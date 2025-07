Hier schiesst Xhemaili die Schweiz in den EM-Viertelfinal 10.07.2025

Die Schweizer Nati jubelt nach dem dramatischen 1:1-Remis gegen Finnland über den erstmaligen Einzug in einen EM-Viertelfinal. Das sagen die Nati-Stars nach dem Schlusspfiff.

Riola Xhemaili

«Ich glaube, ich habe mich selbst auch erlöst. Ich habe bis zur letzten Minute dran geglaubt, dass wir das schaffen und bin überglücklich, dieses Tor geschossen zu haben. Es ist wie ein Traum, der in Erfüllung geht – nach den schwierigen Monaten, die ich erlebt habe. Als ich reinkam haben Alisha und Alayah gesagt, dass ich den Unterschied machen werde. Irgendwie haben wir es manifestiert und es hat funktioniert.

Ich hoffe, wir haben morgen mal frei. Mal schauen wer ein Bierchen aufmacht, ich bin es nicht da ich nicht trinke, aber die anderen auf jeden Fall.»

Xhemaili: «Es ist ein Traum, der in Erfüllung geht» 10.07.2025

Lia Wälti

«Wir haben nicht schlecht begonnen, dann wurde Finnland stärker. Der Penalty war unnötig. Am Schluss fühlt es sich wie ein Sieg an. Wenn man so den Punkt holen kann, gibt es nichts Besseres. Wer uns in den letzten Jahren verfolgt hat, weiss, dass wir Auf und Abs erlebt haben und eine unglaubliche Entwicklung gemacht haben. Dass wir mit diesen Fans Historisches geschafft haben, ist unglaublich schön. Den schönsten Fussball haben wir sicher gegen Norwegen gespielt. Gegen Island und Finnland war es sehr kampfbetont.»

Wälti: «Bin unglaublich erschöpft, aber unglaublich glücklich» 10.07.2025

Ana-Maria Crnogorcevic

«Nach dem Penalty habe ich gedacht: Wow, jetzt müssen wir nochmals Gas geben. Finnland war für mich die beste Mannschaft in der Gruppe. Ich bin überglücklich, dass es am Schluss geklappt hat. Beim Tor rannten mir alle davon. Da dachte ich nur: Ja, da muss ich jetzt nicht auch noch nachrennen (schmunzelt). Aber natürlich ist es wunderschön. Wir sind zum ersten Mal im Viertelfinal, da dürfen wir sehr stolz drauf sein. Ich hoffe, dass wir mal einen Tag freibekommen, das sage ich jetzt einfach mal so am Fernsehen, um die Trainerin ein wenig unter Druck zu setzen.»

Livia Peng

«Es hat viel Nerven gekostet. Ich habe immer voll daran geglaubt und bin überglücklich, dass es geklappt hat. Ich bin mega stolz aufs Team. Nach dem Elfmeter habe ich direkt auf die Uhr geschaut und gedacht, ich halte ihn. Nachdem er drin war, wollte ich nur positiv denken und war mir sicher, dass wir es schaffen würden. Am Schluss war es eine extreme Teamleistung. Wir sind gerannt bis zum Umfallen. Es gibt niemanden, der keine Schmerzen hat. Jetzt geniessen wir, hören ein bisschen Musik. Danach konzentrieren wir uns aufs nächste Spiel, es geht weiter.»

Livia Peng: «Es ist unglaublich – ich hatte Tränen in den Augen» 10.07.2025

Pia Sundhage

«Ich bin erschöpft, aber sehr glücklich und stolz. Ich will diesen Moment in Erinnerung behalten. Wir hatten im Spiel Hochs und Tiefs. Von der Bank kam viel Energie. Die Reaktion im Stadion nach dem 1:1 war grossartig.»

Mehr Stimmen zum Spiel

