an der Medienkonferenz. Schliesslich sei dieses Aufgebot noch nicht gleichbedeutend mit dem EM-Kader. Richtig ernst gilt es am 2. Juli mit dem EM-Auftaktspiel gegen Norwegen. In der Schweizer Gruppe spielen auch noch Island (6. Juli) und Finnland (10. Juli).

