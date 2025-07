Maritz: «Geschlafen habe ich nicht sehr viel» 03.07.2025

Nati-Urgestein Noelle Maritz hat schon viel erlebt in ihrer Karriere. So einen Fan-Aufmarsch wie beim EM-Auftaktspiel gegen Norwegen sorgt aber auch bei ihr für «Gänsehaut».

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Noelle Maritz ist seit Jahren unumstrittene Stammspielerin in der Nati. Eine Stimmung wie beim EM-Auftaktspiel gegen Norwegen hat aber auch sie noch nicht erlebt.

Gleichzeitig drückt das Ergebnis (1:2-Niederlage) aufs Gemüt. Es sei deshalb schön gewesen, dass sie nach dem Spiel noch mit ihren Familien und Freunden auf der Tribüne hätten sprechen können.

Die Stimmung im Team habe nicht zu sehr gelitten: «Wir wissen alle, dass wir Qualität in der Mannschaft haben und deswegen auch positiv und zuversichtlich auf Sonntag schauen.» Mehr anzeigen

130 Länderspiele hat Noelle Maritz inzwischen auf dem Buckel. Sie war bei allen Endrunden, für die sich die Schweiz qualifiziert hat (WM 2015, EM 2017, EM 2022, WM 2023), unumstrittene Stammspielerin. Und sie ist es noch immer. Von der Stimmung her toppt die Partie gegen Norwegen aber alles, was sie in ihrer Karriere bislang erlebt hat. «Als wir da ins Stadion gekommen sind, hatte ich schon Gänsehaut. Ich glaube, es war ein einmaliges, einzigartiges Erlebnis vor so einer Kulisse zu stehen und das so aufzunehmen.» Natürlich hätten sie auch Bilder vom Fanmarsch gesehen: «Es ist wirklich schön, was da los ist.»

Der perfekte Abend ist es trotzdem nicht, die Niederlage schmerzt. Wie hat sie die Stunden nach der Pleite erlebt und wie ist die Stimmung im Team? «Direkt nach dem Spiel waren wir alle enttäuscht, weil wir wussten, dass vom Resultat her mehr möglich gewesen wäre. Aber ich glaube danach war es schön, dass wir Familie und Freunde im Stadion noch treffen konnten. Sie haben uns ein bisschen aufgemuntert.»

Der Schlaf sei dann etwas zu kurz gekommen, da sie erst sehr spät im Hotel angekommen seien. «Aber ja, am Morgen war die Stimmung eigentlich ganz gut. Wir wissen alle, dass wir Qualität in der Mannschaft haben und deswegen auch positiv und zuversichtlich auf Sonntag schauen.»

Am Sonntag um 21.00 Uhr trifft die Schweiz im Wankdorf auf Island, das sein Startspiel gegen Finnland 0:1 verloren hat. Für beide Teams gilt: Verlieren verboten.

«Ich hatte Gänsehaut» – Maritz über die Stimmung im Stadion 03.07.2025

«Ich kenne niemanden, der härter arbeitet als Lia Wälti»

An der Pressekonferenz spricht Maritz auch über Lia Wälti, deren Einsatz bis zuletzt auf der Kippe stand. Für die Kapitänin hat sie nur lobende Worte übrig.

Maritz: «Ich kenne niemanden, der härter arbeitet als Lia Wälti» 03.07.2025

