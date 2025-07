Livia Peng: «Hätte gerne noch ein oder zwei Spiele gemacht und die Euphorie mitgenommen»

Peng: «Wir sind einfach sehr, sehr dankbar» Livia Peng ist nach dem Viertelfinal-Aus enttäuscht. 18.07.2025

Die Schweiz schlägt sich im EM-Viertelfinale gegen Spanien tapfer und scheitert nur knapp. Das sind die Reaktionen der Schweizerinnen auf die 0:2-Niederlage.

Redaktion blue Sport Michael Wegmann

Fussball: FC Zürich - FC Sion So 27.07. 01:05 - 03:55 ∙ blue Zoom D ∙ 170 Min Mit tv.blue.ch aufnehmen tv.blue.ch



Was war das für eine Leistung im ausverkauften Wankdorf. Bis in der 66. Minute konnten die Schweizerinnen gegen die Spanierinnen die Null halten: «Natürlich ist man enttäuscht. Es ist schwierig, die richtigen Worte zu finden. Wir haben ein gutes Spiel gezeigt und bis zum Ende gekämpft. Wir haben dagegengehalten, in der 1. Halbzeit das 0:0. Wir sind bis ans Limit gegangen und können stolz sein auf unser Turnier», sagt Géraldine Reuteler kurz nach der Partie gegenüber SRF.

«Diese Fans – jedes einzelne Spiel war der Wahnsinn. Man findet noch gar nicht die richtigen Worte. Jeder Match war Gänsehaut, wie sie uns getragen haben. Wahnsinn, ich dachte nicht, dass wir das in der Schweiz erreichen können. Umso schöner, dass wir es geschafft haben.»

Stolz ist auch Torhüterin Livia Peng: «Einerseits mega stolz auf das Team. Wir haben alles gegeben, das ganze Turnier schon. Wir haben die Schweiz mitgenommen, die Schweiz hat uns mitgenommen. Ich bin stolz auf dieses Team.» Sie hätte gerne noch ein oder zwei Spiele gemacht und die Euphorie rund um das Team mitgenommen.

«Das ist nicht vielen Teams gelungen»

Die Bündnerin zeigt gegen die Weltmeisterinnen eine tolle Partie und hält auch einen Elfmeter von Weltfussballerin Alexia Putellas: «Ich musste den fast halten, damit wir noch eine Chance hatten, um etwas zu machen. Am Schluss glücklich, dass ich den halten konnte. Jetzt bin ich aber enttäuscht, dass wir draussen sind. Ich hatte das Gefühl, dass heute der Tag ist, an dem wir etwas reissen und wir die Spanierinnen schlagen können. »

Gegen diese Spanierinnen zu reüssieren ist zuletzt nicht vielen Teams gelungen, Lia Wälti erklärt auch weshalb: «Es ist extrem hart. Man läuft nur dem Ball hinterher und wenn man ihn mal gewinnt, fehlt die Kraft, um nach vorne zu gehen. Dass wir das heute über 66 Minute geschafft haben, ist schon bewundernswert. Es ist in den vergangenen Jahren nicht vielen Teams gelungen.»

Wälti: «Ich bin glücklich, obwohl wir verloren haben» Natürlich ist Nati-Captain Lia Wälti nach dem Aus enttäuscht, aber vor allem ist sie stolz und dankbar für das, was sie mit ihrem Team erleben durfte. 18.07.2025

Als dann die Kräfte der Schweizerinnen nachlassen und die Spanierinnen frische Kräfte einwechseln, mache es das noch schwieriger: «Wenn sie wechseln ist es brutal. Sie bringen frische Kräfte, die die gleiche Qualität haben wie die, die anfangen. Das verändert das Spiel. Am Schluss macht die individuelle Klasse den Unterschied.»

Dem pflichtet auch Nati-Trainerin Pia Sundhage bei: «Wir haben es fast geschafft. Schlussendlich waren sie zu technisch versiert. Plötzlich haben sie das Tor gemacht und das war nicht einfach. Aber ich bin trotzdem stolz auf die Spielerinnen. Zwei Elfmeter und eine rote Karte gegen uns – ich bin schon lange in diesem Sport, sowas habe ich aber auch noch nie erlebt.»

Sie sei nach diesem kräftezerrenden Spiel müde, es sei auch für sie sehr emotional gewesen. Sie bedankt sich bei den Schweizer Fans, die sich widerum bei der Schwedin mit Sprechchören für das Geleistete bedanken. «Diese Begeisterung macht das Spiel so anders», sagt Sundhage im Interview mit SRF.

Weitere Stimmen zum Spiel

Nadine Riesen bricht beim Interview in Tränen aus Nadine Riesen lässt ihren Emotionen nach dem Viertelfinal-Aus freien Lauf. 18.07.2025

Wandeler: «Wir haben wirklich alles gegeben» Leila Wandeler ist nach dem EM-Aus sichtlich enttäuscht. 18.07.2025

Mehr Videos aus dem Ressort

«Hopp Schwiiz» – Das Best-Of In «Hopp Schwiiz», dem EM-Format von blue Sport, beantworten unsere Nati-Spielerinnen Fragen zur Heimat. Mal frech und witzig, mal seriös. 19.06.2025