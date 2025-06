Martina Moser nervt sich über weltweiten Shitstorm gegen die Frauen-Nati Nachdem die 1:7-Pleite gegen die U15-Jungs des FC Luzern publik wird, setzt es für die Schweizer Nati einen Shitstorm sondergleichen ab. Im Heimspiel bei der Nati erklärt Ex-Profi Martina Moser, was sie daran stört. 27.06.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ex-Natispielerin Martina Moser ist im «Heimspiel bei der Nati» zu Gast und blickt mit blue Sport auf die anstehende Heim-EM voraus.

Moser spricht auch über den Shitstorm, der nach der 1:7-Pleite der Schweiz gegen die U15-Jungs des FC Luzern entstand und sagt: «Mich nervt es, dass so etwas so ausgeschlachtet wird.»

Moser appelliert, mit Vergleichen zwischen Männer- und Frauenfussball aufzuhören. «Wir sind nicht Männer und wir werden nicht mithalten können», so Moser. Mehr anzeigen

Kurz vor dem Auftakt der Heim-Europameisterschaft gerät die Schweizer Nati unter die Räder. Grund dafür ist eine 1:7-Pleite in einem Testspiel gegen die U15-Jungs des FC Luzern, die vom Verband eigentlich geheim gehalten werden wollte. Das gelingt nicht, weil ein Spieler des FCL-Nachwuchs das Resultat in den sozialen Netzwerken veröffentlicht.

Was folgt, ist ein Shitstorm sondergleichen, weit über die Landesgrenzen hinaus. Im «Heimspiel bei der Nati» spricht Ex-Profi Martina Moser Klartext: «Mich nervt es, dass so etwas so ausgeschlachtet wird. Weil es ist so, dass wir als Frauen nicht mithalten können mit unseren männlichen Kollegen. Wir sind von Mutter Natur anders gebaut worden.»

Dennoch seien Tests gegen Nachwuchsteams der Männer sinnvoll. «Man macht diese Spiele eigentlich, um ein Spiel auf höhem Niveau zu haben, wo man schnell handeln und körperliche harte Duelle führen muss – damit man gefordert ist. Das bringt extrem viel», erklärt Moser.

Ein Kommunikationsfehler?

Den Fehler sieht sie in der Kommunikation des Verbandes. «Man hat nicht proaktiv gut kommuniziert im Vorfeld. Genau deshalb wurde wahrscheinlich dieser Shitstorm ausgelöst», so Moser, die zugibt: «Mir hat es Energie geraubt. Man kämpft so lange gegen diese Vorurteile und dann kommt diese 1:7-Klatsche – und überall, wo man durchscrollt auf Social Media, war es DIE Schlagzeile. Ich bin müde, über solche Sachen zu reden.»

Auch Michael Wegmann, Leiter blue News Sport, sieht den grössten Fehler in der Kommunikation. «Man kann doch die drei Testspiele gegen U15-Jungs, die man hat, in den Trainingsplan nehmen und kommunizieren, dass man ausprobieren und testen will und dass das Resultat nicht wichtig sei. Dann hat man Ruhe. Ich verstehe einfach nicht, warum man das geheim halten will.»

Moser appelliert: Keine Vergleiche mehr

Insbesondere in Zeiten von Social Media sei das utopisch. «Es kommt sowieso raus, gerade in der heutigen Zeit», findet auch Moser. «Wir spielten früher auch schon gegen Jungs, aber weil die mediale Präsenz nicht so gross war, hat das gar niemanden interessiert. Deshalb wurde es damals nicht zum Thema.»

Moser ergänzt: «Ich will dennoch appellieren, dass man nicht immer den Vergleich zieht zu den Männern. Fussball ist mit die Sportart, wo das am meisten gemacht wird. Es wird immer gefragt: Mit welcher Liga der Männer könnt ihr mithalten? Wir sind nicht Männer und wir werden nie mithalten können. Wir sind vielleicht technisch und taktisch auf einem ähnlichen oder guten Level, aber körperlich wird es nie so sein.»

