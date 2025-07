Marion Daube bei der Pressekonferenz am Samstagmorgen. Keystone

Am Tag nach dem Viertelfinal-Aus gegen Spanien bei der Heim-EM äussert sich Marion Daube, Direktorin Frauenfussball, auf die Zukunft von Pia Sundhage angesprochen, zurückhaltend.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweizer Nati scheidet am Freitagabend bei der Heim-EM nach heroischem Kampf gegen ein überlegenes Spanien aus.

Stolz, Dankbarkeit und auch eine gewisse Enttäuschung sind die vorherrschenden Gefühle bei Marion Daube (Direktorin Frauenfussball), Nati-Coach Pia Sundhage und SFV-Präsident Dominique Blanc.

Trotz Vertrag bis Ende Jahr, stellt sich auch die Frage, ob Pia Sundhage Nati-Trainerin bleibt. Mehr anzeigen

Am Tag nach der Niederlage gegen Spanien herrscht bei der Abschluss-Pressekonferenz mit Nati-Coach Pia Sundhage, SFV-Präsident Dominique Blanc und Marion Daube, Direktorin Frauenfussball, eine spezielle Stimmung. Es ist ein Mix aus Dankbarkeit über das Erlebte und einer Prise Enttäuschung über das Verpassen des ganz grossen Coups bei der Heim-EM.

Pia Sundhage meint: «Ich bin immer noch etwas müde, aber ich habe gut geschlafen. Ich bin froh, was wir in den letzten anderthalb Jahren geschafft haben.» Natürlich hätte sie sich gewünscht, dass sie die Reise noch weiter geht, «aber in ein paar Tagen werde ich glücklich sein».

Sportlich hat die Nati das Minimalziel erreicht. Nicht mehr, nicht weniger. Aber es geht eben um mehr als nur die nackten Resultate. Die Emotionen, die ihr Team erleben durfte: Unbezahlbar. Wie die Fans wie eine Wand hinter der Schweizer Nati standen, all die Fanmärsche, die Unterstützung in den Stadien, das hat alle tief bewegt.

Bleibt die Frage nach der Zukunft von Pia Sundhage. Bis zum Ende des Turniers bleibt sie in der Schweiz und wird sich die Spiele anschauen. Danach will sie in Schweden den Kopf durchlüften. Aber was kommt danach? Will sie Trainerin der Nati bleiben oder endet die Reise mit dem Viertelfinal-Aus? Sie müsse erst alle Eindrücke verarbeiten. Fakt ist, dass sie noch einen Vertrag bis Ende Jahr besitzt.

Marion Daube, Direktorin Frauenfussball, positioniert sich auf die Trainerfrage angesprochen zurückhaltend: «Wir nehmen uns Zeit, die ganzen Eindrücke setzen zu lassen. Es ist in alle Richtungen alles offen.»