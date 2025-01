Lia Wälti: «Dieses Jahr wird wohl das i-Tüpfelchen meiner Karriere werden» Lia Wälti spielt mit Arsenal in der Liga, in der Champions League und in den beiden nationalen Cup-Wettbewerben um den Titel. Das grösste Highlight folgt aber erst im Sommer: Mit der Nati will sie an der Heim-EM ein «Sommermärchen» schreiben. 16.01.2025

Das Seuchenjahr 2024 ist abgehakt, Lia Wälti richtet den Blick nach vorne. Und da hat die 31-Jährige im Jahr 2025 sowohl mit Arsenal als auch mit der Schweizer Nati grosse Ziele und Träume.

Von R. Zeller, P. Lämmle aus St Albans Patrick Lämmle

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lia Wälti träumt von einem «Sommermärchen» mit der Schweizer Nati, verfolgt zuvor aber grosse Ziele mit Arsenal.

«Wir sind ein ambitionierter Klub, der Titel gewinnen will», sagt Wälti, die sich mit Arsenal sowohl in der Liga, in den beiden nationalen Cup-Wettbewerben sowie der Champions League einiges ausrechnet.

Das ganz grosse Highlight folgt im Sommer mit der Heim-EM. «Ich glaube, das ist ein Jahr, das wahrscheinlich das i-Tüpfelchen meiner Karriere werden wird», sagt Wälti im Gespräch mit blue Sport. Mehr anzeigen

Lia Wälti ist als Fussballerin längst im Kreise der ganz Grossen angekommen. Im Sommer 2018 wechselt sie vom damaligen Spitzenverein Turbine Potsdam zum grossen FC Arsenal. Gleich in ihrer ersten Saison gewinnt sie mit den Gunners die Meisterschaft. Zwei weitere Titel im League Cup kommen seither hinzu und 2023 endet die Reise in der Champions League erst im Halbfinal.

In dieser Saison redet Arsenal in allen Wettbewerben – Meisterschaft, FA Cup, League Cup und Champions League – ein Wörtchen mit. Auf ihre Ziele angesprochen, sagt Wälti: «Wir sind ein ambitionierter Klub, der Titel gewinnen will.» In den letzten Jahren habe das nicht ganz so gut geklappt, wie sie sich das vorgenommen hätten. «Aber ich glaube, in diesem Jahr sieht es in vielen Wettbewerben gut aus.»

In der Champions League ist Arsenal als Gruppensieger in den Viertelfinal eingezogen und trifft dort auf einen Gruppenzweiten. Die Auslosung der Viertelfinal-Paarungen findet am 7. Februar in Nyon statt. Im League Cup trifft Arsenal im Viertelfinal auf Brighton und im FA Cup kann Arsenal mit einem Sieg gegen Bristol City den Einzug in den Achtelfinal klarmachen.

Am schwierigsten dürfte die Titeljagd in der Liga werden, wo der Rückstand auf Chelsea, zuletzt sechs Mal in Folge Meister, nach 10 von 22 Runden bereits 7 Punkte beträgt. «In der Meisterschaft haben wir zwar einen Rückstand, aber es ist noch alles möglich. Ich glaube, wir haben ein Team, das unglaublich viel Potential hat und es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Klub wieder regelmässig Titel gewinnen kann. Und damit wollen wir in diesem Jahr beginnen», so Wältis Kampfansage.

Lia Wälti empfängt blue Sport im Londoner Vorort St Albans zum Gespräch. Bild: blue Sport

Der Traum vom «Sommermärchen»

Aufgrund des dichtgedrängten Programms mit Arsenal ist die Heim-EM bei der 122-fachen Nationalspielerin noch nicht omnipräsent. Die Vorfreude ist gleichwohl riesig. «2025 ist ein besonderes Jahr für die Nati. Ich glaube, das ist ein Jahr, das wahrscheinlich das i-Tüpfelchen meiner Karriere werden wird. Ein Heimturnier … Ein Traum, der in Erfüllung geht!»

Sie werde alles dafür tun, dass sie im Juli topfit sei. «Und dass wir gemeinsam ein Sommermärchen schreiben können für uns selber, für die Schweizer Fans und die Nation. Und dass wir ganz, ganz viele kleine Kinder begeistern können mit dem, was wir machen.»

Lia Wälti im Kurzportrait 2013 wechselt Lia Wälti von YB zu FFC Turbine Potsdam, einem Verein mit glorreicher Historie. Sie sammelt beim Bundesligisten Erfahrung in der Champions League und spielt jeweils um den Meistertitel, wobei die Krönung in Form eines Titels ausbleibt. 2018 folgt der Wechsel zu Arsenal. Begeistert von der Infrastruktur und dem Projekt, hört sie auf ihr Bauchgefühl. «Nach drei Minuten war mir klar, dass ich zu Arsenal wechseln will», sagt sie im Gespräch mit blue Sport. Gleich in ihrer ersten Saison gewinnt sie mit den Gunners den Meistertitel. Bereits am 24. Mai 2012 debütiert Wälti im Nationalteam. Inzwischen hat sie über 120 Länderspiele auf dem Buckel, ist Nati-Kapitänin und war an allen Grossanlässen, für die sich die Schweiz qualifizieren konnte (WM 2015, EM 2017, EM 2022, WM 2023) unumstrittene Stammspielerin. Die zweifache Schweizer Fussballerin des Jahres (2021 und 2023) ist noch immer unverzichtbar fürs Nationalteam. Mehr anzeigen

So geht es weiter für Lia Wälti

Weil die Partie im FA Cup gegen Bristol City am vergangenen Sonntag aufgrund des nicht bespielbaren Terrains verschoben werden musste, steht das erste Pflichtspiel des Jahres erst noch bevor. Am Sonntag empfängt Arsenal in der Liga Crystal Palace, drei Tage folgt die Partie im League Cup gegen Brighton, ehe am 26. Januar bereits das Knaller-Duell gegen Chelsea ansteht.

Das erste Länderspiel des Jahres steht am 21. Februar auf dem Programm. In der Nations League empfangen die Schweizerinnen dannzumal die Isländerinnen, auf die sie am 6. Juli auch an der Heim-EM im zweiten Gruppenspiel antreten werden.

Die Spiele in der Nations League 21. Februar: Schweiz – Island

25. Februar: Norwegen – Schweiz

4. April: Schweiz – Frankreich

8. April: Island – Schweiz

30. Mai: Frankreich – Schweiz

3. Juni: Schweiz – Norwegen Mehr anzeigen