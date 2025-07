Marisa Wunderlin, muss Livia Peng das 1:1 auf ihre Kappe nehmen? In der 54. Minute steigt Ada Hegerberg nach einer Ecke am höchsten und nickt aus drei Metern zum 1:1 ein. Natürlich steht bei diesem Gegentor Goalie Livia Peng im Fokus. Muss sie den halten? 03.07.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweiz verliert zum EM-Auftakt 1:2 gegen Norwegen.

Beim Ausgleichstreffer stellt sich die Frage: Hätte Livia Peng den verhindern können? Marisa Wunderlin und Johan Djourou analysieren das Tor im Fussball-Talk Heimspiel. Mehr anzeigen

«Wir wussten, dass Norwegen bei Standards immer gefährlich ist. Sie haben grosse Spielerinnen mit viel Erfahrung. Und wir wussten, dass sie mit Blocks arbeiten. Aber Hegerberg kommt mit vollem Tempo angerauscht, niemand stört sie. Das müssen wir viel, viel besser machen», sagt Johan Djourou im Fussball-Talk Heimspiel auf blue Sport.

Die Zuordnung beim Gegentor passt überhaupt nicht, aber auch Livia Peng sieht alles andere als glücklich aus. Ist es ihr Bock? «Es steht mir fern, hier eine solche Analyse zu machen», sagt Marisa Wunderlin. «Fakt ist, dass der Standard für mich sehr gut geschlagen war. Gute Schärfe, leichter In-Swing.»

Wunderlin hebt Hegerbergs Kopfballstärke heraus

Wunderlin sucht die Schuld deshalb nicht bei Peng, die zuvor zwei Eckbälle richtig stark aus der Luft gepflückt habe. Stattdessen streicht sie die Qualität von Hegerberg heraus. «Auch wenn sie in letzter Zeit nicht in Topform war, sie ist eine Weltklassespielerin. Es gibt keine zehn Spielerinnen in Europa mit dieser Qualität.»

Norwegen habe drei, vier wirkliche Top-Spielerinnen, doch die hätten sich überhaupt nicht entfalten können. «Die Schweizerinnen haben es im Verbund geschafft, sie im Griff zu haben. Aber bei einer Standardsituation kann es sein, dass du sie dann einmal nicht im Griff hast.»

Livia Peng sagt nach der Partie, dass sie das Gegentor noch einmal anschauen müsse, schiebt aber selbstkritisch nach: «Ich habe Hegerberg nicht gesehen und nur den Ball angeschaut. Wenn ich dort rauskomme, muss ich ihn haben.»

