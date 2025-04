Lia Wälti: «Schon als ich klein war, wollte ich immer bébéle» 21.03.2025

Im Kinderbuch «Lia am Ball – Das Fussballmärchen ihres Lebens» erzählt Nati-Star Lia Wälti ihre Geschichte: «Biografisch, aber auch etwas märchenhaft». Mit blue Sport spricht sie über ihr «Herzensprojekt».

«Wir haben eine sehr schöne Geschichte, die biografisch, aber auch etwas märchenhaft ist», sagt Lia Wälti.

Das Ziel sei es, Werte zu vermitteln, die im Frauenfussball gelebt würden und Kinder für den Sport zu begeistern. Mehr anzeigen

«Ich hatte schon immer eine grosse Verbundenheit zu Kindern. Schon als ich klein war, wollte ich immer bébéle», sagt Lia Wälti zu blue Sport und verrät, dass sie ursprünglich Kleinkindererzieherin werden wollte.

Daran, dass sie auch Profifussballerin werden könnte, verschwendete sie als kleines Mädchen noch keine Gedanken. Es fehlten schlichtweg die Vorbilder. Inzwischen spielt Wälti bei Arsenal in einer der besten Ligen der Welt und kann vom Fussballspielen leben. Keine Selbstverständlichkeit. Selbst im Nationalteam hat sie Mitspielerinnen, die nebenbei noch einer anderen Arbeit nachgehen müssen, um über die Runden zu kommen.

Auch Wälti hat parallel zu ihrer Karriere ein Fernstudium absolviert, weil sie als Ausgleich «etwas für den Kopf» brauchte, wie sie sagt. Und nun also geht sie unter die Kinderbuchautorinnen. Das grosse Geld wird sie auf diesem Weg kaum verdienen. Wenn es schlecht läuft, legt sie sogar drauf. Aber der Gedanke, ein Kinderbuch zu schreiben, schlummerte schon lange in ihr. Sie spricht von einem «Herzensprojekt», das sie mit ihrer jüngeren Schwester Meret (30) realisiert habe. Meret, welche selbst auch jahrelang für YB gespielt hat, ist Autorin des Kinderbuchs.

Meret Wälti: «Die EM war der Startschuss zum Kinderbuch»

Werte vermitteln, die im Frauenfussball gelebt werden

Und was möchte Lia Wälti mit dem Buch bewirken? «Unser Ziel ist wirklich, dass wir so viele kleine Mädchen wie möglich oder auch kleine Kinder generell für unseren Sport begeistern können.» Wälti erklärt, dass besonders im Frauenfussball viele Werte gelebt würden, die man Kindern auch schon in jungen Jahren vermitteln könne: «Zusammenhalt, das Überwinden von Hürden, Positivität, Toleranz und Akzeptanz.»

«Wir wollen Werte vermitteln, die wir im Frauenfussball sehr stark leben» 21.03.2025

Natürlich hoffe sie, dass sie diesen Sommer an der Heim-EM auch viele Kinder dank guter Auftritte auf dem Feld begeistern kann. «Aber wenn wir ihnen dann noch etwas in die Hände geben können, was sie dann für eine lange Zeit zu Hause haben, dann ist das umso schöner», so die Nati-Kapitänin.

Mit dem Endprodukt ist Wälti mehr als happy: «Wir haben eine sehr schöne Geschichte, die biografisch, aber auch etwas märchenhaft ist.» Auch die Illustrationen von Mireille Lachausse seien sehr gelungen. Das Buch wird ab dem 18. April 2025 auf Deutsch, Französisch, Englisch und Italienisch in allen üblichen Buchläden erhältlich sein.

«Lia am Ball – Das Fussballmärchen ihres Lebens» erscheint in vier Sprachen. kaleiomag.ch

